České dráhy vypraví historický vlak na Slavnosti Pernštejnského panství

Na nostalgickou jízdu vyrazí historický vlak z brněnského hlavního nádraží v sobotu v 9:32. Postupně zastaví ve stanicích Brno-Královo Pole, Kuřim, Tišnov, Doubravník a před jedenáctou hodinou dorazí do cílové stanice Nedvědice. Odtud pak zvláštní vlak podnikne ve 12:40 ještě jednu jízdu, a to do Nového Města na Moravě a zpět. Z Nedvědice zpět do Brna se vlak bude vracet krátce po 17. hodině.

Zvláštní vlak poveze historická dieselová lokomotiva 751.004 „Bardotka“, za kterou bude řazeno pět vozů ze 40. a 50. let minulého století, tzv. „Rybáky“. Za nimi bude následovat historický vůz pro přepravu dětských kočárků a jízdních kol, dále bufetový vůz a soupravu uzavře historická dieselová lokomotiva 735.007 „Pilštyk“.

Slavnosti Pernštejnského panství nabídnou návštěvníkům také v letošním roce pestrý program. V Nedvědici na ně čekají výstavy, koncerty a program pro děti. Na hradě Pernštejn proběhne historický jarmark, ukázky řemesel, rytířský jezdecký turnaj, soutěže, sokolníci a nebude chybět bohaté stylové občerstvení.

Jízdné

Brno hl.n. až Kuřim – Nedvědice

jednosměrné 100 Kč/zpáteční 160 Kč

Tišnov, Doubravník – Nedvědice

jednosměrné 80 Kč/zpáteční 120 Kč

Nedvědice – Nové Město n. M.

jednosměrné 80 Kč/zpáteční 120 Kč

Úsekové mezi stanicemi Brno hl.n. a Tišnov

jednosměrné 80 Kč/zpáteční 120 Kč

Sleva 75% pro cestující 6-18 let, pro žáky a studenty 18-26 let, pro cestující 65+, pro držitele průkazů ZTP, ZTP/P a pro psy.

Ostatní tarifní ani mimotarifní výhody neplatí.

Jízdenky jsou v prodeji na všech pokladnách ČD, případný doprodej bude probíhat přímo ve vlaku bez přirážky.

autor: Tisková zpráva