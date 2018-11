CzechTourism: Příjezdy zahraničních i domácích turistů vzrostly

Během prvních tří čtvrtletí roku 2018 přijelo do hromadných ubytovacích zařízení (HUZ) v Česku celkem 8,1 milionu zahraničních turistů, což bylo o 4,7 procenta více než ve stejném období předchozího roku. Před čtyřmi lety přitom stejné množství zahraničních turistů přijelo do Česka za celý rok.

Příjezdy zahraničních turistů do Česka vytrvale rostou od roku 2012, za který jsou dostupná nejstarší srovnatelná data v současné časové řadě. Za dlouhodobým růstem českého incomingu stojí především relativně silně diverzifikované portfolio zdrojových zemí, které dokáže velmi dobře vykompenzovat případné výkyvy jednotlivých trhů, jako byl například výrazný propad příjezdů z Ruska po roce 2014 a diverzifikované marketingové aktivity zahraničních zastoupení agentury CzechTourism, které se zaměřují podrobně na různé cílové skupiny potenciálních turistů.

Za první tři kvartály roku 2018 zaznamenaly statistiky nárůst příjezdů u většiny významných evropských trhů. Ze vzdálených trhů si výrazný nárůst připsala opět Čína (+26 %) a nečekaně také Ukrajina (+ 46 %). Ukrajinských turistů letos za první tři čtvrtletí přijelo víc než za celý předchozí rok. Výrazný nárůst příjezdů ukrajinských turistů může souviset s četnými návštěvami příbuzných, kteří v Česku dlouhodobě žijí. Podle výsledků šetření příjezdového cestovního ruchu uvádí návštěvu příbuzných jako hlavní důvod cesty asi 24 % procent dotázaných, což je výrazně více, než je obvyklé u jiných zemí. Zajímavý nárůst příjezdů zaznamenaly ze vzdálených trhů také Tchaj-wan (+ 18,9 %), Japonsko (+10,6 %) či Saúdská Arábie (+ 24 %), na jejíž bonitní klientelu se marketingové aktivity agentury CzechTourism v posledním období výrazněji zaměřují.

„Vzhledem k významu třetího čtvrtletí v rámci daného roku je již téměř jisté, že i rok 2018 bude v příjezdech zahraničních návštěvníků opět rekordním obdobím v historii České republiky. Rostoucí počet turistů je také výsledkem rostoucí kvality služeb v cestovním ruchu, kterou podporujeme,“ komentuje dosažené výsledky cestovního ruchu ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Rostly také příjezdy domácích turistů. Za první tři čtvrtletí jich do HUZ přijelo 8,7 milionu, což bylo o 8,5 procenta více než ve stejném období předchozího roku, dohromady dokonce o něco více než za celý rok 2015. Do konce roku 2018 tak příjezdy domácích turistů do HUZ pravděpodobně překonají hranici 10 milionů.

