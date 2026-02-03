„Rozumíte mu?“ Lipavský dnes ve Sněmovně vyděsil i příznivce

Zatímco ve Sněmovně zazníval projev premiéra Andreje Babiše, poslanec ODS a exministr zahraničí Jan Lipavský jej glosoval způsobem, který veřejnost zaskočil. Lidé psali, že jeho výrokům nerozumí – a někteří si nebrali servítky.

„Rozumíte mu?“ Lipavský dnes ve Sněmovně vyděsil i příznivce
Vystoupení Andreje Babiše na mimořádném jednání Poslanecké sněmovny, svolaném na žádost opozice kvůli vyslovení nedůvěry vlády, komentoval průběžně na síti X poslanec Jan Lipavský (nestr. za ODS).

„Zatím nejslabší část projevu Andreje Babiše je k výdajům na obranu. Jeho vláda zastavila jejich postupné navyšování směrem k Trumpem požadovaným 3,5 % HDP. Představa, že bude Babiš Donaldu Trumpovi vysvětlovat rozdíl mezi procenty a nominálními částkami, je naivní. V NATO se měří podíl výdajů na HDP, nikoli absolutní čísla. Česko tak brzy může být zařazeno po bok socialistického Španělska a označeno za odstrašující příklad v rámci Aliance. Vláda Andreje Babiše a Tomia Okamury tím vážně poškozuje postavení České republiky,“ publikoval Lipavský v 11.55.

 

 

O pět minut později napsal: „Andrej Babiš se v projevu také rozohnil na téma ‚a co jste soudruzi postavili vy..?‘. Odpověď je jednoduchá. Třeba dvakrát více dálnic.“

 

 

Ve 12.20 se objevil status: „Zkrácená verze projevu Andreje Babiše k jednání o vyslovení nedůvěry vládě: ~ Kňůůůůůůůůů ~ Konec hlášení.“

 

 

A krátce před druhou se objevilo stručné sdělení: „Dnes jednáme o vyslovení nedůvěry vládě.“ A místo dalšího vyjádření přidal poslanec jen krátké video, v němž něžně hladí zrzavou kočku.

 

 

Nesnižujte se, tohle nezabere

Reakce byly rozpačité. „Tohle určitě na voliče zabere. Určitě,“ mínil jeden z komentujících v ironickém duchu.

 

 

„Honzo, mám vás ráda. Nesnižujte se prosím takovými statusy. Děkuji,“ přidala se další uživatelka sítě X.

 

 

„Z uvedeného je zřejmé, že normální, slušný politik už není ve Sněmovně ani jeden. Konec hlášení,“ napsal Jaromír Pospíšil.

 

 

„To je skoro stejný projev, jako mají Motoristi,“ usoudil jiný komentující.

 

 

„A rozumíte mu?“ dotázala se Magda Loucká.

 

 

„Ty jsi tak trapný,“ napsal politikovi další uživatel sítě X.

 

 

„Bože, ukazovat nám, jak primitivní ve skutečnosti jste, to opravdu nemusíte. Ještě že už nejste ministrem zahraničí a nemůžete nás takto reprezentovat,“ mínila Alena Veverková.

 

 

Nevíte lautr nic

Ministr dopravy Ivan Bednárik (bezp. za SPD) se vyjádřil k Lipavského tvrzení, že Fialova vláda údajně vybudovala „dvakrát více dálnic“.

„Děkujeme za potvrzení, že o přípravě a výstavbě dopravní infrastruktury nevíte lautr nic. Malé připomenutí faktů: V roce 2014 předávala ODS a tehdejší ministr dopravy pan Stanjura zhruba 800 metrů rozestavěných dálnic. Byl to až ministr dopravy za hnutí ANO pan Dan Ťok, kdo znovu rozhýbal přípravu i samotnou výstavbu, a to jak na silnicích, tak na železnici,“ napsal ministr.

 

 

Dodal, že příprava dálnice u nás trvá asi deset let, každý šéf resortu dopravy tak logicky navazuje na své předchůdce. „Předchůdci pana Kupky připravili velké množství projektů, ve kterých on mohl pokračovat. Kontinuita v dopravní infrastruktuře totiž není politický slogan, ale nutnost. Takže dopravu z toho vašeho ideologického křepčení laskavě vynechte,“ vzkázal Lipavskému.

„Ty wole, vy jste případ. A co takhle 8 km vláda ODS a 105 km Babiš včetně přípravy 222 km. Vy jste absolutně vymydlený,“ reagoval Kraken.

 

 

„Pochlubit se největším dluhem v dějinách ČR by bylo pravdivé, chlubit se cizím peřím, že vláda postavila 222 km, je Vám nedůstojné. Díky přípravě a všemu k tomu spojenému od tehdejší vlády AB se tak umožnilo,“ napsala Ellis.

 

 

„Ale to, že ty dálnice, které byly dokončeny za vás, se začaly stavět za předchozí Babišovy vlády, už nenapíšete…,“ přidal se další komentující.

 

 

„Tohle je přesně dezinformace hodná vás Pirátů, i bývalých. Výstavba včetně veškeré administrativy a projekce trvá několik (dlouhých) let. Jen lháři a manipulátoři tyto údaje používají v politice,“ poučil politika Jiří.

 

 

„Prosím ne! Tohle vychloubání se počtem km dálnic je nedůstojné. Moc dobře víte, jak dlouho trvá příprava těchto staveb. Staví se, protože doháníme dluhy předchozích vlád, tedy i těch s ODS. Politici se za to mají omlouvat a ne se tím chlubit,“ uvedl Roman.

 

 

