DPP: Stavba druhé části podchodu k vestibulu Gemini stanice metra Pankrác D

Součástí stavebních prací bude také výstavba samotného vestibulu Gemini. Práce si od neděle 1. února 2026 od cca 17:00 zhruba do konce roku vyžádají uzavření části ulice Na Pankráci ve směru do centra v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Na Strži a Hvězdova. Doprava bude v režimu 1+1 v tomto úseku převedena do pásu směr z centra. Autobusová linka 134 bude od neděle 1. února 2026 od zahájení denního provozu vedena po odklonové trase. V rámci dokončovacích prací na modernizaci stanice Pankrác C dnes DPP uvedl do provozu druhý výstup z vestibulu směr Hvězdova ulice, resp. Pražského povstání.
První etapa stavebních prací na výstavbě druhé části podchodu pod ulicí Na Pankráci začne vrtáním zápor pro zajištění stavební jámy a přeložkami inženýrských sítí, které potrvají zhruba do letošního května. Poté začnou stavaři s hloubením stavební jámy a budováním samotného podchodu včetně napojení do budoucího vestibulu Gemini stanice Pankrác D. Paralelně s tím bude probíhat i budování samotného vestibulu Gemini, jehož základ byl zrealizován již při výstavbě stejnojmenné administrativní budovy. V průběhu poslední etapy ve čtvrtém kvartálu letošního roku zhotovitelé obnoví povrchy vozovek a chodníků, aby se doprava v ulici Na Pankráci mohla ještě před koncem letošního roku vrátit do původního režimu.
Stavební práce na budování samotného vestibulu a eskalátorovém tunelu do stanice Pankrác D zde budou probíhat i v dalším období, ale bez zásadního vlivu na provoz v ulici Na Pankráci. Vestibul Gemini s přilehlou částí podchodu pod ulicí Na Pankráci bude uveden do provozu současně se zprovozněním prvního úseku metra D. Zhotovitelem prvního úseku metra D je konsorcium společností Subterra, Hochtief CZ, Hochtief Infrastructure, STRABAG a Ed. Züblin. Podchod pod ulicí Na Pankráci i samotný vestibul Gemini buduje společnost Subterra.
Dopravní opatření pro MHD
Z důvodu výstavby podchodu metra v ulici Na Pankráci je pravidelná autobusová linka 134 od neděle 1. února 2026 od zahájení denního provozu do zhruba konce roku 2026 vedena v úseku Zelená Liška – Sídliště Pankrác po odklonové trase ulicemi Na Strži a Milevská. Zastávky Pankrác před OC Arkády a v Hvězdově ulici nebudou linkou 134 po dobu výluky obsluhovány. Zastávky Pankrác pro oba směry linky 134 budou umístěny v ulici Na Strži, cca 50 metrů od kruhového objezdu u křižovatky s Milevskou ulicí. Obdobně zastávky Sídliště Pankrác budou po dobu výluky pro oba směry linky 134 umístěny v Milevské ulici v zastávkách linky 193. Nočních autobusových linek 905 a 910 se výluka v ulici Na Pankráci nedotkne, budou i nadále jezdit po svých dosavadních trasách.
Dopravní opatření pro IAD
Z důvodu výstavby podchodu metra v ulici Na Pankráci je individuální automobilová doprava (IAD) od neděle 1. února od cca 17:00 do zhruba konce roku 2026 vedena v ulici Na Pankráci v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Na Strži a Hvězdova v režimu 1+1 v pásu směr z centra. Ve směru do centra je úsek od křižovatky s Pikrtovou po křižovatku s Hvězdovou ulicí pro veškerou dopravu uzavřen. Vjezd i výjezd do/z Pikrtovy ulice zůstává zachován.
