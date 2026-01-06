Doksanský (ANO): Krytí pro novodobou cenzuru končí

07.01.2026
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke konci stratkomu.

STRATKOM končí…!!!!!

Vláda premiéra Andrej Babiš zrušila odbor strategické komunikace, což považuji za jeden ze zásadních kroků pro svobodu slova a eliminaci skryté cenzury, již zavedla vláda P. Fialy.
Strategická komunikace, boj proti dezinformacím a hybridním hrozbám, bylo fakticky krytí pro novodobou cenzuru. Osobně mi už ten název připomínal knihu 1984 od G. Orwella.

Hlavním počinem “Strakomu” bylo vysvětlovat události a stanovovat, jak je chápat a jaký na ně mít správný názor. Spolu s tím bojovat proti těm, kteří správný názor nemají. Označit je dezinformátory, trolly, šváby, dezoláty apod. Zostudit je a vytěsnit z veřejného prostoru, tedy v první fázi.

Celkem logicky této činnosti velel voják plukovník Foltýn, který šel ještě dál a lidi “s antisystémovými názory” nazval zombíky a svině, kolem nichž je třeba vykopat příkop.

Je symbolické, že hlasitým zastáncem boje s dezinformacemi, byl tehdejší ministr vnitra a předseda Stanu, který nyní se svým kolegou z EP i plukovníkem Foltýnem varují, že zrušením “Strakomu” nastane snad konec světa, neboť nebudou noty, co si máme myslet, co je pravda a co dezinformace.

Vláda premiéra Andrej Babiš, sestavená hnutím ANO a koaličními partnery, žádný cenzorský úřad nepotřebuje. Nebude lidem určovat, co si mají myslet a bojovat proti nesprávným názorům, neboť v ANO věříme, že nejlepší pro zdravou demokratickou společnost je otevřená diskuse a ze strany vlády sdělování pravdy a neschovávání se za komunikační kartičky…!!!!

Denis​ Doksanský

  • ANO 2011
  • poslanec
