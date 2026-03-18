Česká firma dobývá svět. Šéf PBS Group popsal, co rozhoduje o úspěchu

„To, co PBS odlišuje od jiných firem nebo výrobců v naší oblasti, je, že máme vlastní technické zázemí, které skutečně navrhuje motory, navrhuje pomocné energetické jednotky. To naši zákazníci oceňují,“ řekl Kádner. Právě schopnost nejen vyrábět, ale především navrhovat, testovat, certifikovat a pak celé řešení dostat do sériové výroby označil za základ úspěchu. „První úkol bylo to vůbec navrhnout, vyzkoušet, otestovat, certifikovat. A to trvá zhruba dvacet let. Druhý úkol je samozřejmě dneska, když je velký zájem, to vyrobit a vyrobit to kvalitně.“
Podle Kádnera se firma dnes nachází ve fázi, kdy už nestačí jen těžit z dříve vybudovaného know-how. Musí současně zvládat prudce rostoucí výrobu a přitom myslet několik let dopředu. „Ty dva úkoly jsou navrhnout, otestovat a vyrobit. A to tak, aby to předvídalo, co bude za tři, čtyři, pět let. A to je fáze, v které dneska jsme,“ popsal.
Největší důraz jde podle něj nyní na letecké motory. U pomocných energetických jednotek je situace stabilnější, o to více se tam ale investuje do nových produktů, které má firma v budoucnu nabídnout globálně. Když přišla řeč na to, jak si společnost udržuje náskok, Kádner odpověděl větou, která se stala i titulním motivem rozhovoru: „Musíme se dívat dozadu. To zní legračně, ale je to tak.“
Tím ovšem nemyslel ohlížení se ze sentimentu. Podle něj jde o schopnost vnímat předchozí vývoj, zkušenosti a hlavně potřeby zákazníků. „Musíme být v dobrém kontaktu s našimi zákazníky. To je základ. Vědět, kam oni jdou, co oni budou asi chtít. Snažíme se pochopit, kam oni jdou, nabízet vlastní řešení a samozřejmě zúčastňovat se jejich projektů,“ řekl. Právě v posledních třech až pěti letech se podle něj firmě podařilo posunout do situace, kdy už není jen dodavatelem hotových částí, ale stává se součástí projektů už v jejich začátku, a to jak v Evropě, tak v USA.
Velkou část letošních investic pohltí nejen haly a technologie, ale i velmi specializované stroje, bez nichž se dnešní letecká výroba neobejde. Kádner je s nadsázkou nazval „strojovými klenoty“. Popsal je jako špičková obráběcí a další výrobní zařízení, která představují zásadní součást dnešní průmyslové kapacity. Upozornil také na význam toho, že PBS má vlastní slévárnu přesného lití. Právě kontrola procesu od samého začátku je podle něj pro řadu partnerů klíčová. „Naši zákazníci chtějí vědět, že máme ten proces od začátku pod kontrolou. To znamená, i to přesné lití si děláme sami, nejsme závislí na někom jiném,“ vysvětlil.
Právě tato schopnost je důležitá i pro velké zahraniční partnery. Kádner v rozhovoru zmínil spolupráci s Lockheed Martin, kde je podle něj důraz na technickou spolehlivost a kontrolu procesů zásadní. Vedle toho hovořil i o spolupráci s Pratt & Whitney, kde PBS podle jeho slov společně navrhuje novou pomocnou energetickou jednotku. „To je nesmírný pro nás úspěch,“ uvedl. Zmínil také dodávky pro americkou Air Force, spolupráci se společností Zone Five Technologies, tureckým podnikem TAI, ale i vazby na španělské, italské či britské subjekty včetně MBDA.
Z rozhovoru bylo zřejmé, že pro PBS je dnes klíčovým tématem také růst lidí. Firma měla ještě nedávno kolem 600 zaměstnanců, letos má podle Kádnera mířit už k tisícovce. Tak rychlý nábor ale podle něj neznamená jen hledání hotových odborníků na trhu. „Špičkový odborník roste,“ poznamenal. PBS si proto část lidí vychovává sama, opírá se o vlastní střední školství a zároveň spolupracuje s VUT v Brně i ČVUT v Praze. Vedle mladých absolventů bere i zkušené profesionály z praxe. „Nasáváme ty lidi ze všech možných koutů,“ shrnul.
Nejde přitom jen o konstruktéry či výpočtáře. Firma hledá i pracovníky přímo do výroby, obchodníky a další profesní role. Kádner otevřeně řekl, že dnešní byznys už nelze vést jen „přirozeně a po moravsku“, protože partneři, s nimiž PBS jedná, patří mezi velmi sofistikované a zkušené hráče. O to důležitější je podle něj umět vyjednávat podmínky a obstát v prostředí, kde se rozhoduje ve více úrovních a s velkým důrazem na přesnost i důvěryhodnost.
Právě důvěryhodnost a dlouhodobá stabilita patří podle něj mezi hlavní přednosti obranného a leteckého průmyslu. Kádner zdůraznil, že veškeré vývozy podléhají přísné kontrole českých státních orgánů. „My jsme rádi, že to tak je, protože aspoň nás nikdo nemůže obviňovat, že porušujeme sankce,“ řekl. Koncovými zákazníky jsou podle něj většinou státy a jejich armády, přičemž PBS dodává přes systémové partnery a kompletátory.
Význam firmy ale podle něj nekončí u samotných zakázek. PBS podle Kádnera pomáhá dostávat práci také dalším českým podnikům a přenášet do země nové know-how. „Ten náš úspěch na tom mezinárodním poli je signál pro ty rozhodující firmy ve světě, že v České republice jsou možné i tyto věci, které jsou vysoce hodnocené, sledované. Tím otvíráme cestu i všem dalším,“ uvedl. Vedle peněz ze zahraničí to podle něj znamená i přístup k technologiím, zkušenostem a kontaktům, ke kterým by se české firmy nebo technici jinak dostávali jen velmi těžko.
Na otázku, co PBS Group čeká letos, odpověděl Petr Kádner bez velkých okolků: další tlak na růst. Zákaznické požadavky podle něj neklesají, naopak dál rostou. Největším úkolem proto je navýšit výrobní kapacity v Česku i ve Spojených státech a zkrátit dodací lhůty. Zároveň ale firma nesmí polevit v dlouhodobém vývoji, protože právě tam se rozhoduje o tom, kde bude za pět, deset nebo dvacet let.
„Máme hodně rozvojových, vývojových věcí, kde také máme termíny. A je v našem bytostném zájmu, abychom to dobře vyřešili, protože tam je úspěch, který přijde za pět, deset, možná dvacet let. My máme dlouhé doby. To je oborem,“ uzavřel v rozhovoru pro ČTK Connect generální ředitel PBS Group Petr Kádner.
