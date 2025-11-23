Rédová (Stačilo!): Chování, které připomíná diktát

24.11.2025 6:23 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k řízení EU se Slovenskem kvůli novele ústavy

Rédová (Stačilo!): Chování, které připomíná diktát
Foto: Repro Youtube
Popisek: Kandidátka Stačilo!, Petra Rédová

Je naprosto absurdní, co se dnes děje. Evropská komise zahájila řízení se Slovenskem jen proto, že si do vlastní ústavy zakotvilo svou suverenitu. Přitom je zcela normální a naprosto legitimní, aby si každý stát chránil právo rozhodovat o sobě samém.

To, že si někteří představitelé EU vůbec dovolují zasahovat do tak zásadních věcí, už překračuje všechny meze. Pokud budou euroinstituce pokračovat v takovémto přístupu a politickém nátlaku, nemůžou se divit, že stále více lidí začne přemýšlet o odchodu z EU.

Chování, které připomíná diktát, nemá v Evropě co dělat.

Petra Rédová Fajmonová, BSc.

  • BPP
  • krajská zastupitelka
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Rédová (Stačilo!): Tohle je boj o udržení moci
Rédová (Stačilo!): Tomu se říká návratnost
Rédová (Stačilo!): Černochová - chaos, rozklad a destrukce armády
Rédová (Stačilo!): Rozpočet není jen tabulka čísel

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

EU , Slovensko , Suverenita , Ústava , Rédová , STAČILO!

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Je legitimní, aby si stát chránil právo o sobě rozhodovat?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Odvody živnostníků

Dobrý den, můžete sdělit už nyní více, jak to za vaší vlády bude s odvody živnostníků? Děkuji

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Revoluce v úklidu. Testujeme prachovky Flex & Catch od Viledy, které nedají prachu žádnou šanci

Revoluce v úklidu. Testujeme prachovky Flex & Catch od Viledy, které nedají prachu žádnou šanci

Testujeme hru LEGO Brick Like This!

Testujeme hru LEGO Brick Like This!

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Mašek (ANO): Nový pán, nové pořádky

8:19 Mašek (ANO): Nový pán, nové pořádky

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k smlouvě Správy Pražského hradu se společností Sezna…