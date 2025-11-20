Plán: Dát Rusům to, co by stejně dobyli silou

Líbí se vám, jak jsou v Praze pojímány oslavy 17. listopadu?
Americký ministr zahraničí Marco Rubio však tvrdí, že ústupky budou muset dělat i Rusové.
„Ukončení složité a smrticí války, jako je ta na Ukrajině, vyžaduje rozsáhlou výměnu seriózních a realistických myšlenek. A dosažení trvalého míru bude vyžadovat, aby obě strany souhlasily s obtížnými, ale nezbytnými ústupky,“ uvedl Rubio na sociální síti X.
Ending a complex and deadly war such as the one in Ukraine requires an extensive exchange of serious and realistic ideas. And achieving a durable peace will require both sides to agree to difficult but necessary concessions. That is why we are and will continue to develop a list…— Marco Rubio (@marcorubio) November 20, 2025
Zelenskyj, který ve středu jednal v Turecku s prezidentem Tayyipem Erdoganem, se má ve čtvrtek v Kyjevě setkat s představiteli americké armády. Naznačil, že pouze Spojené státy a americký prezident Donald Trump „mají dostatečnou sílu k tomu, aby válka konečně skončila“.
„Hlavní věcí pro zastavení krveprolití a dosažení trvalého míru je, abychom pracovali v koordinaci se všemi našimi partnery a aby americké vedení zůstalo efektivní a silné,“ napsal Zelenskyj po setkání s Erdoganem v Ankaře.
Ukrajinský prezident také uvedl, že Erdogan navrhl různé formáty pro rozhovory „a je pro nás důležité, aby Turecko bylo připraveno poskytnout potřebnou platformu“.
Ve středu agentura Axios s odvoláním na amerického úředníka, který je s touto záležitostí přímo obeznámen, uvedla, že nový americký plán předpokládá, že Ukrajina poskytne Moskvě část východní Ukrajiny, kterou v současnosti nekontroluje, výměnou za bezpečnostní záruky, které poskytnou Američané a Evropané a které mají zajistit, že k dalšímu útoku Ruska na Ukrajinu už nedojde.
Američané pracují s myšlenkou, že Ukrajina sice dnes ještě kontroluje některé části svého území, které chce zabrat Rusko, ale pokud bude válka pokračovat, Rusové toto území postupem času stejně získají, a pokud se ho Ukrajinci vzdají teď, mohli by alespoň něco získat na oplátku. Jde o přibližně 14 procent území Donbasu, které Ukrajinci stále drží a kterého by se podle americko-ruského plánu měli vzdát.
Ukrajinský analytik vystupující pod jménem Tatarigami, jenž se představuje jako bývalý ukrajinský důstojník, upozornil, že Ukrajinci skutečně jsou pod tlakem.
„Situace zůstává na několika frontách nejistá: v Huljajpole, Siversku a Pokrovsku. S tím, jak se počasí zhoršuje, využívají ruské síly tohoto období k postupu vpřed,“ napsal Tatarigami.
The situation remains precarious on several fronts: Hulyaipole, Siversk and Pokrovsk. As the weather gets worse, Russian forces are using the window to push forward. Please consider supporting Constantine’s fundraiser for excavators, which are saving lives by digging shelters. https://t.co/ARqDSe947X— Tatarigami_UA (@Tatarigami_UA) November 20, 2025
Jeden z evropských diplomatů v komentáři k údajným novým americkým návrhům uvedl, že by mohly být dalším pokusem Trumpovy administrativy „zahnat Kyjev do kouta“.
Vedle Turecka prý do jednání vstupuje i Katar.
Server Axios však také tvrdí, že Zelenskyj hledá k americkému plánu alternativu a do turecké Ankary přijel s vlastním mírovým plánem, pro který získal podporu evropských partnerů.
„Vyšlo najevo, že Zelenskyj odstupuje od dohod dosažených s Umerovem a nemá zájem o diskusi o Trumpově plánu. Místo toho cestoval do Ankary s jiným plánem vypracovaným s evropskými partnery, který Rusko nikdy nepřijme,“ uvedl server s odvoláním na amerického úředníka obeznámeného se situací.
„Druhý americký úředník uvedl, že dalším důvodem pro odložení schůzky byl vnitropolitický skandál na Ukrajině, který zahrnoval vyšetřování korupce proti některým Zelenského nejbližším poradcům,“ uvedl server další důvod, proč zatím nedošlo k rozsáhlejším jednáním o celém rusko-americkém plánu na ukončení války na Ukrajině.
„Teď budeme čekat. Míč je na Zelenského straně hřiště,“ řekl americký úředník, jenž také tvrdil, že Zelenskyj může přijet do Washingtonu, aby projednal nový americký plán, pokud bude chtít.
Již zmíněný Tatarigami však na adresu rusko-amerického plánu nešetří kritikou.
„Pokud se USA snaží svalit vinu na Ukrajinu a dát Trumpovi snadné východisko, Witkoff si svou část práce dělá dobře. Pokud je jeho úkolem skutečně vybudovat rámec pro mírovou dohodu, měl by být co nejdříve z procesu vyjednávání odstraněn a už nikdy do něj nevstupovat,“ napsal Tatarigami.
If the U.S. is trying to shift the blame onto Ukraine and give Trump an easy way out, Witkoff is doing his part well. If his job is really to build a framework for a peace deal, he should be removed from the negotiation process as soon as possible and never mentioned again— Tatarigami_UA (@Tatarigami_UA) November 19, 2025
„Zdá se, že nedávný návrh na kapitulaci byl pečlivě připraven a prezidentu Zelenskému předložen přesně v době, kdy jeho politický kapitál podkopával korupční skandál, kdy je nejslabší. Je velmi nepravděpodobné, že by Zelenskyj s kapitulací souhlasil,“ pokračoval.
The recent capitulation proposal appears to have been carefully tailored and presented to President Zelensky exactly at a time when his political capital was undermined by a corruption scandal, when he is the weakest. It is very unlikely that Zelensky would agree to capitulation— Tatarigami_UA (@Tatarigami_UA) November 19, 2025
Tatarigami upozornil, že rusko-americký plán zahrnuje mimo povinnost, aby Ukrajina uznala ruštinu jako oficiální státní jazyk, také udělila oficiální status místní pobočce ruské pravoslavné církve, což jsou ustanovení, která odrážejí dlouhodobé politické cíle Kremlu.
2/ The plan would also require Ukraine to recognize Russian as an official state language and grant official status to the local branch of the Russian Orthodox Church, provisions that echo long-standing Kremlin political objectives.— Tatarigami_UA (@Tatarigami_UA) November 19, 2025
Server Politico upozorňuje, že zástupci EU jsou rusko-americkým plánem na ukončení ruské agrese na Ukrajině „znepokojení“. Znepokojuje je to, jak se Trumpův vyjednavač Steve Witkoff staví vstřícně k ruské straně. Otázkou však zůstává, zda si Trump z evropského znepokojení dělá těžkou hlavu.
„Rusové jasně identifikovali Witkoffa jako někoho, kdo je ochoten prosazovat jejich zájmy,“ řekl jeden z evropských zástupců z oblasti obrany. „S Evropany se v této věci nijak nedebatovalo. Ale uvnitř Bílého domu existuje skupina, která Evropany již nějakou dobu považuje za ‚narušitele‘ mírového procesu, takže to v jistém smyslu není překvapivé.“
