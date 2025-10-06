České dráhy prodaly další část pozemků na Nákladovém nádraží Žižkov

06.10.2025 19:15 | Tisková zpráva

České dráhy uzavřely s developerskou společností Penta Real Estate smlouvu o prodeji pozemků v severní části Nákladového nádraží Žižkov.

České dráhy prodaly další část pozemků na Nákladovém nádraží Žižkov
Foto: red
Popisek: ČD - logo

České dráhy získají z prodeje 731 milionů korun. Rozsáhlý žižkovský brownfield se tak v příštích letech promění v moderní rezidenční čtvrť s bydlením pro tisíce lidí.

České dráhy pokračují v postupném uvolňování areálu bývalého Nákladového nádraží Žižkov pro nové využití. Po loňském prodeji památkově chráněné výpravní budovy a přilehlých pozemků hlavnímu městu Praze a letošní dohodě se společností Sekyra Group nyní České dráhy uzavřely smlouvu o prodeji pozemků v severní části areálu se společností Penta Real Estate. Za zhruba 40 tisíc metrů čtverečních získají České dráhy 731 milionů korun.

Anketa

Jste spokojeni s výsledky voleb?

5%
78%
12%
5%
hlasovalo: 2701 lidí

„Nákladové nádraží Žižkov už dlouhá léta neslouží svému původnímu účelu. Je proto logické, že jeho postupné uvolňování pro nové využití máme v plánu už delší dobu. Peníze, které díky tomu získáme, chceme investovat především do další modernizace vlaků a do zlepšování služeb pro naše cestující,“ uvedl Michal Krapinec, předseda představenstva a generální ředitel Českých drah.

Penta Real Estate plánuje na získaných pozemcích zahájit stavební práce již na přelomu letošního a příštího roku. Vznikne zde přibližně 530 bytů a polovina řešeného území bude věnována veřejným zeleným plochám. Dokončení výstavby se očekává během roku 2029. Nákladové nádraží Žižkov je plochou okolo 40 hektarů jedním z největších brownfieldů a jednou z klíčových rozvojových zón v metropoli.

„Existuje široká společenská shoda, která počítá s proměnou celého nákladového nádraží na novou rezidenční čtvrť pro přibližně 20 tisíc lidí. My jako vždy přispějeme vysoce kvalitním architektonickým pojetím ve spolupráci s nizozemským ateliérem Benthem Crouwel Architects a důrazem na dobře řešená veřejná prostranství s vysokým podílem zeleně i uměleckými instalacemi,“ říká David Musil, Country Managing Director společnosti Penta Real Estate.

Prodej pozemků zároveň otevírá cestu k přeměně dosud nevyužívaného areálu v novou moderní čtvrť. Pražanům přinese nejen stovky nových bytů, ale i rozsáhlé veřejné plochy se zelení, park s vodní plochou a sportovišti. Součástí projektu je také výstavba zdravotnického zařízení a podpora místních škol. Díky těmto investicím získají obyvatelé Žižkova i širšího okolí kvalitní prostor pro bydlení, odpočinek i služby, které zde dosud chyběly.

Psali jsme:

České dráhy: Údržba trati omezí provoz vlaků z Českých Budějovic do Lince a na Lipno
České dráhy: Turistickou sezónu na trati do Lednice zakončí parní vlaky
České dráhy: Nejnovější lokomotivy Vectron vyráží do provozu
České dráhy dosáhly v prvním pololetí zisku téměř 450 milionů

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

České dráhy , pozemky , Praha , TZ

autor: Tisková zpráva

Souhlasím s vámi, až na jedno

Moc se mi líbí tento váš článek - https://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Pestova-ANO-Nesouhlas-s-vladou-neni-extremismus-Opozice-neni-nepritel-780599 a souhlasím s vámi. Jen jedno, nemyslíte, že respekt k druhým chybí vám všem politikům? Když někdy sleduji, jak se mezi sebou dohad...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Videotestování: rtěnka Clinique – červená, která sluší každé ženě

Videotestování: rtěnka Clinique – červená, která sluší každé ženě

Volnost, která neomrzí. Testujeme plenkové kalhotky HiPP pants velikosti 5 a 6

Volnost, která neomrzí. Testujeme plenkové kalhotky HiPP pants velikosti 5 a 6

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

České dráhy prodaly další část pozemků na Nákladovém nádraží Žižkov

19:15 České dráhy prodaly další část pozemků na Nákladovém nádraží Žižkov

České dráhy uzavřely s developerskou společností Penta Real Estate smlouvu o prodeji pozemků v sever…