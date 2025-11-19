Štěpánek (Trikolora): Mediální zločinci a nepřemýšlející ovce

20.11.2025 9:15 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k Babišovu údajnému střetu zájmů

Štěpánek (Trikolora): Mediální zločinci a nepřemýšlející ovce
Foto: Hans Štembera
Popisek: První místopředseda Trikolory Petr Štěpánek

Už několik týdnů jedou média nekonečnou masírku, skoro se chce říct, že na objednávku Hradu, v jak strašném střetu zájmů je/bude Andrej Babiš. Nese to výsledky.

Anketa

Líbí se vám, jak jsou v Praze pojímány oslavy 17. listopadu?

1%
97%
2%
hlasovalo: 9952 lidí

Z bleskového průzkumu, který provedla agentura NMS pro Český rozhlas, plyne, že zákon o střetu zájmů, který mimo jiné zapovídá vrcholným politikům podnikat a působit ve statutárních orgánech firem, podporuje 76 procent Čechů. A s tím, aby prezident odložil Babišovo jmenování do doby, než veřejně řekne, jak hodlá střet zájmů vyřešit, souzní 58 procent dotázaných.

A jaká je realita? Babiš v žádném střetu zájmů není a ani po jmenování premiérem nebude. Proč? Protože nepodniká ani nepůsobí ve statutárních orgánech firem. Do komplikací se v případě jeho jmenování mohou dostat firmy, ve kterých má více než 25% majetkovou účast. Pokud Babiš nic neudělá, nemohou přijímat žádné dotace. Ergo: Je na prvním místě v Babišově zájmu, aby s tím něco udělal.

O co ve skutečnosti jde? Prezident Pavel za pomoci spřízněných médií ohýbá realitu a vytváří zástupné důvody, aby nad rámec svých pravomocí komplikoval ustavení nové vlády. Zločinní novináři jej v tom podporují. Nepřemýšlející občané na to naskakují.

Mgr. Petr Štěpánek

  • Trikolora
  • mimo zastupitelskou funkci
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Štěpánek (Trikolora): Hradní šašek versus učitelka aneb Když dva dělají totéž
Štěpánek (Trikolora): Nejtrapnější státní svátek? 17. listopad!
Štěpánek (Trikolora): Odpovíte, oni poděkují a stejně z toho skoro nic nezveřejní
Štěpánek (Trikolora): Chudí duchem nevědí, co činí

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Babiš , Štěpánek , trikolora

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Vytváří prezident Pavel zástupné důvody, proč nejmenovat Andreje Babiše premiérem?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

MUDr. Zdeněk Hřib byl položen dotaz

Poměrný systém

Proč vám při obsazování vedení sněmovny v minulém období nevadilo, že nebyl respektován poměrný systém a vadí vám to až teď, když se vás to týká?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Projevy těla při nedostatku potřebných bílkovinProjevy těla při nedostatku potřebných bílkovin Netradiční využití všem známého aspirinuNetradiční využití všem známého aspirinu

Diskuse obsahuje 2 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Štěpánek (Trikolora): Mediální zločinci a nepřemýšlející ovce

9:15 Štěpánek (Trikolora): Mediální zločinci a nepřemýšlející ovce

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k Babišovu údajnému střetu zájmů