Ančincová (Piráti): Česko přijde o 1,2 miliardy na péči o seniory a další

20.11.2025 10:21 | Monitoring

Ministerstvo práce a sociálních věcí neprovedlo část reformy, týkající se standardů dlouhodobé péče o seniory a osoby s postižením.

Foto: pirati.cz
Popisek: Hana Ančincová

Tím nesplnilo požadavky Evropské komise a Česká republika tak přijde o 1,2 miliardy korun z Národního plánu obnovy na dlouhodobou péči o seniory a osoby s postižením. Pirátská poslankyně Hana Ančincová proto posílá ministrovi práce a sociálních věcí Marianu Jurečkovi interpelaci, v níž žádá jasné informace o příčinách nedokončené reformy, dalším postupu, náhradním financování a časovém harmonogramu řešení.

Požadované standardy měly sjednotit minimální úroveň personálního zajištění, odbornosti pracovníků a technického vybavení v zařízeních pro seniory a osoby se zdravotním znevýhodněním. Podle dostupných informací byly návrhy standardů připraveny na MPSV, vedení ministerstva je ale odmítlo a rozhodlo se reformu neprovést, přestože na ní stála podmínka čerpání miliard z evropských fondů.

„Je nepřijatelné, aby Česká republika přišla o 1,2 miliardy jen proto, že Ministerstvo neprovedlo část reformy týkající se standardů dlouhodobé péče, které jsou v moderních evropských zemích běžné. Doplatí na to senioři, lidé se znevýhodněním i jejich rodiny. Potřebujeme vědět, kdy ministerstvo plánuje návrh standardů znovu otevřít, jak chce zajistit kvalitu péče a jak bude financovat další kroky, pokud evropské prostředky opravdu nebudou k dispozici,“ říká poslankyně Hana Ančincová, která je členkou Výboru pro sociální politiku a tématu se dlouhodobě věnuje.

Ančincová v interpelaci žádá zejména informace o tom, kdo a kdy rozhodl o zastavení přípravy standardů, zda existují alternativní návrhy, jak bude vláda podporovat poskytovatele péče v přechodném období, jak vláda zajistí financování reformy, pokud evropské prostředky zůstanou zablokované a jaký je nový harmonogram reformy. Podle Pirátů je klíčové, aby byla reforma dlouhodobé péče dokončena v plném rozsahu včetně propojení zdravotní a sociální péče, podpory komunitních služeb a zajištění stabilního financování.

Bc. Hana Ančincová

  • Piráti
  • poslankyně
autor: PV

