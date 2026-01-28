Ministerstvo dopravy: Další digitalizace dopravních agend na obzoru

Digitalizace a zjednodušování agend v resortu dopravy pokračuje, do meziresortního připomínkového řízení míří legislativní změny v zákoně č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Mj. umožní zavedení zasílání tabulek s registrační značkou a osvědčení o registraci vozidla do výdejních boxů či přenositelnost značek. Úpravy též vytvoří podmínky pro automatizaci vyřizování žádostí v oblasti registrace vozidel a odstraní pro občany i podnikatele nutnost návštěvy úřadu. Změny se celkově mají dotknout 4 zákonů.
Díky novele Ministerstva dopravy vlastníci a provozovatelé vozidel budou moci nezbytné žádosti a oznámení v oblasti registrace vozidel vyřizovat elektronicky na jednom místě, Portálu dopravy. Stávající tabulky s registrační značkou nebo osvědčení o registraci vozidla nebude nadále povinnost odevzdávat obecním úřadům obcí s rozšířenou působností. Nové tabulky s registrační značkou a osvědčení o registraci vozidla bude možné v případě žádostí či oznámení podaných na Portálu dopravy vyzvedávat i na výdejních místech (typicky boxy či výdejny), při zachování možnosti přijít si pro ně na úřad.
„Resort dopravy čeká malá dopravní revoluce s pozitivními dopady na občany. Ty nejvíce využívané služby již máme na straně občanů dostupné on-line a nyní pomocí změn v zákoně o podmínkách provozu svou pozornost soustředíme na další digitalizaci a zjednodušování agend vozidel, ale i zefektivňování jejího vyřizování. Chceme dotáhnout očekávané zasílání registračních značek obdobně jako balíčků z e-shopů,“ říká ministr dopravy Ivan Bednárik.
Mimo portálového podávání žádostí či oznámení v oblasti registrace vozidel či vyzvedávání tabulek s registrační značkou nebo osvědčení o registraci vozidla ve výdejních boxech návrh zákona rovněž počítá se zavedením automatizace úkonů spjatých s registrací vozidel, kdy budou příslušné žádosti a oznámení neobsahující přílohy podané prostřednictvím Portálu dopravy vyřizované zcela bez účasti úředníků.
Navíc rovněž resort dopravy navrhuje automatizaci 2 úkonů spjatých s registrací vozidel, u nichž již nebude potřeba ani podání žádosti vlastníkem vozidla. Jde o to, že vozidlo, které je vedeno jako pohřešované nebo odcizené, se bude považovat za vozidlo vyřazené z provozu, a zápis vyřazení tohoto vozidla z provozu do registru silničních vozidel bude provedený automaticky. A také navrhujeme automatický zápis zániku vozidla v registru silničních vozidel v případě ekologické likvidace vozidla na základě zápisu údaje o této skutečnosti do příslušného informačního systému.
Z přehledu změn v navrhované úpravě lze ještě zmínit také vyřazování nepojízdných vozidel z provozu ze zákona, bez žádosti a automatizovaně. Automobil, u něhož před více než 5 lety uplynula lhůta pro pravidelnou technickou prohlídku a který také déle než 5 let nesplňuje podmínku pojištění odpovědnosti provozu vozidla, se bude považovat za vozidlo vyřazené z provozu. Tento stav nastane bez nutnosti vedení správního řízení a vyřazení dotčeného vozidla z provozu bude automatizovaně zapsáno do registru silničních vozidel.
Umožní se také přenositelnost registračních značek, kdy vlastníci a provozovatelé vozidel budou mít v určitých situacích, jako je prodej vozidla, jeho vyřazení z provozu či ekologická likvidace, právo na přidělení dosavadní registrační značky k jinému jimi vlastněnému či provozovanému vozidlu. Také si budou moci tuto značku rezervovat až na dobu 6 měsíců od podání žádosti.
Mimo oblast registrace vozidel se návrh zákona též věnuje způsobu, jak legálně opatřit vozidlo náhradním vyznačením VIN čísla v případech, kdy je vyznačení uvedeného čísla nečitelné nebo chybí.
Nová právní úprava se bude týkat i poskytování údajů o vozidlech přes internet; nově se plánuje zpřístupnění i fotografií vozidel pořízených při jejich prohlídkách.
Vláda i parlament by měly novelu projednat v průběhu tohoto roku. Některá ustanovení navrženého zákona mají nabýt účinnosti již v listopadu 2026. Změny u registrace vozidel mají posunutou účinnost k 1. červenci 2027, a to zejména z důvodu potřebnosti nastavit příslušné IT systémy.
