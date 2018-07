Český rozhlas představí hrady a zámky v rámci projektu Hradozámecké léto

„Po celý rok představujeme každý den ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu zajímavá místa, která stojí za to navštívit. A protože hrady a zámky patří k nejatraktivnějším výletním cílům, domluvili jsme se s Národním památkovým ústavem, že letos v létě se zaměříme právě na ně. Tím spíše, že některé z nich jsou spojeny i s výročím 100 let vzniku Československa, které si i my v našem vysílání připomínáme,“ říká ředitel Regionálního vysílání Českého rozhlasu Jan Menger.

Hradozámecké léto postupně představí 98 hradů a zámků. Reportáže z nich budou regionální stanice vysílat po celý červenec a srpen v rámci pořadu Česko-země neznámá, každý všední den po 13. hodině. Každý týden navíc Český rozhlas vybere jeden hrad nebo zámek, na kterém na neděli připraví jedinečný program. „Návštěvníci se mohou těšit na koncerty populárních zpěváků jako Františka Nedvěda, Jakuba Smolíka, Petry Černocké, Marcela Zmožka, Pavla Vítka, Josefa Zocha nebo Jany Chládkové. Mimořádným zážitkem budou také prohlídky, které místo tradičních průvodců povedou známí herci z naší rozhlasové Humoriády. Návštěvníci se mohou těšit například na Naďu Konvalinkovou, Ondřeje Kepku, Jana Přeučila, Otu Jiráka, Zdeňka Junáka nebo Pavla Nového,“ upřesňuje Jan Menger.

Hradozámecké léto seznámí posluchače s hrady a zámky, které jsou ve správě Národního památkového ústavu. „Díky spolupráci s Českým rozhlasem budou moci posluchači navštívit téměř všechny hrady a zámky v naší správě. A budou jistě překvapeni, kolik skvostů a zážitků na ně čeká i na památkách, o kterých sice možná ještě nikdy neslyšeli, ale které přesto či právě proto stojí za návštěvu,“ doplňuje Rudolf Pohl, náměstek pro správu památkových objektů z Národního památkového ústavu.

Součástí projektu je i velká soutěž pro posluchače, kteří mohou soutěžit například o zámeckou večeři s herečkou Naďou Konvalinkovou, noční prohlídky vybraného hradu, digitální fotoaparáty nebo volné vstupenky na památky. Do soutěže se může zapojit každý vyfocením u stojanu Hradozámeckého léta umístěného na všech zapojených památkách a odesláním fotografie na hradozameckeleto@rozhlas.cz.

Více informací o projektu i program jednotlivých akcí naleznete na www.hradozameckeleto.cz

autor: Tisková zpráva