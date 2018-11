DIAMO: Slavnostní ukončení sanace území v areálu bývalé obalovny živičných směsí v Milevsku

Odstranění staré ekologické zátěže vzniklé provozem obalovny živičných směsí bývalého státního podniku Silnice Písek bylo jednou z priorit Ministerstva životního prostředí. Jednalo se o dlouhodobý a komplikovaný problém ohrožení a znečištění životního prostředí v katastru obce Přeborov a města Milevska. Majoritní kontaminace byla představována látkami typu polychlorovaných bifenylů (PCB).

„Jsem rád, že se podařilo vyřešit jednu z největších zátěží na Milevsku, která představovala vážné ohrožení nejen pro přírodu, ale i pro zdraví lidí. Díky dotaci ve výši téměř sto milionů korun z Operačního programu Životní prostředí se tak konečně podařilo odstranit dlouholetý ekologický problém. Na podobné projekty bylo v OPŽP dosud vyhlášeno šest výzev. V nich jsme přijali takřka 100 projektů za více jak 2,8 miliardy korun, v aktuálně otevřené výzvě máme k dispozici dalších 200 milionů na sanaci nejvážněji zasažených lokalit,“ komentoval ukončení projektu ministr životního prostředí Mgr. Richard Brabec.

Výběrové řízení na dodavatele prací souvisejících s projektem bylo uzavřeno do konce roku 2016. Jako nejvhodnější byla vybrána nabídka uchazeče „Sdružení FCC – GEOtest – Sanace obalovny Milevsko“. Vybranému uchazeči bylo staveniště protokolárně předáno dne 25. 9. 2017. Práce byly záhájeny odběrem a analýzami vzorků v rozsahu stanoveném ve schválené realizační projektové dokumentaci.

„Jsem potěšen, že jsme se mohli podílet s našimi partnery na definitivním řešení sanace staré ekologické zátěže a po mnoha letech předat tuto lokalitu „čistou“ v souladu s podmínkami danými prováděcím projektem. Dovolte mi poděkovat s. p. DIAMO a všem, kteří se na projektu podíleli, za příkladnou spolupráci,“ řekl Ing. Arnošt Kastner, area manager FCC pro Českou republiku, Slovensko a Polsko.

Dokončené dílo bylo protokolárně převzato dne 1. 8. 2018. K závěrečné zprávě zpracované zhotovitelem sanačních prací vydal dne 19. 9. 2018 Odbor environmentálních rizik a ekologických škod Ministerstva životního prostředí souhlasné stanovisko.

„Jsem rád, že státní podnik DIAMO mohl zúročit své bohaté zkušenosti v oblasti odstraňování ekologických zátěží tohoto typu. Kontaminované zeminy byly v souladu s platnou legislativou odstraněny. Areál obalovny živičných směsí bude dále využíván v souladu s platným územním plánem,“ uvedl Ing. Tomáš Rychtařík, ředitel státního podniku DIAMO.

Svou radost z dokončení této sanační akce neskrývala ani starostka obce Přeborov Ing. Helena Pištěková: „Pro obec Přeborov je tato akce završením mnohaletého úsilí toto území vyčistit a zbavit ho nálepky „kontaminované území“. Naše malá obec by nikdy nedokázala tuto akci dotáhnout do konce bez pomoci vás všech, kteří se na její realizaci podíleli. A za to všem jménem obce Přeborov moc děkuji.“

V rámci projektu bylo celkem odstraněno nebo využito ve schválených zařízeních 17 878,18 tun odpadů, z toho bylo 517,17 tun odpadů obsahujících více jak 50 mg PCB/kg sušiny, které byly odstraněny termicky. Z jímacích objektů bylo vyčerpáno a na stanovené cílové parametry sanace upraveno 6 967 m3 podzemních vod. Z výkopů bylo odstraněno 3 696 m3 nadlimitně kontaminovaných zemin, které nesplňovaly cílové parametry sanace. V průběhu slavnostního odpoledne měli návštěvníci možnost zhlédnout video dokumentující průběh realizace sanačního zásahu.

DIAMO, státní podnik, se sídlem ve Stráži pod Ralskem je organizací, která realizuje zahlazování následků hornické činnosti po těžbě uranu, rud a části uhelného hornictví v České republice. Provádí sanační a rekultivační práce, spravuje více než 6 000 dílčích environmentálních zátěží na celém území ČR. Státní podnik zajišťuje svou činnost v regionech prostřednictvím 4 odštěpných závodů: Těžba a úprava uranu ve Stráži pod Ralskem (TÚU), GEAM v Dolní Rožínce, Správa uranových ložisek v Příbrami (SUL) a ODRA v Ostravě. DIAMO, s. p., celkem k 31. 12. 2017 zaměstnával 2 235 lidí.

autor: Tisková zpráva