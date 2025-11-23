Rédová (Stačilo!): Chování, které připomíná diktát

Je naprosto absurdní, co se dnes děje. Evropská komise zahájila řízení se Slovenskem jen proto, že si do vlastní ústavy zakotvilo svou suverenitu. Přitom je zcela normální a naprosto legitimní, aby si každý stát chránil právo rozhodovat o sobě samém.
To, že si někteří představitelé EU vůbec dovolují zasahovat do tak zásadních věcí, už překračuje všechny meze. Pokud budou euroinstituce pokračovat v takovémto přístupu a politickém nátlaku, nemůžou se divit, že stále více lidí začne přemýšlet o odchodu z EU.
Chování, které připomíná diktát, nemá v Evropě co dělat.
Petra Rédová Fajmonová, BSc.
