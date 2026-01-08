V cizině si všimli, jak Babiš otočil kolem Ukrajiny

Ohrozil Trump zásahem proti Madurovi mezinárodní právo?
Server švýcarského listu Neue Zürcher Zeitung konstatoval, že šéf hnutí ANO a nový český premiér Andrej Babiš je pod tlakerm, a to doma i v zahraničí. Kvůli ruské válce na Ukrajině.
„Během své volební kampaně nový premiér Andrej Babiš oznámil, že ukončí podporu Kyjeva. Pod tlakem zevnitř i zvenčí nyní mění kurz,“ napsal NZZ. Jedním dechem však dodal, že Ukrajina nemá tak docela vyhráno. „Česká republika pokračuje ve své muniční iniciativě – Babiš však bude pro Ukrajinu i nadále obtížným partnerem,“ uvedl server švýcarského listu.
Ing. Andrej Babiš
Agentura Reuters anglicky mluvícím čtenářům připomněla, že program spojuje zahraniční dárce, včetně Německa, Dánska a Nizozemska, s českými zástupci Ministerstva obrany a obchodníky a výrobci zbraní, kteří po celém světě nakupují velkorážní munici a dodávají ji Ukrajině, aby snížili rozdíl mezi obrovským objemem munice, které má k dispozici útočící Rusko a podstatně menším objemem munice, kterým disponuje bránící se Ukrajina.
„Sice mě ještě čeká jednání Bezpečnostní rady státu, kde zjistím další detaily o muniční iniciativě, ale po všech jednáních, která už jsem absolvoval, jsem se i po dohodě s koaličními partnery rozhodl, že muniční iniciativu rušit nebudeme. Projekt bude pokračovat a Česká republika bude v roli koordinátora. Do muniční iniciativy nebudou investovány žádné peníze českých občanů.
Někteří lidé mu za to poděkovali, jiní Babišovi od plic vynadali.
„Pane předsedo, nejsem příznivcem Vašeho vládního angažmá. Vaše koaliční partnery pokládám za vysloveně škodlivé a nebezpečné. Nicméně. Za rozhodnutí POKRAČOVAT v muniční iniciativě si Vám dovoluji poděkovat,“ napsal jeden z diskutérů.
„Kdo nečekal, že budete poslouchat, ten neví, jak to chodí. Uzda je tedy plně funkční,“ kontroval další.
