Rozvoral (SPD): Budeme prosazovat odpovědný rozpočet, který ochrání české občany

Vážení přátelé,
1. Budeme prosazovat odpovědný rozpočet, který ochrání české občany, podpoří pracující, rodiny s dětmi, zdravotně postižené občany a seniory a zastaví neúnosné zadlužování.
Nastupující vláda s účastí SPD stojí před klíčovými úkoly – schválili jsme programové prohlášení vlády a odpovědně připravujeme státní rozpočet na rok 2026. Současné rozpočtové provizorium je přímým důsledkem nezodpovědné hospodářské politiky vlády vedené Petrem Fialou, která během svého působení zadlužila Českou republiku o dalších 1,2 bilionu korun. Hnutí SPD odmítá pokračování politiky zadlužování, plýtvání a nekompetentního řízení veřejných financí. Budeme prosazovat odpovědný rozpočet, který ochrání české občany, podpoří pracující, rodiny s dětmi, zdravotně postižené občany a seniory a zastaví další neúnosné zadlužování naší země.
2. Výroky ukrajinského velvyslance v České republice Vasyla Zvaryče zasahují do vnitřních záležitostí našeho státu.
Hnutí SPD plně stojí za novoročním prohlášením svého předsedy Tomia Okamury, v němž oprávněně a otevřeně kritizoval kroky vlády Petra Fialy v otázce zapojení České republiky do podpory ukrajinského režimu. Reakce veřejnosti jasně ukázala, že tato slova rezonují s názory široké části občanů, kteří sdílejí obavy o směřování naší země i o nakládání s veřejnými prostředky. Místo věcné diskuse jsme však svědky nepřijatelných útoků ze strany politických oponentů, kteří se snaží kritické názory umlčet a proměnili legitimní politický nesouhlas v útok na svobodu slova. Pokusy o odvolání předsedy Poslanecké sněmovny kvůli jeho názorům považujeme za nebezpečný precedens, který ohrožuje samotné základy demokratické společnosti. Pro hnutí SPD je svoboda slova jednou z nejvyšších a nepřekročitelných hodnot. Odmítáme mlčet v situaci, kdy peníze českých občanů směřují do zahraničí, aniž by existovala dostatečná kontrola jejich využití, a kdy existují vážná podezření na korupci mezi ukrajinskými politickými elitami včetně spolupracovníků prezidenta Volodymyra Zelenského. Za zcela nepřijatelné rovněž považujeme výroky ukrajinského velvyslance v České republice Vasyla Zvaryče, které zasahují do vnitřních záležitostí našeho státu. Takové jednání představuje bezprecedentní porušení diplomatických zvyklostí. Hnutí SPD bude i nadále důsledně hájit právo na svobodné vyjadřování názorů, suverenitu České republiky a zájmy jejích občanů, a to bez ohledu na mediální tlak či politické útoky.
3. Regulovaná část ceny elektřiny pro domácnosti a firmy se od začátku letošního roku díky nové vládě s účastí hnutí SPD snížila o 15 až 34 %.
Regulovaná část ceny elektřiny pro domácnosti a firmy se od začátku letošního roku díky nové vládě s účastí hnutí SPD snížila o 15 až 34 % (podle typu připojení a charakteru odběru). Čeští spotřebitelé tak oproti loňskému roku ušetří v průměru 420 korun za jednu spotřebovanou megawatthodinu elektřiny. O tomto snížení cen rozhodl Energetický regulační úřad, který do nových cen elektřiny již zahrnul odpuštění poplatků odběratelům elektřiny za tzv. podporované zdroje energie, které nová vláda koalice SPD, ANO a Motoristů sobě schválila v prosinci 2025. Nová vláda s účastí odborníků za SPD tak od svého nástupu pracuje naplno a plní své programové prohlášení, ve kterém je dlouhodobé a trvalé snížení cen energií pro české občany i firmy jednou z hlavních priorit.
4. Vysoké náklady na nájemní bydlení dostávají do chudoby i pracující rodiny s průměrnými příjmy. Naší prioritou je zajistit dostupné bydlení pro české pracující, rodiny s dětmi, zdravotně postižené občany a seniory.
Vysoké náklady na nájemní bydlení dnes dostávají do chudoby i pracující rodiny s průměrnými příjmy. Podle aktuálního výzkumu společnosti PAQ Research u úplných pracujících rodin žijících v nájmu vzrostla míra chudoby za posledních 5 let z 34 na 47 %. Tyto problémy se nedaří odstranit ani přes rekordně rostoucí objem sociálních dávek (příspěvků) na bydlení, který se za poslední tři roky téměř ztrojnásobil. Podíl pracujících rodin v nájmu ohrožených chudobou v posledních letech výrazně vzrostl. Ani rekordní nárůst dávek na bydlení tento problém neřeší a ukazuje selhání dosavadní politiky. Bydlení se tak stalo hlavní příčinou chudoby v ČR. Hnutí SPD považuje za klíčovou prioritu zajistit dostupné bydlení pro české pracující, rodiny s dětmi a seniory. Prosazujeme zjednodušení a zrychlení stavebního řízení a jasné vymezení bydlení jako veřejného zájmu, a proto naše vláda již předložila do Sněmovny nový stavební zákon. Podporujeme rozvoj obecního a družstevního bydlení a zároveň chceme pomoci pracujícím rodinám s dětmi v přístupu k dostupným hypotékám. Jsme připraveni systémově řešit bytovou krizi. Ta vznikla zejména kvůli neschopnosti a nečinnosti vlády vedené Petrem Fialou.
