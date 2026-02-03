ČEZ: Prohlídky elektráren pomocí virtuálních brýlí si vyzkoušelo rekordních 145 tisíc lidí

Proto je paleta našich vzdělávacích programů směrem k žákům, studentům, školám i veřejnosti tak široká.
Infocentra a elektrárny ČEZ navštívilo v loňském roce 297 tisíc návštěvníků. Ať už osobně, on-line nebo prostřednictvím virtuální reality. Největší zájem byl tradičně o obě jaderné elektrárny – Dukovany, Temelín a přečerpávací elektrárnu Dlouhé Stráně. Oba jaderné zdroje navštívilo v loňském roce fyzicky přes 82 tisíc lidí. Dlouhé Stráně pak více než 78 tisíc návštěvníků. Celkem provozy Skupiny ČEZ loni zaznamenaly historicky druhou nejvyšší návštěvnost.
Absolutní rekord pak překonaly prohlídky elektráren skrze VR brýle. Jejich prostřednictvím si provozy ČEZ prohlédlo 145 tisíc lidí – o 10 tisíc více než o rok dříve. Vybírat si mohli ze tří prohlídek. Temelínská ReakTour bere návštěvníky k reaktoru, do chladicí věže nebo velín, v dukovanské ReakTour si lze zkusit abnormální stav na blokové dozorně nebo si užít pohled z koruny chladicí věže. WaterTour nabízí nádherný pohled nejen na horní nádrž Dlouhých strání v srci Jeseníků, ale i do útrob elektrárny skrytých ve skále.
„Virtuální realita jako prostředek k návštěvě běžně nepřístupných prostor se ukázala jako skvělý vzdělávací nástroj. Letos proto představíme novinku ProudTour, jejímž tématem je distribuce elektřiny. Jde o ideální doplněk ke stávajícím prohlídkám, které představují výrobu elektřiny – ProudTour vás totiž vezme na pokračování její fascinující cesty, kterou musí z elektrárny urazit, než doputuje domů do zásuvky,“ vysvětluje Kateřina Bartůšková, vedoucí útvaru informační centra a vzdělávání Skupiny ČEZ. „Hlavním úkolem je ukázat, že energetika je nejen perspektivní, ale také velmi zajímavý obor, který stojí za to sledovat a věnovat se mu. Studentům nabízíme odborný a zároveň zábavný pohled na to, jak se energie vyrábí nebo jak cestuje ke konečnému spotřebiteli.“
S virtuální realitou souvisí i úspěšný projekt Setkání s energií. Jde o sérii setkání s experty z oboru, kteří jezdí do škol. Studenti tak přímo z lavice zažijí nejen návštěvu jaderné elektrárny ve VR brýlích, ale také ukázky fyzikálních pokusů a diskuzi nad současností a budoucností energetiky s odborníkem. Kromě jádra patří mezi probíraná témata i obnovitelné zdroje energie či ukládání elektřiny a nechybí ani nejrůznější soutěže o ceny. V roce 2025 se uskutečnilo 412 setkání s energií na 188 školách pro 9 764 studentů. Mezi školami byl opět populární také program Virtuálně v elektrárně, který online formou skrze MS Teams představuje elektrárny na dálku – živě, z pohodlí školních tříd a zábavně. Šestý ročník oblíbených online prohlídek elektráren využilo v roce 2025 přes 33 400 dětí a dospělých, 557 škol a 1 377 tříd.
Svět energie mohou zájemci probádat také osobně přímo v elektrárnách. Na výběr je z devíti infocenter Skupiny ČEZ napříč Českem. Na výlet lze vyrazit do infocentra jaderných elektráren Temelín a Dukovany, přečerpávací elektrárny Dlouhé Stráně, malých vodních elektráren Hučák nebo Vydra a Čeňkova pila. Navštívit lze také klasickou elektrárnu Ledvice nebo vodní elektrárny Dalešice, Štěchovice a Orlík. Více informací i možnost registrace na prohlídky najdete na webu ZDE.
„ČEZ prochází energetickou proměnou, uhelné elektrárny budou postupně nahrazeny čistými jadernými a obnovitelnými zdroji. Rozvoj a modernizace české energetiky bude vyžadovat velké množství odborně zdatných pracovníků, a proto již nyní usilovně pracujeme na tom, aby mladá, nastupující generace energetiků byla nejen vzdělaná, ale i náležitě zapálená do oboru,“ dodává Kateřina Bartůšková.
Svět energie
Svět energie zaštiťuje pestrou škálu vzdělávacích projektů, prostřednictvím kterých seznamuje studenty, učitele a veřejnost s energetikou populárně-naučnou, zábavnou a zážitkovou formou. Pod Svět energie spadají návštěvy infocenter a elektráren, pořad Virtuálně v elektrárně, přednášky Setkání s energií ve školách, VR brýle i další aktivity včetně webu ZDE, který je pomyslnou branou do fascinujícího světa energetiky. Slouží jako rozcestník pro všechny výše uvedené projekty i jako zdroj informací, zajímavostí, schémat a videí seznamujících širokou veřejnost s energetickými tématy.
