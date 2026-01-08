Toto může skončit katastrofou. Po Trumpově posledním kroku dusno

08.01.2026 10:43 | Monitoring
autor: Miloš Polák

To zavání vypuknutím globální jaderné války. Analytik Jaroslav Štefec bije na poplach. Rusko a Čína podle něj musejí reagovat na kroky Donalda Trumpa. Čína již naznačila, že se nenechá od Američanů šikanovat.

Toto může skončit katastrofou. Po Trumpově posledním kroku dusno
Foto: Repro Youtube
Popisek: Setkání Trumpa s Putinem na Aljašce

47. prezident USA Donald Trump před pár dny nařídil provést vojenskou operaci ve Venezuele, jejímž cílem mělo být zadržení tamního diktátora Nicoláse Madura. V souvislosti s touto akcí došlo také k zadržení některých lodí. A publicista Jaroslav Štefec má za to, že Rusko a Čína na to musejí reagovat. Musejí reagovat adekvátně. Jinak by se podle Štefce mohlo stát něco, co ohrozí celý svět.

„Po zadržení ruských tankerů totiž může následovat i zadržení čínských lodí, což by v důsledku znamenalo úplnou námořní blokádu obchodních námořních tras. Pro Rusko i Čínu to znamená obrovskou výzvu existenčního charakteru, protože Američané se mohou pokusit fakticky zablokovat většinu jejich zahraničního obchodu. Rusku (a v podstatě i Číně) vlastně zůstává jediná možnost. Začít používat vůči USA naprosto stejné drastické metody, což ovšem mnohonásobně zvyšuje riziko vypuknutí globální jaderné války,“ varoval Štefec.

Zdůraznil, že tvrdá reakce ruské strany musí přijít. A musí být natolik tvrdá, aby ji ocenili jako adekvátní obyvatelé Ruska. A nejen Ruska. Ruská federace musí podle Štefce ukázat, že je stále schopna čelit tlaku Spojených států, protože pokud teď nepředvede silné gesto, začne ztrácet vliv na mezinárodní scéně a začne přicházet o partnery, protože ti si spočítají, že bude lepší hledat jiného partnera.

Agentura Reuters připomněla, že Spojené státy zastavily jeden ruský tanker a pak také další loď spojenou s venezuelským režimem, o němž Trump tvrdí, že ho bude po přechodnou dobu řídit.

„USA ve středu zabavily v Atlantském oceánu dva ropné tankery spojené s Venezuelou, jeden z nich plující pod ruskou vlajkou,“ napsala agentura Reuters.

„Byl to falešný ruský ropný tanker,“ řekl americký viceprezident J. D. Vance v rozhovoru pro Fox News. „V podstatě se snažili vydávat za ruský ropný tanker ve snaze vyhnout se sankčnímu režimu.“

Čína v reakci na počínání Spojených států již oznámila, že se nenechá šikanovat.

„Drzé použití síly Spojenými státy proti Venezuele a jejich požadavek na ‚Ameriku na prvním místě‘, když Venezuela likviduje své vlastní ropné zdroje, jsou typickými projevy šikany,“ řekl novinářům mluvčí čínského ministerstva zahraničí Mao Ning.

Zdroje:

https://www.foxnews.com/media/vance-i-think-tim-walz-should-resign-over-massive-minnesota-welfare-fraud-scandal-investigation

https://www.reuters.com/business/energy/us-venezuela-oil-deal-angers-china-pushes-prices-down-2026-01-07/

