DIAMO: MPO navrhuje převod území u jezera Milada na obce

07.10.2025 10:17 | Tisková zpráva

MPO připravilo návrh bezúplatného převodu majetku státu, se kterým hospodaří DIAMO, do vlastnictví obcí v okolí jezera Milada.

Foto: red
Popisek: DIAMO, logo společnosti

Ukončit dlouhodobou nejistotu a umožnit obcím, aby mohly rozhodovat o dalším využití území. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) připravilo návrh věcného záměru bezúplatného převodu majetku státu, se kterým hospodaří státní podnik DIAMO, do vlastnictví obcí v okolí jezera Milada. Návrh vloží MPO v nejbližší době do meziresortního připomínkového řízení.

„V rámci řešení revitalizace území zasaženého těžbou hnědého uhlí v Ústeckém kraji a zapojení místních samospráv do oživení tohoto území dojde ke konečnému majetkoprávnímu vypořádání bývalého lomu Chabařovice. Stát ušetří zhruba osm milionů korun ročně a celému regionu se otevře prostor pro dlouhodobě udržitelný rozvoj a rekultivaci po těžbě hnědého uhlí. Plním tím slib, který jsem vedení kraje při své lednové návštěvě dal,“ říká ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček s tím, že záměr počítá s převodem celého území jako funkčního celku.

Jezero Milada vzniklo rekultivací bývalého lomu Chabařovice. Území o rozloze přibližně osm milionů metrů čtverečních je výsledkem hydrické rekultivace a spravuje jej státní podnik DIAMO.

„Jsme rádi, že dojde k bezúplatnému převodu pozemků, protože úloha státního podniku DIAMO při sanaci lokality jezera Milada byla završena. Další rozvoj tohoto jedinečného území je nyní v rukou samospráv, které nejlépe vědí, jak ho využít ve prospěch místních obyvatel i návštěvníků,“ doplnil ředitel státního podniku DIAMO Ludvík Kašpar.

Po ukončení hornické činnosti v roce 2015 probíhala správa daného území v souladu s příslušnou aktualizací technického a sociálního projektu likvidace. K nastavení strategie dalšího rozvoje uvedené oblasti byla vyhlášena mezinárodní krajinářsko-urbanisticko-architektonická soutěž, jejíž vítěz zpracoval Koncepční studii jezera Milada.

Cílem převodu je ukončit dlouhodobou nejistotu v území a umožnit obcím, aby mohly rozhodovat o jeho dalším využití, například v souladu s plánem „Divoká Milada“, který klade důraz na zachování přírodního charakteru lokality a podporu biologické rozmanitosti.

Vzhledem k nezbytnosti dalších jednání s územně samosprávnými celky a dořešení veškerých administrativních kroků, včetně vypořádání připomínek a námitek samospráv, bude materiál vládě předkládán jako věcný záměr s tím, že konečná žádost o schválení bezúplatného převodu zájmového území jezera Milada bude vládě předložena do 31. 12. 2026.

