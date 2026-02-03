Zavelel k elektřině a skončil. Velká výpověď v Německu

Německý automobilový klub (ADAC) je u našich západních sousedů skutečně vlivnou organizací. Sdružuje miliony členů. Prezident této organizace Gerhard Hillebrand však před pár týdny šlápl do pomyslného hovínka a toto šlápnutí ho nakonec dovedlo až k rezignaci na post šéfa vlivné organizace.
Šlápl do něj koncem loňského roku v rozhovoru pro Neue Osnabrücker Zeitung, kde volal po zvýšení cen pohonných hmot, aby řidiči přešli od vozů s benzínovým či naftovým motorem k elektromobilům. Dal jasně najevo, že systém povolenek ETS2, který se vztahuje i na pohonné hmoty, považuje za správnou cestu.
„ADAC považuje stanovení ceny CO2 za správný nástroj k dosažení cílů v oblasti ochrany klimatu,“ vysvětlil Hillebrand. „Lidé potřebují motivaci k přechodu na klimaticky šetrné alternativy od vozidel s naftovým a benzínovým motorem. … Evropa se musí držet ambiciózních cílů v oblasti snižování emisí CO2, musíme omezit globální oteplování.“
Jenže ADAC má asi 22 milionů členů a server nejčtenějšího deníku Bild konstatoval, že nemalá část těchto členů má vůz s naftovým či benzínovým motorem. Když si přečetli zmíněný rozhovor o zvýšení cen pohonných hmot, jen za poslední čtyři týdny ADAC opustilo na 60 tisíc členů.
„Ať už se jedná o benzín, naftu nebo elektromobil: Jsme silně proti jakékoli dodatečné zátěži bez sociální kompenzace. Naším posláním je: Cenově dostupná mobilita pro všechny,“ doplnil k tématu tiskový mluvčí automobilového svazu. „Počet zrušení členství ukazuje, že mnoho členů získalo dojem, že ADAC se vzdal své role zastánce motoristů.“
Sám Hillebrand ke své rezignaci také řekl pár slov. „Došel jsem k závěru, že je v zájmu ADAC a jeho důvěryhodnosti, abych vyvodil osobní důsledky.“ Odcházejícího šéfa klubu citoval server Brussels Signal. Podle veřejnoprávní televize ARD vyjádřil také politování nad tím, že jeho slova vyvolala mezi miliony členů ADAC tak velkou nevoli.
Skutečností však také je, že v lednu přibylo 100 tisíc nových členů, takže členská základna zůstává v podstatě stabilní.
Německo již má uhlíkovou daň, která se pravidelně zvyšuje. Dne 1. ledna 2026 byla cena za tunu CO2 zvýšena z 55 eur na 65 eur. V důsledku toho se průměrná cena litru nafty v té době zvýšila o 0,04 eura na 1,66 eura.
Podle údajů z 26. ledna má Německo třetí nejvyšší ceny nafty a benzínu mezi 18 zeměmi EU.