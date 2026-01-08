Konečná (KSČM): Muniční iniciativu neodstřelili. Kdepak ty předvolební sliby jsou?

08.01.2026 10:04 | Komentář
autor: PV

Česká muniční iniciativa, která daňové poplatníky stála skoro 1 miliardu korun, bude pokračovat.

Foto: Redakce PL
Popisek: Kateřina Konečná v pořadu Rozhovory PL

Podle premiéra Andreje Babiše do ní už nebudeme posílat žádné peníze, ale budeme ji jen koordinovat. To pěkně skřípe, když si to srovnáme s tím, co ještě nedávno říkalo hnutí ANO ústy ministra průmyslu Karla Havlíčka: „Co se týká té nešťastné muniční iniciativy, u které se tedy bohužel potvrzuje to, co jsme říkali, že celá logistika a celý ten proces je velmi netransparentní a vůbec se to nevyvíjí dobře. Nikoliv, a to jsme několikrát říkali, z pohledu ideje. Ale z pohledu toho, co se tam děje, co se nakupuje, od koho se to nakupuje, kdo za tím stojí, kdo to prodává, tam máme velký problém, jak se to zpracovává, kolik se na tom přiráží a v jaké kvalitě to jde nakonec na Ukrajinu. To prostě není dobře.“

A pak se Andrej Babiše zúčastnil jednání koalice ochotných a najednou jsou všechny obavy z netransparentní logistiky tytam. Ve výsledku nebudou ani prošetřovat podezření, že jsou nákupy předražené až o víc jak miliardu korun… A co na tyto muniční novinky Babišovy koaliční partneři? Předseda SPD Tomio Okamura je stejně jako Babiš spokojen a už mu vůbec nevadí, že posílání zbraní na Ukrajinu bude pokračovat. Ukázalo se tak, že „expert“ SPD ministr obrany Jaromír Zůna se vyjádřil zcela přesně, když ještě před Vánocemi vyprávěl, jak muniční iniciativa bude pokračovat. Strana PRO i přes svoji minulou velmi hlasitou kritiku muniční iniciativy nyní mlčí, a to samé i Motoristé sobě, jejichž předseda a ministr na dvou židlích Petr Macinka se nyní chystá na Ukrajinu…

Nejde o mír, jde o byznys

Proč vůbec pořád jsme členy této koalice ochotných? Maďarsko ani Slovensko součástí tohoto uskupení pro eskalaci války nejsou. A ano, ať už bude pražská kavárna se svoji kulturní úderkou tvrdit cokoliv, koalice ochotných skutečně neusiluje o mír na Ukrajině. To zasedání, ze kterého se v rozjařené náladě vrátil Andrej Babiš, totiž schválilo, že dodávky zbraní pro Ukrajinu budou pokračovat i po skončení války. Přece „ochotní“ neohrozí zisky svých zbrojařů. A že pokračující dodávky zbraní by mohly ohrozit případný křehký mír? To už je pánům politikům jedno. Jediný, kdo může být tak reálně spokojený jsou právě zbrojaři. 

Pane Babiši, získal jste ve volbách od občanů vysoce silný mandát! Ještě stále není pozdě – vyveďte Českou republiku z koalice ochotných a místo koordinování muniční iniciativy začněte koordinovat iniciativu mírovou. Války už STAČILO!

Ing. Kateřina Konečná

  • KSČM
  • Jsem poslankyně - díky Vám, pro Vás, s Vámi
  • europoslankyně
