Evropa chystá sjednocení tabákových daní. Češi se bouří

20.11.2025 8:50 | Monitoring

Evropské instituce znovu rozjíždějí projednávání návrhu, který má sjednotit daňová pravidla pro tabákové výrobky napříč členskými státy. Cílem je aktualizovat směrnici o spotřební dani a rozšířit ji i na novější produkty, jako jsou zahřívaný tabák, nikotinové sáčky nebo náplně do e-cigaret, a na většinu výrobků výrazně zvýšit sazby daně. Výsledky veřejné konzultace přitom ukazují, že návrh vzbuzuje odpor – a to nejen v Česku.

Evropa chystá sjednocení tabákových daní. Češi se bouří
Foto: Hans Štembera
Popisek: Vlajka EU

Z České republiky dorazilo 244 příspěvků k nové dani. Z toho 96 % návrh odmítlo. Kritici upozorňují, že příliš vysoké sazby daně budou mít negativní dopady na podnikání, ohrozí legální trh a zvýší riziko rozmachu černého prodeje. Obavy vyjádřili nejen provozovatelé menších podniků, ale také oborové svazy, firmy z jiných oblastí nebo zástupci veřejnosti.

Anketa

Líbí se vám, jak jsou v Praze pojímány oslavy 17. listopadu?

1%
97%
2%
hlasovalo: 9952 lidí
Nejvíce pozornosti přitáhlo navrhované zvýšení daně na tabák do vodních dýmek – až o 386 %. Podle čajoven a dodavatelů by tak prudké navýšení vedlo k ukončení legálního prodeje. Vodní dýmka je podle nich spíš společenská a příležitostná záležitost než každodenní zvyk. S cigaretami se nedá srovnávat ani způsobem užití, ani cenou směsi, kde samotný tabák tvoří jen menší část.

Podle komentářů by návrh zasáhl celý ekosystém menších podniků – od provozoven přes dodavatele po logistiku. Zmiňují také, že řada podnikatelů zaměstnává mladé lidi a studenty, pro které jsou čajovny častým místem první pracovní zkušenosti. Návrh je proto vnímán nejen jako ekonomická hrozba, ale i jako zásah do místní kultury a společenské atmosféry měst.

Dražší má být i zahřívaný tabák a nikotinové sáčky

Změny se mají týkat i dalších produktů. Sazby daně na zahřívaný tabák a nikotinové sáčky se mají zvýšit na dvojnásobek, u tabáku k ručnímu balení cigaret to má být zvýšení téměř o polovinu. Navíc by se daně každé tři roky automaticky navyšovaly podle inflace. Pro české uživatele by to znamenalo výrazné zdražení, i když ještě není zcela zřejmé, jak bude vypadat výsledný kompromis. 

V mnoha příspěvcích zaznívá obava, že zvýšení daní povede k přesunu spotřeby na nelegální trh. Zmiňují se zkušenosti z Francie, kde podobné zásahy vedly k rozšíření černého trhu a úniku daňových příjmů. Aktuálním příkladem je Nizozemsko, kde se množství nelegálních cigaret po rapidním zvýšení spotřebních daní v roce 2024 zvýšilo o 1,1 mld. kusů, jejich podíl na trhu se zdvojnásobil na 17,9 % a stát tak přišel zhruba o 900 milionů eur.

Návrh nyní projednává Rada EU. Kvůli nutnosti jednomyslného souhlasu všech členských států a přetrvávajícím rozdílům v postojích se očekává, že proces se protáhne minimálně do roku 2026. Původním cílem byl vstup v platnost od 1. ledna 2028, ten se však může ještě posunout.

Psali jsme:

Sněm Svobodných narušila ČT a rozesmálo to sál
Bartoš vysvětlil, proč teď Pavel nemůže jmenovat Babiše premiérem
„S mluvením o Ukrajině jsme to přehnali.“ Otevřený kandidát na šéfa ODS
K Moravcovi ne. Do studia opět nepřišel nikdo z ANO

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

daně , ekonomika , EU , kouření , tabák

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Souhlasíte se zvýšením daně na tabák do vodních dýmek?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Karel Výborný

MUDr. Zdeněk Hřib byl položen dotaz

Poměrný systém

Proč vám při obsazování vedení sněmovny v minulém období nevadilo, že nebyl respektován poměrný systém a vadí vám to až teď, když se vás to týká?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Projevy těla při nedostatku potřebných bílkovinProjevy těla při nedostatku potřebných bílkovin Netradiční využití všem známého aspirinuNetradiční využití všem známého aspirinu

Diskuse obsahuje 6 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Pavel zdržuje, takže miliardy Ukrajině stihne odkývat Fiala

9:35 Pavel zdržuje, takže miliardy Ukrajině stihne odkývat Fiala

Peníze na klima, zbrojení, pro Ukrajinu či dekarbonizaci a migrační politika – to jsou témata, o nic…