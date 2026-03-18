Ředitel se zbláznil. Dohra kauzy „Ku-klux-klan v Rokycanech“

Policie v Rokycanech prověřuje případ dvou sedmnáctiletých studentů místního gymnázia, kteří se během loňských halloweenských oslav ve škole převlékli za členy Ku-klux-klanu. Studenti se zúčastnili soutěže o nejlepší masku, ve které získali první místo. V době konání akce jejich převleky nevzbudily ve škole výraznější reakci.
Případem se policie začala zabývat na základě trestního oznámení, které podal ředitel Gymnázia a Střední odborné školy Pavel Vlach. Oznámení směřovalo nejen na samotné studenty, ale i na další osoby včetně ředitele samotného, a to kvůli tomu, že převlekům nebylo zabráněno.
Rokycanská kriminální policie případ šetří jako podezření z trestného činu projevu sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka. Za takový čin hrozí trest odnětí svobody od šesti měsíců do tří let, u mladistvých je sazba nižší.
Ředitel školy své rozhodnutí vysvětluje odkazem na platné předpisy. „Ve školním řádu, který detailně zpracovává tyto věci, je ustanovení, které říká, že pokud je podezření na trestný čin, tak se situace předává Policii České republiky. Za mě došlo k propagaci hnutí Ku-klux-klan,“ uvedl pro Český rozhlas. Dodal, že se později pokusil trestní oznámení stáhnout po diskusi s rodiči žáků, to už však nebylo možné.
Policie potvrdila, že se případem zabývá. „Oznámení o takovém jednání jsme skutečně přijali, konkrétně 7. listopadu loňského roku. Následně rokycanští kriminalisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání provinění projevem sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka a vše nyní prověřují. Oznámení jako takové bylo jedno, nicméně týkalo se kromě studentů i dalších osob.“
Ředitel Vlach zároveň zdůrazňuje, že posouzení případu náleží orgánům činným v trestním řízení. „Já mám asi extrémní cit pro spravedlnost,“ říká. „Škola nemůže posuzovat, zda některé činy naplňují skutkovou podstatu trestných činů. To může jen policie. Zároveň věřím, že ta věc bude odložena a nebude postoupena k soudu a klukům dojde, že ne všechno je legrace. V prosinci dostali ředitelskou důtku.“
JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M.
Přístup ředitele školy se ale nepozdává některým rodičům žáků gymnázia a přehnaný je i podle několika oslovených učitelů. Europoslanec Ondřej Dostál je mnohem tvrdší, když říká, že se ředitel gymnázia zbláznil.
„Na našem rokycanském gymnáziu se zbláznil ředitel. Dva 17letí žáci přišli na halloweenskou soutěž masek v hábitech Ku-klux-klanu (a ještě ji vyhráli). Ředitel, místo toho, co by jim promluvil do duše a dal jim přečíst Chaloupku strýčka Toma, podal na kluky trestní oznámení za projevy sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka. To samé trestní oznámení podal sám na sebe i na neznámé pachatele, kteří studentům dali v soutěži hlas,“ nechápe Dostál kroky ředitele školy a označuje je za divné a nepřiměřené.
Dostál vysvětluje, že trestní právo vyžaduje, aby si uživatel přečetl nejen konkrétní skutkovou podstatu a konkrétní paragraf, ale i obecnou část trestního zákona. Z té totiž vyplývá, že pro trestnost musejí být splněny nejen znaky příslušného paragrafu, ale i ostatní podmínky v obecné části trestního zákona. „Zde například podmínka zavinění ve formě úmyslu, nebo korektiv společenské škodlivosti činu. Protože co nesplňuje byť jen jeden znak obecné či zvláštní části TZ, to NENÍ trestný čin, a proto logicky ani není co oznamovat,“ vysvětluje Dostál.
„Sorry jako, ale já fakt pochybuji, že by zde úmysl ‚pachatelů‘ směřoval k „potlačování práv či svobod‘ kohokoliv. Někde v jižanských státech USA by to třeba vyznívalo jinak, ale Rokycansko přece jen nemá tu tradici otrokářství ani útlaku Afroameričanů... To není jako kdyby si vzali na triko hákenkrojc; považuji za pravděpodobné, že ti studenti o kontextu Ku-klux-klanu i příslušného kostýmu vědí buď houbeles, nebo nějaké nesmysly z internetu, a až jim to někdo vysvětlí, tak sami pochopí, proč je to blbě,“ má jasno europoslanec.
Dostál upozorňuje, že šlo o halloweenskou soutěž a zjevně o formu humoru. Kdyby se takové věci vždy oznamovaly na policii, tak by byly trestné i provokativní seriály jako Česká soda nebo americký South Park. „Ale nyní k lidské rovině: Co hodlá ředitel tím trestním oznámením dosáhnout? Aby jeho studenti museli podávat vysvětlení na policii? Aby se rodiče museli bát, že kvůli pitomému maškarnímu dostanou jejich děti šest měsíců až tři roky odnětí svobody, a ještě před maturitou budou mít záznam v rejstříku? To jako vážně?“ nechápe Dostál postup ředitele.
Ředitel je tak podle europoslance „alibista, který si paranoidním trestním oznámením ex post chrání vlastní zadek před woke aktivisty, na úkor stresu a strachu studentů a kolegů.“ Zadruhé ředitel prý očividně nechápe základy fungování trestního práva. „A zatřetí, je to projev pedagogické malosti; když už se něco takového stane, pan ředitel s nadhledem a autoritou má studentům vysvětlit, proč to byla chyba a jak se z toho poučit. Snad to za něj teď udělá někdo rozumnější z orgánů činných v trestním řízení, kteří to budou muset projednat,“ dodává Dostál.
