Okamura (SPD): Do korupce jsou zapojeni nejbližší spolupracovníci Zelenského

07.01.2026 8:04 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke korupci na Ukrajině.

Foto: Repro Tomio Okamura, FB
Popisek: Tomio Okamura

Do korupce na Ukrajině jsou zapojeni nejbližší spolupracovníci prezidenta Zelenského. Odmítáme financovat zkorumpovaný kyjevský režim! !Závislost ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na kamarádech z dob působení v showbyznysu je nebezpečná a ohrožuje nejen samotnou hlavu státu, ale především budoucnost Ukrajiny a její snahu ubránit se Rusku, píše list The Times a u nás Novinky.

Když se v roce 2019 kandidoval na prezidenta, Zelenskyj tvrdil, že jeho administrativa bude úplně jiná než všechny předchozí. Sliboval, že klientelismus a korupci vymýtí. „Ne nepotismu a přátelům u moci,“ znělo jedno z jeho hesel. Slib však porušil téměř hned. Od svého drtivého vítězství v roce 2019 během roku dosadil do vysokých vládních funkcí 15 lidí spojených s jeho komediální skupinou Kvartal 95, připomíná The Times.

Roky toto rozhodnutí hájil a argumentoval slovy, že se musí obklopit těmi, kterým může důvěřovat. Nyní, uprostřed obrovského korupčního skandálu, jenž zasáhl lidi, kteří s ním spolupracovali v zábavním průmyslu, hrozí, že jeho kroky skončí katastrofou.
!V listopadu obvinily ukrajinské protikorupční agentury Timura Mindiče, bývalého obchodního partnera Zelenského a spolumajitele produkční společnosti Kvartal 95, z organizování zpronevěry v hodnotě 100 milionů dolarů. Mindič uprchl ze země. Toalety a bidety v jeho domě jsou ze zlata. Skříňky v kuchyňské lince nacpané igelitkami s 200eurovými bankovkami.??

Timur Mindič byl roky chráněn králem ukrajinských oligarchů Ihorem Kolomojským, který je od roku 2023 ve vězení za praní špinavých peněz. A byl to Mindič, který současného ukrajinského prezidenta představil Kolomojskému. Ten Zelenskému v roce 2019 financoval jeho volební kampaň.

Rezignovat musela prezidentova „pravá ruka“ Andrij Jermak. Stejně jako Mindič, i Jermakovo spojení se Zelenským sahá hluboko do minulosti, kdy Jermakova firma poskytovala produkční společnosti Kvartal 95 právní služby. Jermak získal neuvěřitelnou moc. Někteří tvrdili, že byla na úrovni prezidenta.
Připomeňme si hlavní korupční kauzy (2025–2026):

Operace Midas (Energoatom): Největší skandál se týká státní jaderné společnosti Energoatom, ze které mělo být zpronevěřeno a vypráno přibližně 100 milionů dolarů. Členové prezidentova vnitřního kruhu jsou obviňováni z vybírání 10–15% provizí z kontraktů v době, kdy země čelila energetické krizi.

Timur Mindich: Dlouholetý přítel a bývalý obchodní partner Zelenského (spolumajitel studia Kvartal 95) je vyšetřován jako jeden z organizátorů schématu v Energoatomu. Při razii v jeho bytě nalezli vyšetřovatelé NABU (Národní protikorupční úřad) „zlatou toaletu“, Mindich však krátce před zásahem uprchl ze země.

Andrij Jermak: Šéf prezidentské kanceláře a klíčový spojenec Zelenského rezignoval 28. listopadu 2025 poté, co v jeho bytě proběhla domovní prohlídka v souvislosti s úplatkářstvím v energetice. Jeho post zůstal na začátku roku 2026 neobsazen.

Další úředníci: V listopadu 2025 byli odvoláni ministryně energetiky Svitlana Hrynčuková a ministr spravedlnosti Herman Haluščenko. Místopředseda vlády Oleksij Černyšov byl obviněn z organizace pozemkových podvodů ve výši 24 milionů dolarů.

Zelenskyj v červenci 2025 podepsal zákon, který kritici a protikorupční organizace označují za likvidaci nezávislosti úřadů NABU a SAPO. Zákon umožňuje generálnímu prokurátorovi (jmenovanému prezidentem) odebírat těmto úřadům citlivé případy.

Protikorupční úřad Ukrajiny (NABU) o Vánocích zasahoval v budově parlamentu proti zločinecké korupční skupině, v jejímž rámci poslanci přijímali úplatky výměnou za své hlasy v parlamentu. Obviněni byli čtyři poslanci strany Sluha lidu prezidenta Volodymyra Zelenského poté, co vyšetřovatelé prohledali kanceláře parlamentních výborů. Ochranka je původně nechtěla do parlamentu pustit.

Ukrajinska pravda již dříve uvedla, že NABU odposlouchával poslance Jurije Kyselu ze strany Sluha lidu, kterou založil prezident Volodymyr Zelenskyj. Zachytil tak nejen jeho komunikaci s bývalým prvním asistentem prezidenta Serhijem Šefirem, ale i s řadou dalších vysoce postavených úředníků. Detektivové taky objevili okénko, přes které poslanci dostávali platby.

Tomio Okamura

  • SPD
  • Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)
  • předseda PS PČR
