České dráhy: Z Prahy do Berlína v rekordním čase čtyři hodiny

„Zrychlení vlaků umožní nasazení moderních lokomotiv Vectron pod značkou Českých drah. Tyto lokomotivy se už nebudou vyměňovat za jiné v Drážďanech, a tak se výrazně zkrátil pobyt vlaků v saské metropoli a zrychlí cestování do Berlína a Hamburku,“ vysvětluje důvody zrychlení Michal Štěpán, člen představenstva Českých drah odpovědný za osobní dopravu.

Spoje EuroCity na lince Praha - Drážďany - Berlín - Hamburk nabízejí vedle rychlé cesty také vysoký komfort. Soupravy jsou klimatizované, cestující mají k dispozici elektrické zásuvky a USB porty pro napájení drobné elektroniky, WiFi připojení k internetu, ve vlaku jsou místa pro cestující na invalidních vozících i pro cestující s malými dětmi v kočárcích. Ty mají i zvláštní uzavřený oddíl, aby malé děti nerušily ostatní spolucestující. Pro cykloturisty je vyhrazen vůz s místy pro jízdní kola, vlaky totiž sledují trasu oblíbené mezinárodní dálkové Labské cyklotrasy. Samozřejmostí je také restaurační vůz s bohatou nabídkou jídel a nápojů, která jsou v plném sortimentu servírovaná i ve voze 1. třídy. Ve vozech 2. třídy mají cestující k dispozici roznášku drobného občerstvení.

Cesta z Prahy do Berlína bude nově trvat přibližně 4 hodiny, do Hamburku se zkrátí na přibližně 6 a půl hodiny. Cena Včasné jízdenky Německo pro trasu z Prahy do Berlína lze pořídit již od 369 Kč a z Prahy do Hamburku od 501 Kč.

Cestování vlakem mezi Prahou a Berlínem nebylo nikdy tak rychlé a pohodlné. Ve 30. letech minulého století trvala cesta přibližně 6 hodin. Cestovní čas 6 až 7 hodin pak vydržel mezistátním expresům od počátku 50. let až do konce 80. let minulého století. Teprve po roce 1989 začalo docházet k postupnému zrychlování díky modernizovaným tratím a novým vozidlům. Před 25 lety se cestovní čas zkrátil asi o hodinu na přibližně 5 hodin a nyní je kratší o další hodinu.

autor: komerční tisková zpráva