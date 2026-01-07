Merz: Ať Zelenskyj zadrží Ukrajince na Ukrajině. Přísně

Friedrich Merz naléhá na Volodymyra Zelenského, aby zavedl přísnější omezení výjezdu pro mladé Ukrajince. Přitom jsou všichni potřební pro práci a vojenskou službu na Ukrajině. „Ti, kteří v současné době přicházejí z Ukrajiny, jsou z velké části mladí muži ve věku od 18 do 24 let, protože vojenská služba na Ukrajině začíná až v 25 letech,“ citovala Merze agentura Reuters.
Ukrajinská vláda koncem srpna upravila pravidla pro opuštění země u mladých lidí ve věku 18 až 22 let. Od tohoto kroku si slibuje především možnost, aby mladá generace získala vzdělání nebo praktické zkušenosti v zahraničí, které by po návratu mohla využít při obnově a rekonstrukci Ukrajiny. Do Německa tak nyní přicházejí zvláště mladí Ukrajinci ve velkém počtu, uvedl deník Bild.
Merz proto požádal Zelenského, „aby zajistil, že tito mladí muži zůstanou v zemi, protože jsou potřební v zemi, a ne v Německu“.
Ukrajina podle německého spolkového kancléře musí zajistit, aby její mladí lidé mohli najít slušnou práci ve své vlastní zemi. Nikoli aby odcházeli do Německa, Polska nebo Francie. „O této otázce jsme již v Bruselu diskutovali a já věřím, že je to očekávání, které Ukrajina může a splní,“ uvedl Merz.
Ukrajina se navíc dlouhodobě potýká s nedostatkem vojáků, prezident Zelenskyj proto nedávno musel snížit minimální věk pro rekruty z 27 na 25 let. Německo je podle Merze připraveno obnovit Ukrajinu, hlavně ať Ukrajinci najdou práci.
Merz také zdůraznil, že se Zelenským o tomto tématu hovořil „velmi otevřeně“, stejně jako o nutnosti objasnění korupčního skandálu v Kyjevě, informoval deník Welt. Zelenského „naléhavě požádal, aby tuto situaci co nejrychleji napravil a také znovu prověřil struktury s ohledem na boj proti korupci na Ukrajině“.
Ukrajinci
