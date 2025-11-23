Poslanci končící vlády podpořili zdražení energií, varuje Okamura

23.11.2025 21:40 | Monitoring

Tomio Okamura varuje před masivním nárůstem cen energií v důsledku hlasování Evropského parlamentu. Domáhá se proto rychlého sestavení nové vlády, která by podle něj měla začít odmítat klimatické cíle EU.

Poslanci končící vlády podpořili zdražení energií, varuje Okamura
Foto: Repro Europarlament
Popisek: Europarlament

„Europoslanci dosluhující Fialovy vládní koalice podpořili v Evropském parlamentu další masivní nárůst cen energií,“ upozorňuje Tomio Okamura skrze video sdílené na svém facebookovém profilu.

Rada Evropské unie se 5. listopadu 2025 shodla na svém postoji k novelizaci tzv. evropského zákona o klimatu, která by měla stanovovat závazný cíl snížit do roku 2030 čisté emise skleníkových plynů o 90 % oproti roku 1990 jakožto krok k dosažení klimatické neutrality do roku 2050.

Stanovisko rady klade důraz na konkurenceschopnost evropského hospodářství a průmyslu i snižování administrativní zátěže. Posiluje také důraz na energetickou bezpečnost, zejména na obnovitelné zdroje a cenovou dostupnost energií.

V minulém týdnu se na obdobném postoji shodl i Evropský parlament.

Předseda hnutí SPD s novým postojem Rady EU a Evropského parlamentu nesouhlasí. Na jeho odmítnutí chce začít pracovat co nejdříve.

„To je opravdu úplně neuvěřitelné. Pakliže bude jmenována naše nová vláda, a doufám, že už to bude brzy, tak se pokusíme odmítnout tyto likvidační klimatické cíle Evropské unie,“ slibuje Okamura. Podle jeho názoru by aplikace tohoto požadavku Evropské unie vedla právě k nárůstu cen energií, ale i k ohrožení prosperity České republiky i životní úrovně jejích občanů.

I proto si Okamura přeje rychlé jmenování nové vlády hnutí ANO, SPD a Motoristů sobě, aby mohla podle jeho představ začít pracovat na odmítnutí „klimatických nesmyslů“ Evropské unie.

Návrh schválený Výborem Evropského parlamentu pro životní prostředí, klima a bezpečnost potravin (ENVI) mimo jiné podporuje odklad zavedení systému ETS 2, který se týká emisí z budov a silniční dopravy, z roku 2027 na rok 2028.

Evropská komise má také podle poslanců každé dva roky posuzovat pokrok Unie, zohlednit nové vědecké poznatky i ekonomické dopady jako například vývoj cen energií a případně navrhnout změny legislativy či změny samotného cíle pro rok 2040.

autor: Alena Kratochvílová

