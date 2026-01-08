Senátor Canov: Mrzí mě, že premiér Babiš odmítá dát kompetenční žalobu

Upřímně mě mrzí, že premiér Andrej Babiš odmítá dát (kvůli nejmenování Filipa Turka ministrem ze strany prezidenta Petra Pavla) kompetenční žalobu k Ústavnímu soudu. Fakt by mě zajímalo, jaký by vydal Ústavní soud nález. Osobně jsem zastáncem silně menšinového názoru (a byl jsem vždy i za Václava Havla, Václava Klause i Miloše Zemana), že prezident má právo nejmenovat, neboť se jedná "pouze" o NÁVRH, a to i bez uvedení důvodu.
Při daném stavu věcí se do budoucna nabízí jen dvě varianty dalšího postupu. Buď Motoristé změknou a budou jmenovat někoho jiného, nebo se Petr Macinka udvouministruje. Nebo, že by přece jen donutili Andreje Babiše podat kompetenční žalobu?
