Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?
Anketa
Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?
„Po zadržení ruských tankerů totiž může následovat i zadržení čínských lodí, což by v důsledku znamenalo úplnou námořní blokádu obchodních námořních tras. Pro Rusko i Čínu to znamená obrovskou výzvu existenčního charakteru, protože Američané se mohou pokusit fakticky zablokovat většinu jejich zahraničního obchodu. Rusku (a v podstatě i Číně) vlastně zůstává jediná možnost. Začít používat vůči USA naprosto stejné drastické metody, což ovšem mnohonásobně zvyšuje riziko vypuknutí globální jaderné války,“ varoval Štefec.
Zdůraznil, že tvrdá reakce ruské strany musí přijít. A musí být natolik tvrdá, aby ji ocenili jako adekvátní obyvatelé Ruska. A nejen Ruska. Ruská federace musí podle Štefce ukázat, že je stále schopna čelit tlaku Spojených států, protože pokud teď nepředvede silné gesto, začne ztrácet vliv na mezinárodní scéně a začne přicházet o partnery, protože ti si spočítají, že bude lepší hledat jiného partnera.
Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?
Anketa
Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?
„USA ve středu zabavily v Atlantském oceánu dva ropné tankery spojené s Venezuelou, jeden z nich plující pod ruskou vlajkou,“ napsala agentura Reuters.
„Byl to falešný ruský ropný tanker,“ řekl americký viceprezident J. D. Vance v rozhovoru pro Fox News. „V podstatě se snažili vydávat za ruský ropný tanker ve snaze vyhnout se sankčnímu režimu.“
Čína v reakci na počínání Spojených států již oznámila, že se nenechá šikanovat.
„Drzé použití síly Spojenými státy proti Venezuele a jejich požadavek na ‚Ameriku na prvním místě‘, když Venezuela likviduje své vlastní ropné zdroje, jsou typickými projevy šikany,“ řekl novinářům mluvčí čínského ministerstva zahraničí Mao Ning.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.