CzechTourism: Španělé a obyvatelé Latinské Ameriky se dozví víc o Česku

Účastníci Meeting Point Destino Chequia 2023 navštívili Prahu, Jihočeský, Karlovarský, Olomoucký a Moravskoslezský kraj.

“Tvůrci digitálního obsahu mají obrovský dopad na cestovní ruch. Ukázala to i loňská konference Traverse, která se uskutečnila v Brně. Příspěvky o Česku na všech on-line kanálech byly vidět i dlouho po akci. Věřím, že obdobně se podaří nalákat Španěly a obyvatele Latinské Ameriky. Youtubery, blogery a další dnes lidé sledují ve velkém a mnozí z nich se pak právě na základě on-line obsahu vydávají na cesty,“ říká ředitel České centrály cestovního ruchu – CzechTourism Jan Herget a dodává: „Po pandemii covidu-19 měli lidé doslova hlad po cestování a pro turismus bylo klíčové včas reagovat na to, kde a co vyhledávají. Aktuální čísla ukazují, že se cestování vrací na předcovidovou úroveň, i když ve změněné podobě. Například ze Španělska k nám loni přijelo 161 852 turistů, za 2. kvartál roku 2023 to bylo 46 924. Znamená to 31% nárůst oproti stejnému období loni.“

Španělé za osobu a den loni v Česku utratili něco málo přes 1 500 korun. Tyto turisty nejvíc zajímají kulturní památky, vyhledávají společenský život, zábavu a také gastronomii. Z Brazílie v roce 2022 do Česka přijelo celkem 32 211 hostů, z Mexika pak 32 647. Cestující z Latinské Ameriky jsou obvykle zvyklí na vyšší standard služeb, důležité pro ně je komfortní ubytování. Zajímá je hlavně městský turismus a ocení program, kde mohou zažít něco nového mimo každodenní rutinu. Řada těchto klientů se zajímá o prémiovou turistiku. I proto je Latinská Amerika pro české poskytovatele služeb cestovního ruchu velmi zajímavým trhem.

“Cílem Meeting Point Destino Chequia 2023 bylo rozšířit povědomí o Česku mezi tvůrci digitálního obsahu ze španělsky mluvících zemí a Brazílie. Na studijní cestě jsme jim proto představili nejen atraktivní turistická místa v jednotlivých krajích, ale také infrastrukturu mimo hlavní město. Nechyběla ani široká nabídka zážitkové turistiky,” říká ředitelka zahraničního zastoupení České centrály cestovního ruchu – CzechTourism pro Španělsko Markéta Lehečková a dodává: „Soudě podle dosavadních výstupů, akce se podařilo a o Česku teď ve Španělsku a v Latinské Americe nejen na sociálních sítích vychází řada informací. Jde nejen o text, ale samozřejmě také o fotky a videa, která zachycují to, co tamní tvůrci digitálního obsahu u nás zažili.“

Setkání tvůrců digitálního obsahu se v rámci Meeting Point Destino Chequia uskutečnilo pilotně, tedy vůbec poprvé. Placené bylo ze Společného nástroje financování ekonomické diplomacie. Daný projekt pokrývá spolupráci mezi třemi zeměmi: Španělskem, Mexikem a Brazílií.

“Kvantitativní i kvalitativní souhrn projektu Meeting Point Destino Chequia bychom chtěli mít k dispozici letos v září. Výstupy je ale možné vidět průběžně i na instagramovém profilu zahraničních zastoupení pro Španělsko a Latinskou Ameriku @destinochequia. Zveřejňujeme jak „stories“ z jednotlivých krajů, tak „reels“,” říká ředitel zahraničního České centrály cestovního ruchu – CzechTourism pro Latinskou Ameriku Petr Lutter a dodává: „Vše vychází z toho, jak účastníky oslovilo to, co v Česku zažili. Ve spolupráci s řadou partnerů, za kterou moc děkujeme, jsme se snažili připravit bohatý program tak, aby zachytil krásy, zajímavosti a unikátnost Česka v maximální šíři.“

Celá akce začala společenským večerem v hotelu The Mozart Prague a skončila slavností na terase hotelu Wyndham Diplomat Prague. Během několika dnů účastníci Meeting Point Destino Chequia poznali řadu míst v hlavním městě, vyzkoušet si přitom mohli kartu turisty Prague Visitor Pass. Pak se rozdělili do tří skupin, kdy každá se vydala do jiného regionu. Ti, kteří jeli do Karlovarského kraje, si mimo jiné prohlédli nově zrekonstruované Císařské lázně, sklárnu Moser, Muzeum Becherovka, přírodní rezervaci SOOS a samozřejmě se seznámili s tuzemskými lázněmi a wellness. Tvůrci digitální obsahu ze Španělska a Latinské Ameriky, kteří se vydali do jižních Čech, navštívili například České Budějovice či zámek Hluboká nad Vltavou. Také jeli na kolech, elektrokolech i koloběžkách na cyklostezce podél Vltavy, absolvovali bohatý program ve Skiareálu Lipno, který mimo jiné zahrnoval návštěvu Stezky v korunách stromů. Nechyběla ani návštěva Českého Krumlova či projížďka na vorech, protože tuzemské vorařství je od loňska zapsáno na seznamu UNESCO. V Olomouckém kraji se třetí skupina influencerů, youtuberů, blogerů aj. seznámila s druhou největší památkovou rezervací v zemi, prohlédla si hrad Bouzov, Štramberk, Pustevny, Stezku Valašska a podívala se také k soše Radegasta. Pak přes Ostravici pokračovala do Ostravy, tedy do kraje Moravskoslezského, kde se mj. seznámila s Landek Parkem, Dolní oblastí Vítkovice a také centrem daného města.

