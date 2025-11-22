Mašek (ANO): Nový pán, nové pořádky

Tak nám Správa Pražského hradu 3. listopadu podepsala Smlouvu o vzájemné spolupráci se společností Seznam.cz, a.s. A já opravdu nechci být špatným prorokem, ale staré pravidlo „peníze hýbou světem“ se zjevně pořád drží při životě. Vypadá to totiž až pohádkově: my vám pronajmeme část Hradu za tři miliony a vy nám, jakoby, za tři miliony poskytnete reklamu.
Čistě obchodní vztah? Možná. Možná ano, možná ne. V registru smluv je zveřejněný mediaplán v hodnotě 200 000 korun. Nic víc. A člověk se tak nějak mimoděk zeptá: Kde je těch zbývajících 2,8 milionu? Kde je ta reklama, která má být protihodnotou? Kde jsou ty mediaplánové přílohy?
Líbí se vám, jak jsou v Praze pojímány oslavy 17. listopadu?
Mají vznikat „průběžně během trvání spolupráce“! Pokud víme, zákon mluví jasně, co je součástí smluvního plnění, to se má objevit v registru. Ale na Hradě se to, zdá se, dělá zase trochu jinak. Člověk by očekával, že všechny mediaplánové dokumenty budou zveřejněné hned – transparentně, přehledně, bez otazníků a dohledávání. Jenže očekávání a realita Hradu jsou opět dvě různé planety.
A potom tu máme „průběžné sjednávání mediaplánů“, které nikdo neviděl a nikdo netuší, o čem budou. A tak můžeme spekulovat, kam až to může zajít. Vezme si pan prezident příště na jednání s Andrejem Babišem zase jen pár poradců, nebo rovnou dorazí spolu s celou redakcí Seznamu? Kdo ví. Nový pán, nové pořádky. Funguje to jako zvláštní směs politiky a médií, kde člověk jen bezmocně stojí a říká si: „Takhle to opravdu má vypadat?“
A takhle si žijeme v zemi, kde se miliardové mediální platformy prolínají s nejvyššími patry politiky v tichosti a se samozřejmostí. Veřejnost potom jen zírá na oficiální dokumenty a snaží se dopočítat. Udivení je slabé slovo, je to hořká zkušenost, která se jen vrací v nových obměnách!
autor: PV