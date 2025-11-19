Štěpánek (Trikolora): Mediální zločinci a nepřemýšlející ovce

Už několik týdnů jedou média nekonečnou masírku, skoro se chce říct, že na objednávku Hradu, v jak strašném střetu zájmů je/bude Andrej Babiš. Nese to výsledky.
Z bleskového průzkumu, který provedla agentura NMS pro Český rozhlas, plyne, že zákon o střetu zájmů, který mimo jiné zapovídá vrcholným politikům podnikat a působit ve statutárních orgánech firem, podporuje 76 procent Čechů. A s tím, aby prezident odložil Babišovo jmenování do doby, než veřejně řekne, jak hodlá střet zájmů vyřešit, souzní 58 procent dotázaných.
A jaká je realita? Babiš v žádném střetu zájmů není a ani po jmenování premiérem nebude. Proč? Protože nepodniká ani nepůsobí ve statutárních orgánech firem. Do komplikací se v případě jeho jmenování mohou dostat firmy, ve kterých má více než 25% majetkovou účast. Pokud Babiš nic neudělá, nemohou přijímat žádné dotace. Ergo: Je na prvním místě v Babišově zájmu, aby s tím něco udělal.
O co ve skutečnosti jde? Prezident Pavel za pomoci spřízněných médií ohýbá realitu a vytváří zástupné důvody, aby nad rámec svých pravomocí komplikoval ustavení nové vlády. Zločinní novináři jej v tom podporují. Nepřemýšlející občané na to naskakují.
