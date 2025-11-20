Ukrajinci ztrácí spojence poblíž Trumpa

Keith Kellog, jeden z vyjednavačů 47. prezidenta USA Donalda Trumpa na Ukrajině, podle exkuzivních informací agentury Reuters opustí za pár týdnů svůj post. V lednu 2026 opustí svou funkci vyjednavače, neboť je znechucen tím, že amerických vyjednavačů je na ukrajinské straně víc a někteří z nich, především Steve Witkoff, přebírá ruský pohled na válku na Ukrajině. To se prý Kellogovi nelíbí.
„Jeho odchod bude v Kyjevě nevítanou zprávou. Generálporučík ve výslužbě byl široce vnímán evropskými diplomaty, včetně Ukrajinců, jako osobnost americké administrativy, která se ústy jiných osobností občas přikláněla k pohledu Moskvy na původ války na Ukrajině,“ upozornila agentura Reuters.
Dva zdroje ve středu agentuře Reuters sdělily, že USA signalizovaly ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému, že Ukrajina musí přijmout to, co americká a ruská strana dohodly na pomyslné cestě ke konečnému míru na Ukrajině. Jde o návrhy, které zahrnují mimo jiné snížení počtu ukrajinských ozbrojených sil, což pro Kyjev představuje velký problém. Rozhovory vedl Steve Witkoff a Kellogg prý v těchto jednáních nehrál vůbec žádnou roli.
Jako třetí vyjednavač se na Ukrajině v poslední době objevil i ředitel Úřadu pro alkohol, tabák, střelné zbraně a výbušniny, někdejší armádní důstojník a republikánský politik Daniel P. Driscoll. V delegaci je také náčelník štábu armády generál Randy George, který se spolu s Driscollem setká ve čtvrtek se Zelenským.
Kellogg si podle zdrojů udržuje s Trumpem solidní vztahy. Na říjnovém setkání se Zelenským však chyběl, což někteří spojenci připisovali vnitřním sporům v administrativě. Není jasné, kdo – pokud vůbec někdo – Kellogga nahradí. Spojené státy dosud nejmenovaly velvyslance pro Ukrajinu, kterého by potvrdil Senát.
Evropané navíc dávají najevo, že nebyli informováni o podrobnostech plánu dojednaného Stevem Witkoffem na americké straně a Kirillem Dmitrijevem na straně druhé. „O tom jsme nebyli informováni,“ řekl ve středu novinářům německý ministr zahraničí Johann Wadephul, jehož citoval např. server Politico. „Všichni mezinárodní partneři vynakládají úsilí, aby se prezident Putin konečně dostal k jednacímu stolu.“ A po chvíli pokračoval: „Přirozeně podporujeme vše, co vede tímto směrem. Zaměřujeme se na podporu Ukrajiny, a tím Putinovi jasně dáváme najevo, že k procesu vyjednávání neexistuje žádná alternativa.“
Ukrajina se k plánu veřejně nevyjádřila.
Šéf Zelenského kanceláře Andrij Jermak ve středu uvedl, že je v „neustálém kontaktu“ s Trumpovým týmem, včetně Witkoffa, a že bude spolupracovat s USA na ukončení války „a zajištění spravedlivého a trvalého míru“.
Jeden britský diplomat naznačil, že Londýn nebyl o návrzích informován, a to i přes blízký vztah poradce pro národní bezpečnost Jonathana Powella s Witkoffem.
Podle šéfredaktorky serveru Kyiv Independent Olgy Rudenkové Američané pochopili korupční skandál na Ukrajině jako moment, který Volodymyra Zelenského oslabí natolik, že přijme i prachmizernou mírovou dohodu. Podle šéfredaktorky by však Američané měli pochopit jednu věc.
„Trumpova administrativa nějak nechápe Ukrajinu. Myslí si, že Zelenského korupční skandál otevírá okno, které ho donutí přijmout špatnou mírovou dohodu. Ale ti samí Ukrajinci, kteří jsou rozzuřeni kvůli korupci, jsou zároveň těmi, kteří Zelenskému nedovolí přijmout špatnou dohodu. Spíše skandál činí MÉNĚ pravděpodobným, že Ukrajinci akceptují jakékoli ústupky,“ upozornila šéfredaktorka.
Somehow, Trump administration doesn’t get Ukraine. They think Zelensky’s corruption scandal opens a window to push him in accepting a bad peace deal.— Olga Rudenko (@olya_rudenko) November 19, 2025
But the very same Ukrainians who are enraged with corruption are also the ones who won’t let Zelensky accept a bad deal.
If…
autor: Miloš Polák
