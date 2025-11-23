Ševčík (SPD): Fakta jsou fakta

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k podpoře Ukrajiny

Ševčík (SPD): Fakta jsou fakta
V CNN jsem připomněl, že v médiích se objevují informace o zásadních problémech na Ukrajině! Od korupčních kauz až po zpochybňování demokratických principů.

Nejde jen o můj názor, ale o to, co je dnes veřejně dostupné a probírané především v zahraničním tisku. Je proto férové, abychom i v České republice přemýšleli, kam a za jakých podmínek plynou naše peníze. Ať už jde o téměř dvě miliardy měsíčně na zdravotní a sociální pojištění, nebo o jakoukoli jinou podporu. Je na místě se ptát, vyhodnocovat a trvat na transparentnosti.

Otevřené oči a kritické myšlení ještě nikomu neublížily.

