Český statistický úřad: Příjmy domácností se v třetím čtvrtletí mezičtvrtletně zvýšily o 0,9 procenta

Nefinanční podniky: míra investic mezičtvrtletně stoupla, míra zisku klesla

Míra zisku v 3. čtvrtletí byla 48,5 %, což je o 0,2 procentního bodu (p. b.) méně než v předchozím čtvrtletí a o 0,3 p. b.1 více než před rokem. Celkové mzdové náklady nefinančních podniků meziročně stouply o 7,1 %1.

Míra investic stoupla mezičtvrtletně o 0,4 p. b. a dosáhla 28,9 %. Meziročně se zvýšila o 0,3 p. b.1

Domácnosti: příjmy mezičtvrtletně stouply, spotřeba klesla

„Úhrn reálných peněžních a nepeněžních příjmů domácností na obyvatele ve 3. čtvrtletí stoupl mezičtvrtletně o 0,9 %, meziročně poklesl o 3,7 %,1,2 “ sdělil Vladimír Kermiet, ředitel odboru národních účtů ČSÚ.

Reálná spotřeba domácností na obyvatele se mezičtvrtletně snížila o 0,3 %, meziročně poklesla o 5,2 %1,3.

Průměrný měsíční příjem ze zaměstnání dosáhl v 3. čtvrtletí hodnoty 43 371 Kč1. Oproti předchozímu čtvrtletí se reálně zvýšil o 0,5 %, meziročně se nezměnil1.

Míra úspor domácností v 3. čtvrtletí dosáhla 18,7 %, což je 0,8 p. b. více oproti předchozímu čtvrtletí a o 0,7 p. b.1 více než před rokem.

Míra investic v sektoru domácností se mezičtvrtletně snížila o 0,1 p. b. a dosáhla 7,4 %. Meziročně došlo k poklesu míry investic domácností o 0,4 p. b.

Zpřesnění odhadu HDP

Současně byl zpřesněn odhad hrubého domácího produktu (HDP). HDP v 3. čtvrtletí 2023 mezičtvrtletně klesl o 0,6 % a meziročně o 0,8 %. Časové řady o tvorbě a užití HDP naleznete na webových stránkách ZDE.

Poznámky:

1 ) Sezónně neočištěný údaj

2) Příjmy domácností na obyvatele by meziročně klesly o 0,8 %, pokud by nebyly zahrnuty osoby, kterým byla udělena dočasná ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině.

3) Spotřeba domácností na obyvatele by meziročně klesla o 2,4 %, pokud by nebyly zahrnuty osoby, kterým byla udělena dočasná ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině.

Všechny termíny jsou v pojetí národního účetnictví a vysvětlivky pojmů, označených tučně, naleznete ZDE.

