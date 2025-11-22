Mašek (ANO): Nový pán, nové pořádky

24.11.2025 8:19 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k smlouvě Správy Pražského hradu se společností Seznam.cz

Foto: FB J. Maška
Popisek: Jiří Mašek, lékař a poslanec hnutí ANO

Tak nám Správa Pražského hradu 3. listopadu podepsala Smlouvu o vzájemné spolupráci se společností Seznam.cz, a.s. A já opravdu nechci být špatným prorokem, ale staré pravidlo „peníze hýbou světem“ se zjevně pořád drží při životě. Vypadá to totiž až pohádkově: my vám pronajmeme část Hradu za tři miliony a vy nám, jakoby, za tři miliony poskytnete reklamu.

Čistě obchodní vztah? Možná. Možná ano, možná ne. V registru smluv je zveřejněný mediaplán v hodnotě 200 000 korun. Nic víc. A člověk se tak nějak mimoděk zeptá: Kde je těch zbývajících 2,8 milionu? Kde je ta reklama, která má být protihodnotou? Kde jsou ty mediaplánové přílohy?

Mají vznikat „průběžně během trvání spolupráce“! Pokud víme, zákon mluví jasně, co je součástí smluvního plnění, to se má objevit v registru. Ale na Hradě se to, zdá se, dělá zase trochu jinak. Člověk by očekával, že všechny mediaplánové dokumenty budou zveřejněné hned – transparentně, přehledně, bez otazníků a dohledávání. Jenže očekávání a realita Hradu jsou opět dvě různé planety.

A potom tu máme „průběžné sjednávání mediaplánů“, které nikdo neviděl a nikdo netuší, o čem budou. A tak můžeme spekulovat, kam až to může zajít. Vezme si pan prezident příště na jednání s Andrejem Babišem zase jen pár poradců, nebo rovnou dorazí spolu s celou redakcí Seznamu? Kdo ví. Nový pán, nové pořádky. Funguje to jako zvláštní směs politiky a médií, kde člověk jen bezmocně stojí a říká si: „Takhle to opravdu má vypadat?“

A takhle si žijeme v zemi, kde se miliardové mediální platformy prolínají s nejvyššími patry politiky v tichosti a se samozřejmostí. Veřejnost potom jen zírá na oficiální dokumenty a snaží se dopočítat. Udivení je slabé slovo, je to hořká zkušenost, která se jen vrací v nových obměnách!

MUDr. Jiří Mašek

  • ANO 2011
  • poslanec
autor: PV

