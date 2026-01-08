V cizině si všimli, jak Babiš otočil kolem Ukrajiny

08.01.2026 9:14 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Český premiér Andrej Babiš (ANO) je pod tlakem. Doma i za hranicemi. Kvůli Ukrajině.

V cizině si všimli, jak Babiš otočil kolem Ukrajiny
Foto: Repro Andrej Babiš, X
Popisek: Andrej Babiš a Emmanuel Macron

Až ve Švýcarsku zaznamenali, že český premiér začíná měnit názory ohledně Ukrajiny, a zatímco v předvolební kampani vystupoval ostře proti tomu, aby Česko dál podporovalo Ruskem decimovanou zemi a sliboval např. ukončení muniční iniciativy, po volbách se postoje mění. Už se nechal slyšet, že Česko bude muniční iniciativu dál organizovat.

Server švýcarského listu Neue Zürcher Zeitung konstatoval, že šéf hnutí ANO a nový český premiér Andrej Babiš je pod tlakerm, a to doma i v zahraničí. Kvůli ruské válce na Ukrajině.

„Během své volební kampaně nový premiér Andrej Babiš oznámil, že ukončí podporu Kyjeva. Pod tlakem zevnitř i zvenčí nyní mění kurz,“ napsal NZZ. Jedním dechem však dodal, že Ukrajina nemá tak docela vyhráno. „Česká republika pokračuje ve své muniční iniciativě – Babiš však bude pro Ukrajinu i nadále obtížným partnerem,“ uvedl server švýcarského listu.

Agentura Reuters anglicky mluvícím čtenářům připomněla, že program spojuje zahraniční dárce, včetně Německa, Dánska a Nizozemska, s českými zástupci Ministerstva obrany a obchodníky a výrobci zbraní, kteří po celém světě nakupují velkorážní munici a dodávají ji Ukrajině, aby snížili rozdíl mezi obrovským objemem munice, které má k dispozici útočící Rusko a podstatně menším objemem munice, kterým disponuje bránící se Ukrajina.

Babiš na sociální síti X zdůraznil, že iniciativa sice bude pokračovat, ale z kapes českých daňových poplatníků na ni nepůjde ani koruna.

„Sice mě ještě čeká jednání Bezpečnostní rady státu, kde zjistím další detaily o muniční iniciativě, ale po všech jednáních, která už jsem absolvoval, jsem se i po dohodě s koaličními partnery rozhodl, že muniční iniciativu rušit nebudeme. Projekt bude pokračovat a Česká republika bude v roli koordinátora. Do muniční iniciativy nebudou investovány žádné peníze českých občanů.

Někteří lidé mu za to poděkovali, jiní Babišovi od plic vynadali.

„Pane předsedo, nejsem příznivcem Vašeho vládního angažmá. Vaše koaliční partnery pokládám za vysloveně škodlivé a nebezpečné. Nicméně. Za rozhodnutí POKRAČOVAT v muniční iniciativě si Vám dovoluji poděkovat,“ napsal jeden z diskutérů.

„Kdo nečekal, že budete poslouchat, ten neví, jak to chodí. Uzda je tedy plně funkční,“ kontroval další.

reakce na slova Andreje Babiše

reakce na slova Andreje Babiše

Zdroje:

https://www.nzz.ch/international/babis-und-die-ukraine-tschechien-fuehrt-munitionsinitiative-fort-ld.1919188?utm_campaign=mrf-twitter-NZZ&mrfcid=20260107695e334b5e489646414bdf51

https://www.reuters.com/world/czech-led-ammunition-programme-ukraine-can-continue-pm-says-2026-01-06/

