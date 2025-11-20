Plán: Dát Rusům to, co by stejně dobyli silou

20.11.2025 8:00 | Zprávy

47. prezident USA Trump dával najevo, že se zlobí na ruského prezidenta Vladimira Putina za to, že nehodlá ustupovat ze svých požadavků vůči Ukrajině. Zrušil kvůli tomu i schůzku v Budapešti. Ale v zákulisí probíhala jednání o míru. Prý byl tento plán vytažen na světlo právě v okamžiku, kdy je ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oslaben. Ale ani tak by ho neměl přijmout. Nespokojenost neskrývají ani Američané. Nelíbí se jim, co dělá Volodymyr Zelenskyj.

Plán: Dát Rusům to, co by stejně dobyli silou
Foto: Repro YouTube
Popisek: Volodymyr Zelenskyj

Anketa

Líbí se vám, jak jsou v Praze pojímány oslavy 17. listopadu?

1%
97%
2%
hlasovalo: 9668 lidí
Už je to 1366 dní, co Rusové zahájili plnohodnotnou válku na Ukrajině. A teď se prý má ukončit podle plánu, který spolu dohodli lidé Donalda Trumpa a Vladimira Putina. Podle agentury Reuters, která vychází z informací dvou zdrojů, které si kvůli citlivosti záležitosti nepřály být jmenovány, uvedly, že návrhy zahrnují mimo jiné snížení počtu ukrajinských ozbrojených sil. A Donald Trump trvá na tom, že Ukrajinci tento plán prostě musejí přijmout.

Americký ministr zahraničí Marco Rubio však tvrdí, že ústupky budou muset dělat i Rusové.

„Ukončení složité a smrticí války, jako je ta na Ukrajině, vyžaduje rozsáhlou výměnu seriózních a realistických myšlenek. A dosažení trvalého míru bude vyžadovat, aby obě strany souhlasily s obtížnými, ale nezbytnými ústupky,“ uvedl Rubio na sociální síti X.

 

 

Zelenskyj, který ve středu jednal v Turecku s prezidentem Tayyipem Erdoganem, se má ve čtvrtek v Kyjevě setkat s představiteli americké armády. Naznačil, že pouze Spojené státy a americký prezident Donald Trump „mají dostatečnou sílu k tomu, aby válka konečně skončila“.

„Hlavní věcí pro zastavení krveprolití a dosažení trvalého míru je, abychom pracovali v koordinaci se všemi našimi partnery a aby americké vedení zůstalo efektivní a silné,“ napsal Zelenskyj po setkání s Erdoganem v Ankaře.

Ukrajinský prezident také uvedl, že Erdogan navrhl různé formáty pro rozhovory „a je pro nás důležité, aby Turecko bylo připraveno poskytnout potřebnou platformu“.

Anketa

Má Jindřich Rajchl vaši důvěru? (Ptáme se od 12.11.2025)

95%
3%
2%
hlasovalo: 15004 lidí
Kreml uvedl, že ruští zástupci se středečních rozhovorů v Ankaře nezúčastní, ale že Putin je otevřený rozhovorům s USA a Tureckem o výsledcích diskusí.

Ve středu agentura Axios s odvoláním na amerického úředníka, který je s touto záležitostí přímo obeznámen, uvedla, že nový americký plán předpokládá, že Ukrajina poskytne Moskvě část východní Ukrajiny, kterou v současnosti nekontroluje, výměnou za bezpečnostní záruky, které poskytnou Američané a Evropané a které mají zajistit, že k dalšímu útoku Ruska na Ukrajinu už nedojde.

Američané pracují s myšlenkou, že Ukrajina sice dnes ještě kontroluje některé části svého území, které chce zabrat Rusko, ale pokud bude válka pokračovat, Rusové toto území postupem času stejně získají, a pokud se ho Ukrajinci vzdají teď, mohli by alespoň něco získat na oplátku. Jde o přibližně 14 procent území Donbasu, které Ukrajinci stále drží a kterého by se podle americko-ruského plánu měli vzdát.

Ukrajinský analytik vystupující pod jménem Tatarigami, jenž se představuje jako bývalý ukrajinský důstojník, upozornil, že Ukrajinci skutečně jsou pod tlakem.

„Situace zůstává na několika frontách nejistá: v Huljajpole, Siversku a Pokrovsku. S tím, jak se počasí zhoršuje, využívají ruské síly tohoto období k postupu vpřed,“ napsal Tatarigami.

 

 

Jeden z evropských diplomatů v komentáři k údajným novým americkým návrhům uvedl, že by mohly být dalším pokusem Trumpovy administrativy „zahnat Kyjev do kouta“.

Vedle Turecka prý do jednání vstupuje i Katar.

Anketa

Měl Hayato Okamura právo ve sněmovním projevu proti svému bratru Tomiovi použít informace z jeho dětství?

2%
97%
1%
hlasovalo: 16983 lidí
„Katarské a turecké mediační úsilí pomohlo ukončit válku v Gaze a mohlo by pomoci ukončit válku na Ukrajině,“ uvedl jeden ze zdrojů. Vysoký katarský úředník se minulý víkend zúčastnil jednání mezi Trumpovým vyslancem Stevem Witkoffem a poradcem ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského pro národní bezpečnost Rustemem Umerovem. Zdroj, s nímž pracuje server Axios, tvrdil, že v jednáních s Umerovem bylo dosaženo mnoha dohod. Ukrajinský úředník potvrdil, že Zelenskyj poslal Umerova, aby byl informován o americkém plánu, ale uvedl, že se jednalo o ústní informaci a Umerov od Witkoffa neobdržel písemný návrh.

