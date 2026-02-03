Vězeňská služba: Návrat odsouzených žen po 21 letech

Po odjezdu poslední odsouzené ženy dne 6. května 2004 se prostory Věznice Pardubice více než dvě dekády využívaly výhradně pro odsouzené muže. Letos se ženy vrátily v rámci již druhého běhu standardizovaného programu Tichý oddíl. Cílem programu není náboženská formace, ale spirituální práce se sebou samým. Ticho, podmínky bez rušivých vlivů a profesionální vedení tvoří prostor, kde mohou odsouzené ženy bezpečně nahlédnout na vlastní minulost.
Po dobu 11 dní žily ženy bez zbytečných slov i bez přístupu k médiím. Každý den probíhal podle přesně daného programu, kde se prolínaly meditace, individuální reflexe, osobní pohovory s lektory, modlitba, společný oběd či večerní shrnutí a reflexe dne. Základní podmínkou byla povinnost mlčení po celou dobu trvání programu, samozřejmě při zachování všech zákonných práv účastnic.
Ticho má u žen specifickou dynamiku. Ženy a ticho, to se svědomí ozve naplno, otevřou se témata, která dlouhodobě potlačovaly. Často přichází s kombinací péče, zodpovědnosti a dlouhodobého potlačování vlastních potřeb. Pro mnohé ženy bylo ticho poprvé po letech prostorem, kde mohly zpomalit, přestat bojovat, přestat se bránit, a místo toho dovolit svědomí, aby promluvilo naplno. V běžném vězeňském režimu je těžké vytvořit podmínky, které by umožnily skutečné zastavení, a to ne z donucení, ale z vnitřní volby.
Na projektu se podílejí Vězeňská služba České republiky, Vězeňská duchovenská péče (VDP) a Pardubický kraj, který významnou měrou přispěl k vybavení a celkovému zkulturnění ubytovacích prostor. Díky spolupráci těchto institucí vznikl unikátní prostor pro hlubokou práci s odsouzenými a jejich lepší šanci na změnu života po výkonu trestu.
Jedna z účastnic v průběhu programu sděluje: „Netušila jsem, že mne to tak – teď nemůžu najít ta správná slova – vcucne. Nevěřila bych tomu.“
Jiná dodává: „To ubytování, ticho… to vám dá hned prostor pro hloubku myšlenek, pro otevření Pandořiny skříňky, přemýšlení o věcech, které jsem zahrabala hodně hodně hluboko.“
Závěrečného setkání se zúčastnil 1. zástupce ředitele věznice, jenž všem úspěšným absolventkám osobně předal certifikáty o dokončení programu. Spolu s ním byla přítomna také vedoucí výkonu trestu, která dlouhodobě sleduje průběh programu i jeho dopady na zapojené odsouzené. Absolventky převzaly certifikáty a vyjádřily přání pokračovat v osobním rozvoji i nadále. Některé z nich zdůraznily, že díky programu dokázaly lépe porozumět svým reakcím a najít účinnější strategie pro řešení problémů.
„Když nechci v životě znova sklouznout, nebudu chodit tam, kde to klouže!“ říká jedna odsouzená při závěrečné reflexi programu.
Návrat žen do Věznice Pardubice po více než 20 letech má i symbolický rozměr - ukazuje, že vězení nemusí být jen místem výkonu trestu, ale i místem vnitřního růstu a zastavení. Odsouzené ženy odjížděly z programu ztišené, klidnější, s jasnějším pohledem na vlastní příběh a s novými vnitřními kroky, které chtějí ve svém životě následovat.
