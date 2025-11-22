Liberecký kraj: O adventu vyjedou nostalgické vlaky

Sobota 29. 11. 2025
Mikulášské parní vlaky na trati Liberec – Křižany
Historickým motoráčkem na Adventní trhy na Sychrově a na parní vlak do Křižan
Ve spolupráci s Klubem přátel železnic Českého ráje budou v sobotu 29. 11. vypraveny 2 páry vlaků s parní lokomotivou „Babička“ z roku 1913 v trati Liberec – Křižany. Ve vlacích se mohou děti těšit na Mikulášskou družinu s anděly a čerty a na drobné dárečky.
Odjezdy vlaků z Liberce jsou v 9:08 a 13:08. Bližší informace ZDE.
V sobotu 29. 11. vyjede i historický motoráček „Orchestrion“ z roku 1982 z Kořenova přes Tanvald, Smržovku, Jablonec nad Nisou a Liberec na Adventní trhy na Sychrově. Mezi Kořenovem a Sychrovem pojede 1 pár vlaků a vlaky budou mít návaznost na parní vlak do/z Křižan. Mezi Libercem a Sychrovem pojedou 3 páry vlaků.
Odjezdy vlaků z Liberce na Sychrov jsou v 9:23, 13:23 a 15:23. Odjezdy ze Sychrova jsou v 11:54, 13:54 a 16:20. Bližší informace ZDE.
Sobota 6. 12. 2025
Svařák na Zubačce s parními vlaky Kořenov – Harrachov
Parní vlaky na trati Martinice v Krkonoších – Rokytnice nad Jizerou
V sobotu 6. 12. proběhne ve Výtopně Kořenov tradiční akce Svařák na Zubačce. Těšit se můžete na mikulášskou družinu, živou hudbu, dětské dílničky a bohaté občerstvení. Mezi Kořenovem a Harrachovem budou jezdit parní vlaky s lokomotivou CS 400 z roku 1957. Odjezdy vlaků z Kořenova jsou v 10:08, 11:08, 13:08, 14:08 a 15:08 hod. Zubačku Tanvald – Kořenov si budete moci projet historickým motoráčkem.
Odjezdy vlaků z Kořenova v 9:50, 12:50, 14:50 a 17:50, z Tanvaldu v 10:41, 13:41, 15:41 a 18:41. Bližší informace ZDE.
Ve spolupráci se Spolkem železniční historie Martinice v Krkonoších vyjedou 3 páry parních vlaků se „Sedmou“ z roku 1917 na trati Martinice v Krkonoších – Rokytnice nad Jizerou.
Odjezdy vlaků z Martinic v Krkonoších v 9:20, 12:20 a 15:20, z Rokytnice nad Jizerou v 10:44, 13:44 a 16:42.