Server Axios však také tvrdí, že Zelenskyj hledá k americkému plánu alternativu a do turecké Ankary přijel s vlastním mírovým plánem, pro který získal podporu evropských partnerů.

„Vyšlo najevo, že Zelenskyj odstupuje od dohod dosažených s Umerovem a nemá zájem o diskusi o Trumpově plánu. Místo toho cestoval do Ankary s jiným plánem vypracovaným s evropskými partnery, který Rusko nikdy nepřijme,“ uvedl server s odvoláním na amerického úředníka obeznámeného se situací.

„Druhý americký úředník uvedl, že dalším důvodem pro odložení schůzky byl vnitropolitický skandál na Ukrajině, který zahrnoval vyšetřování korupce proti některým Zelenského nejbližším poradcům,“ uvedl server další důvod, proč zatím nedošlo k rozsáhlejším jednáním o celém rusko-americkém plánu na ukončení války na Ukrajině.

„Teď budeme čekat. Míč je na Zelenského straně hřiště,“ řekl americký úředník, jenž také tvrdil, že Zelenskyj může přijet do Washingtonu, aby projednal nový americký plán, pokud bude chtít.

Již zmíněný Tatarigami však na adresu rusko-amerického plánu nešetří kritikou.

„Pokud se USA snaží svalit vinu na Ukrajinu a dát Trumpovi snadné východisko, Witkoff si svou část práce dělá dobře. Pokud je jeho úkolem skutečně vybudovat rámec pro mírovou dohodu, měl by být co nejdříve z procesu vyjednávání odstraněn a už nikdy do něj nevstupovat,“ napsal Tatarigami.

 

 

„Zdá se, že nedávný návrh na kapitulaci byl pečlivě připraven a prezidentu Zelenskému předložen přesně v době, kdy jeho politický kapitál podkopával korupční skandál, kdy je nejslabší. Je velmi nepravděpodobné, že by Zelenskyj s kapitulací souhlasil,“ pokračoval.

 

 

Tatarigami upozornil, že rusko-americký plán zahrnuje mimo povinnost, aby Ukrajina uznala ruštinu jako oficiální státní jazyk, také udělila oficiální status místní pobočce ruské pravoslavné církve, což jsou ustanovení, která odrážejí dlouhodobé politické cíle Kremlu.

 

 

Server Politico upozorňuje, že zástupci EU jsou rusko-americkým plánem na ukončení ruské agrese na Ukrajině „znepokojení“. Znepokojuje je to, jak se Trumpův vyjednavač Steve Witkoff staví vstřícně k ruské straně. Otázkou však zůstává, zda si Trump z evropského znepokojení dělá těžkou hlavu. 

„Rusové jasně identifikovali Witkoffa jako někoho, kdo je ochoten prosazovat jejich zájmy,“ řekl jeden z evropských zástupců z oblasti obrany. „S Evropany se v této věci nijak nedebatovalo. Ale uvnitř Bílého domu existuje skupina, která Evropany již nějakou dobu považuje za ‚narušitele‘ mírového procesu, takže to v jistém smyslu není překvapivé.“

Psali jsme:

Tak už i tohle jméno. Kolem Zelenského hoří
Zatímco Ukrajinci vyčítají Rusku, tajně se jedná o míru
Francie vydělá na Ukrajině. Macron, Zelenskyj a „historická dohoda“
Orbán: Pomoc Ukrajině? Jako poslat alkoholikovi další bednu vodky

 

Zdroje:

https://t.co/ARqDSe947X

https://twitter.com/marcorubio/status/1991297619964854460?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/Tatarigami_UA/status/1991199529643782442?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/Tatarigami_UA/status/1991202703490347083?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/Tatarigami_UA/status/1991203720730681603?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/Tatarigami_UA/status/1991302588877148398?ref_src=twsrc%5Etfw

https://www.axios.com/2025/11/19/trump-ukraine-peace-plan-russia-donbas

https://www.politico.com/news/2025/11/19/witkoff-back-channel-push-ukraine-alarms-allies-00660247

https://www.reuters.com/world/europe/ukraines-zelenskiy-set-talks-turkey-new-peace-drive-2025-11-19/

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Putin , Rusko , Ukrajina , USA , válka , zahraničí , x , Turecko , Katar , Reuters , mír , Trump , Rubio , válka na Ukrajině , Zelenskyj , Axios , Umerov

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Měli by podle vašeho názoru Ukrajinci přijmout americko-ruský plán na ukončení ruské agrese na Ukrajině?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

válka na Ukrajině

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

autor: Miloš Polák

FactChecking BETA

Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.

Přezkoumat
Mgr. Michaela Šebelová byl položen dotaz

Politická shoda

Nemyslíte, že je víc oblastí, nejen ve zdravotnictví, kde byste měli jako politici najít shodu, aby se opravdu něco pozitivního změnilo? Smutné je, že tomu, že ji najdete nevěřím, i když nechápu, proč je to pro vás takový problém? Nemyslím jen vás osobně, ale obecně, kde je chyba, že nejste absolutn...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Netradiční využití všem známého aspirinuNetradiční využití všem známého aspirinu Hladina cukru v krvi stoupá nejen po jídleHladina cukru v krvi stoupá nejen po jídle

Diskuse obsahuje 5 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Akce proti Oganesjanovi. Pšenáka vyzvali, aby ukázal zuby. Nechtěl

16:08 Akce proti Oganesjanovi. Pšenáka vyzvali, aby ukázal zuby. Nechtěl

Přestaňte krýt Oganesjana. S tímto heslem se v úterý odpoledne sešla akce před Ministerstvem vnitra.…