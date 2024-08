CzechTourism přispěl k posílení pozice Česka na světové turistické mapě

Na 11. ročníku MILT Congress 2024 se pod jednou střechou představilo přes 150 prověřených nákupčích a více než čtyři desítky dodavatelů, kteří během dvaceti hodin networkingu a B2B schůzek jednali o obchodních příležitostech. Dvoudenního kongresu se zúčastnili přední zástupci indických korporátních firem, profesionálové z oblasti MICE, eventové agentury a organizátoři indických svateb v zahraničí. MILT 2024 tak nabídl neocenitelnou platformu k navázání přímých kontaktů s předními indickými společnostmi, odborníky z oblasti incentivního cestovního ruchu a pořadateli svatebních obřadů. Zástupci CzechTourismu absolvovali přes padesát předem domluvených i ad hoc B2B schůzek.

„Indický trh výjezdového cestovního ruchu má podle predikcí dosáhnout v letošním roce bezmála 19 miliard USD a během následujících deseti let by se měl zvýšit o 11,4 %. Do roku 2034 by tak jeho předpokládaná tržní hodnota měla přesáhnout 55 miliard USD. Jde o obrovské tempo růstu, které představuje pro Česko značný potenciál,“ říká ředitel České centrály cestovního ruchu František Reismüller a dodává: „V podpoře příjezdu návštěvníků ze vzdálených zemí, včetně Indie, hrají velmi zásadní roli přímé lety z těchto destinací. V tomto ohledu je určitě na místě zmínit memorandum k projektu Touchpoint. Jde o společnou aktivitu Letiště Praha, České centrály cestovního ruchu – CzechTourism a Prague City Tourism. Nejen díky této spolupráci se nám daří posilovat propagaci Česka v zahraničí, aby zájem cizinců o návštěvu centra Evropy stále rostl a letečtí dopravci ze strategicky důležitých trhů chtěli provozovat více přímých spojení. V současné chvíli jsou pro nás prioritou linky do Severní Ameriky či na Dálný východ. Kromě New Yorku je to i Philadelphie, případně Chicago, Toronto, Montreal a čínské destinace. Nově také v blízké či střednědobé budoucnosti usilujeme o spuštění linky do Vietnamu, Thajska a už zmíněné Indie.“

Veletrh MILT Congress 2024 jako šance oslovit bonitní klientelu

Loni zavítalo do Česka celkem 70 665 turistů z Indie, rok předtím to bylo 47 147 a pro srovnání v roce 2019 se jich pro návštěvu tuzemska rozhodlo 98 012. V průměru u nás zůstávají 2,4 dne. Aktuálně nejčastěji míří do Prahy, v menším počtu pak volí Jihomoravský, Středočeský a Jihočeský kraj.

„MILT Congress 2024 nabídl obrovský potenciál – v maximální možné míře jsme využili šanci oslovit a zaujmout tamní bonitní klientelu. Společně s vystavujícími partnery jsme se tak posunuli o kus dále, pokud jde o motivaci turistů z Indie k návštěvě naší země. V neposlední řadě jsme si z veletrhu odnesli i řadu praktických informací, na jejichž základě můžeme v budoucnu ještě lépe cílit naše aktivity,“ vyzdvihuje ředitelka odboru marketingu a zahraničních zastoupení České centrály cestovního ruchu – CzechTourism Jana Štumpová Konicarová.

„Tato akce byla neocenitelnou platformou k navázání přímých kontaktů s předními indickými společnostmi a odborníky z oblasti incentivního cestovního ruchu a organizátory indických svateb. Otevíráme tak dveře nové spolupráci, což přináší další možnosti růstu a rozvoje,“ uzavírá International Marketing Manager pro nové trhy CzechTourism Barbara Andelová.

