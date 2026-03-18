„Ten film se nesmí vysílat,“ rozhodl soud. Sbormistra jen tak neuvidíte

V listopadu 2004 byl zatčen kvůli pohlavnímu zneužívání nezletilých sboristek a v lednu 2009 byl odsouzen k 5,5 roku vězení. V červnu 2011 byl po výkonu poloviny trestu podmíněně propuštěn na svobodu. O zákaz vysílání filmu požádala soud jedna z Kulínského obětí, konkrétně Karolína R.
Ačkoli se film případem Kulínského jen volně inspiroval, jedna z žen se cítí poškozena nejen tím, co Kulínský prováděl, ale i tím, co po letech naznačuje film Sbormistr.
Vysílání zarazil Obvodní soud pro Prahu 4 předběžným opatřením.
„Soud rozhodl, že žalovaní (koproducenti filmu Sbormistr: endorfilm, Česká televize, innogy Česká republika a Barrandov Studio) jsou povinni zdržet se sdělování filmu Sbormistr veřejnosti formou televizního vysílání na území České republiky, a to jak přímo, tak prostřednictvím třetích osob. Tento zákaz platí do doby konečného rozhodnutí soudu ve věci samé,“ stojí v doprovodné tiskové zprávě. „Soud ve svém odůvodnění uvedl, že mezi dějem filmu a událostmi ze života Karolíny R. existují markantní podobnosti. V této souvislosti připustil, že podstatné části filmového příběhu může Karolína R. oprávněně vnímat jako svůj vlastní příběh,“ píše se také v tiskové zprávě.
Smyslem předběžného opatření je zabránit nenapravitelným následkům.
