České dráhy prodaly další část pozemků na Nákladovém nádraží Žižkov

České dráhy získají z prodeje 731 milionů korun. Rozsáhlý žižkovský brownfield se tak v příštích letech promění v moderní rezidenční čtvrť s bydlením pro tisíce lidí.
České dráhy pokračují v postupném uvolňování areálu bývalého Nákladového nádraží Žižkov pro nové využití. Po loňském prodeji památkově chráněné výpravní budovy a přilehlých pozemků hlavnímu městu Praze a letošní dohodě se společností Sekyra Group nyní České dráhy uzavřely smlouvu o prodeji pozemků v severní části areálu se společností Penta Real Estate. Za zhruba 40 tisíc metrů čtverečních získají České dráhy 731 milionů korun.
Jste spokojeni s výsledky voleb?
Anketa
Jste spokojeni s výsledky voleb?
„Nákladové nádraží Žižkov už dlouhá léta neslouží svému původnímu účelu. Je proto logické, že jeho postupné uvolňování pro nové využití máme v plánu už delší dobu. Peníze, které díky tomu získáme, chceme investovat především do další modernizace vlaků a do zlepšování služeb pro naše cestující,“ uvedl Michal Krapinec, předseda představenstva a generální ředitel Českých drah.
Penta Real Estate plánuje na získaných pozemcích zahájit stavební práce již na přelomu letošního a příštího roku. Vznikne zde přibližně 530 bytů a polovina řešeného území bude věnována veřejným zeleným plochám. Dokončení výstavby se očekává během roku 2029. Nákladové nádraží Žižkov je plochou okolo 40 hektarů jedním z největších brownfieldů a jednou z klíčových rozvojových zón v metropoli.
„Existuje široká společenská shoda, která počítá s proměnou celého nákladového nádraží na novou rezidenční čtvrť pro přibližně 20 tisíc lidí. My jako vždy přispějeme vysoce kvalitním architektonickým pojetím ve spolupráci s nizozemským ateliérem Benthem Crouwel Architects a důrazem na dobře řešená veřejná prostranství s vysokým podílem zeleně i uměleckými instalacemi,“ říká David Musil, Country Managing Director společnosti Penta Real Estate.
Prodej pozemků zároveň otevírá cestu k přeměně dosud nevyužívaného areálu v novou moderní čtvrť. Pražanům přinese nejen stovky nových bytů, ale i rozsáhlé veřejné plochy se zelení, park s vodní plochou a sportovišti. Součástí projektu je také výstavba zdravotnického zařízení a podpora místních škol. Díky těmto investicím získají obyvatelé Žižkova i širšího okolí kvalitní prostor pro bydlení, odpočinek i služby, které zde dosud chyběly.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Tisková zpráva