CzechInvest: Projekt Technologická inkubace vrcholí, brzy dosáhne podpory 250 inovativních firem

„Česká ekonomika musí hledat nové zdroje růstu. Startupový ekosystém u nás má stále větší podíl na hrubém domácím produktu a zaměstnanosti. Technologická inkubace, která spolupracuje s téměř polovinou těchto firem, zásadním způsobem pomáhá rozvoji inovačního potenciálu a konkurenceschopnosti naší země. Současně musíme zlepšit podnikatelské prostředí pro začínající inovativní firmy, aby podnikaly doma a přispívaly lokální ekonomice, protože řada startupů se kvůli příznivějším podmínkám rozhodne přesídlit do zahraničí," říká Jan Michal, generální ředitel agentury CzechInvest.

Projekt spuštěný v roce 2022 nabízí přímé financování až do výše 4,5 milionu korun a odborné poradenství v hodnotě 500 tisíc korun. Zaměřuje se na sedm klíčových oblastí, mezi které patří umělá inteligence, pokročilé materiály, mobilita, kreativní průmysl, letecké a kosmické technologie, ekologie a cirkulární ekonomika, zachování a ochrana života nebo zvýšení jeho kvality (včetně zdravotnictví, biotechnologií a bezpečnostních řešení). Jedinečnost projektu je také v jeho rozložení – vedle mentoringové, byznysové a finanční podpory startupů je projekt postaven na tzv. inovačních hubech, které podporují rozvoj ekosystému v daném sektoru a zapojení do něj. To podněcuje spolupráci startupů jak mezi sebou, tak se zavedenými firmami, spolky či asociacemi a dalšími aktéry.

Technologická inkubace také propojuje státní, soukromou a akademickou sféru. Vytváří prostor pro synergie mezi těmito třemi sektory s cílem maximalizovat přidanou hodnotu pro startupy. Součástí úsilí je tým zaměřený na úzkou spolupráci s organizacemi pro vědu a výzkum a s vysokými školami. Také díky tomu více než šedesát podpořených projektů vychází z výzkumných organizací.

„Jedná se o dosud největší iniciativu na podporu startupového prostředí v Česku inspirovanou zahraničím i naším úspěšným kosmických inkubátorem ESA BIC Czech Republic. Se startupy intenzivně spolupracujeme jeden až dva roky a nyní přichází čas, kdy můžeme sklízet ovoce úspěšně dokončených příběhů. Za minulý rok dokončilo samotnou inkubaci 31 projektů a na trhu už je téměř 20 nových produktů. Některé z podpořených firem již získaly první investory a významná ocenění jako například startupy Tolgee, Dynanic či Sensorie. Z množství začínajících firem, které se do projektu hlásí je zřetelné, že o projekt je velký zájem," uvedla Tereza Kubicová, náměstkyně pro technologický rozvoj agentury CzechInvest.

Pátá výzva projektu byla uzavřena koncem listopadu 2024 a přihlásilo se do ní 153 startupů, přičemž největší zájem byl o oblasti umělé inteligence, kreativních průmyslů a technologií pro život. Poslední výzva pro zájemce je plánovaná na první polovinu letošního roku. Projekt je realizován do 31. prosince 2027, kdy musí být dokončeny všechny inkubované projekty. V preinkubaci, do které se mohou zájemci hlásit celoročně, se aktuálně nachází přes 1 500 startupů.

Technologická inkubace představuje dosud největší iniciativu pro podporu startupů v historii Česka s celkovou alokací přibližně 680 milionů korun. Program je financován ze státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci programu The Country for the Future.