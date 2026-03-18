„Ten film se nesmí vysílat,“ rozhodl soud. Sbormistra jen tak neuvidíte

18.03.2026 14:50 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Film Sbormistr, který je inspirován částí života slavného sbormistra Bohumila Kulínského a jeho obětí, se po předběžném nařízení soudu nesmí vysílat. Žalobou se toho domáhá jedna z Kulínského obětí.

Soud předběžným opatřením zakázal v Česku vysílat film Sbormistr, který je inspirovaný příběhem sbormistra Bohumila Kulínského, který v roce 2018 zemřel. Bylo mu 59 let. V letech 1977–2004 působil jako vedoucí sbormistr dětského pěveckého sboru Bambini di Praga.

V listopadu 2004 byl zatčen kvůli pohlavnímu zneužívání nezletilých sboristek a v lednu 2009 byl odsouzen k 5,5 roku vězení. V červnu 2011 byl po výkonu poloviny trestu podmíněně propuštěn na svobodu. O zákaz vysílání filmu požádala soud jedna z Kulínského obětí, konkrétně Karolína R.

Ačkoli se film případem Kulínského jen volně inspiroval, jedna z žen se cítí poškozena nejen tím, co Kulínský prováděl, ale i tím, co po letech naznačuje film Sbormistr.

Vysílání zarazil Obvodní soud pro Prahu 4 předběžným opatřením.

„Soud rozhodl, že žalovaní (koproducenti filmu Sbormistr: endorfilm, Česká televize, innogy Česká republika a Barrandov Studio) jsou povinni zdržet se sdělování filmu Sbormistr veřejnosti formou televizního vysílání na území České republiky, a to jak přímo, tak prostřednictvím třetích osob. Tento zákaz platí do doby konečného rozhodnutí soudu ve věci samé,“ stojí v doprovodné tiskové zprávě. „Soud ve svém odůvodnění uvedl, že mezi dějem filmu a událostmi ze života Karolíny R. existují markantní podobnosti. V této souvislosti připustil, že podstatné části filmového příběhu může Karolína R. oprávněně vnímat jako svůj vlastní příběh,“ píše se také v tiskové zprávě.

Smyslem předběžného opatření je zabránit nenapravitelným následkům.

Imunita

Víte, co já považuji za podstatu věci? Samotnou imunitu. Proč ji máte? Proč ji nezrušíte? Proč ze sebe děláte tou imunitou něco víc?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Roleplay vám pomůže najít skutečnou svoboduRoleplay vám pomůže najít skutečnou svobodu Překvapte partnera smyslnou erotickou masážíPřekvapte partnera smyslnou erotickou masáží

