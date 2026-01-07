Babiš ochotně vynesl, co se dělo při jednání o Ukrajině. Mnozí nebudou rádi

Ohrozil Trump zásahem proti Madurovi mezinárodní právo?
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj průběh jednání i jeho výsledky ocenil. Zdůraznil, že po setkání koalice byly podepsány důležité dokumenty: společné prohlášení všech koaličních zemí a třístranné prohlášení Francie, Spojeného království a Ukrajiny. Prezident poznamenal, že koalice ochotných určila, které země jsou připraveny převzít vedení v konkrétních prvcích bezpečnostních záruk na souši, ve vzduchu, na moři a v rekonstrukci Ukrajiny.
„Bylo stanoveno, jaké síly jsou potřeba, jak budou řízeny a na jakých úrovních bude velení fungovat. Musíme také stanovit, jak bude fungovat monitorování. Musí být naprosto jasné, jak bude udržována a financována odpovídající síla a velikost ukrajinské armády,“ zdůraznila hlava státu.
Český premiér Andrej Babiš (ANO) naznačil, že ochota většiny evropských lídrů posílat na Ukrajinu své vojáky není nijak silná.
„Pro nás samozřejmě některé ty body té deklarace jako bod 2, 3 nebo 4 nejsou přijatelné, protože my určitě nikdy nepošleme naše vojáky na Ukrajinu. My samozřejmě musíme zjistit, jaké pozice zastávala předchozí vláda, ale znova opakuju, že určitě platí to, co jsme říkali, že žádné naše vojáky nepošleme na Ukrajinu, protože my je potřebujeme doma, samozřejmě. A nebudeme to financovat z našeho rozpočtu. Vidíme, jak dopadl minuloročný rozpočet. Totální katastrofa. Je tam díra oproti předpovědi 50 miliard,“ pravil Babiš do kamer České televize.
A zdůraznil, že Česko rozhodně ve svém názoru není osamoceno.
„Zajímavé je, že já jsem se ptal lídrů a nikdo nevyšle ty vojáky. Ani (italská premiérka) Meloniová, ani Polsko, ani Lotyšsko. Já jsem se ptal všech a podle mého názoru většina těch zemí nechce vysílat ty vojáky. … My máme jasnou shodu, že naše vojáky na Ukrajinu posílat nebudeme. A nejsme sami. Ani Polsko to nechce. Ani Itálie, a tak dále. Takže to skutečně není pro nás jako přijatelné. Máme málo vojáků, potřebujeme budovat naši armádu a potřebujeme naše vojáky doma,“ uvedl český premiér.
Server Kyiv Independent Babišova slova potvrdil a poukázal na to, že italská premiérka Giorgia Meloniová, která se zúčastnila koaličních jednání, po schůzce potvrdila, že Itálie na Ukrajině nenasadí žádné vojáky. Zdůraznila však také, že Řím nadále Ukrajinu podporuje.
Švédský premiér Ulf Kristersson uvedl, že švédský příspěvek k bezpečnostnímu úsilí budou zahrnovat stíhačky Gripen pro letecký dohled nad ukrajinskou oblohou, zdroje pro odminování v Černém moři a pokračující výcvik ukrajinského vojenského personálu.
Zelenskyj ocenil zapojení Spojených států ve věci poskytnutí bezpečnostních záruk Ukrajině a zdůraznil, že naprosto zásadní je odstrašení Ruské federace, aby si příště rozmyslela, zda se jí vyplatí útočit na svého souseda.
„Spojené státy jsou připraveny na tom pracovat. To je pro nás nesmírně důležité. Jedním z nejdůležitějších prvků je odstrašování – nástroje, které zabrání jakékoli nové ruské agresi,“ uvedl Zelenskyj.
Volodymyr Zelenskyj také poznamenal, že Ukrajina a Spojené státy dosáhly pokroku v práci na dokumentech týkajících se bezpečnostních záruk. Zdůraznil, že k podpisu by mohlo dojít v blízké budoucnosti.
„Proto se každé naše setkání zabývá i protivzdušnou obranou. A v Mar-a-Lago jsme o tom diskutovali s prezidentem Trumpem – moc mu děkuji za pochopení a podporu – a zde v Paříži také nastolujeme otázku protivzdušné obrany,“ zdůraznil Volodymyr Zelenskyj.
Americký podnikatel v oblasti realit a vyjednavač 47. prezidenta USA Donalda Trumpa ve válce na Ukrajině Steve Witkoff na sociální síti X napsal, že Američané „souhlasí s koalicí, že trvalé bezpečnostní záruky a robustní závazky k prosperitě jsou nezbytné pro trvalý mír na Ukrajině“.
Today, the US delegation met in Paris with the constituents of the Coalition of the Willing as well as the Ukrainian delegation to advance President Trump’s peace plan on Ukraine.— Special Envoy Steve Witkoff (@SEPeaceMissions) January 6, 2026
The US delegation included Special Envoy Steve Witkoff, Jared Kushner, General Alex Grynkewich,…
Francouzský prezident Emmanuel Macron poznamenal, že koalice ochotných zavedla mechanismy pro monitorování příměří, vyjádřil podporu ukrajinské armádě a diskutoval o přípravě mnohonárodních sil k zajištění bezpečnosti po příměří. Podle něj je důležité dokončit plán pro hospodářskou obnovu Ukrajiny.
Premiér Spojeného království Keir Starmer prohlásil, že koalice musí zaručit dlouhodobou bezpečnost Ukrajiny a společné prohlášení tyto záměry ukazuje. Zdůraznil, že Rusko neprojevuje ochotu ke kompromisům, stupňuje své útoky a že partneři musejí posílit Ukrajinu a nadále vyvíjet tlak na agresora včetně energetického sektoru a tzv. stínové flotily.
Kancelář ukrajinského prezidenta poukázala na slova německého kancléře Friedricha Merze, který zdůraznil, že bude třeba uzavřít takové dohody, které na rozdíl od minských dohod budou založeny na trvalých bezpečnostních zárukách. Poznamenal, že partneři koalice ochotných zemí budou i nadále posilovat Ukrajinu.
Merz naznačil, že Bundeswehr by mohl podpořit Ukrajinu prací probíhající na územích členských států NATO ve prospěch Ukrajiny. Zároveň prohlásil, že Berlín „v zásadě nic nevylučuje“. Agentura dpa interpretuje tato slova jako možnou připravenost vyslat německé jednotky i na ukrajinské území. Merzovo vyjádření převzal i berlínský Tages Spiegel.
„Spolková vláda a německý Bundestag musejí a budou rozhodovat o povaze a rozsahu německého příspěvku, jakmile budou vyjasněny další podmínky,“ řekl předseda CDU. „Chci za sebe i za spolkovou vládu říci: V zásadě nic nevylučujeme.“
