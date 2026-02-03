AOPK ČR: Budoucnost nejcennějších dubových porostů na Soutoku

Aby byla zajištěna jejich dlouhodobá existence bez rizika poklesu biologické rozmanitosti, vyčlenila Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK) ČR v roce 2025 na odbornou péči více než 9 milionů korun. Kromě péče o stromy v krajině, jako jsou odborné ořezy nebo výsadby, byly zásahy cíleny do lesních porostů, aby se v nich zlepšily světelné podmínky.
Staré porosty s převahou dubu letního v chráněné krajinné oblasti (CHKO) Soutok patří mezi nejvýznamnější „hotspoty“,tedy ohniska, biodiverzity v České republice. Poskytují domov širokému spektru rostlin a živočichů. Právě proto byla v roce 2020 uzavřena rámcová dohoda mezi AOPK ČR a Lesy ČR, která pro přibližně 780 hektarů těchto nejcennějších lesů (porosty nad 130 let a vybrané porosty 80–130 let) stanovuje speciální způsob hospodaření. Jde sice o pouhých 11 % z celkových 6 815 ha lužních lesů v CHKO Soutok, ale právě jejich význam vedl k zařazení tohoto území na nejvýznamnější mezinárodní seznamy ochrany přírody.
Při běžném konvenčním hospodaření by tyto porosty byly vykáceny formou holosečí s ponecháním několika výstavků, tedy stojících stromů. Zvolený alternativní model počítá s postupným prosvětlováním, což zajišťuje, že staré porosty, které jsou domovem mnoha vzácných druhů, v území z části zůstávají po delší dobu a obnovují se postupně.
Tyto principy byly zahrnuty do lesních hospodářských plánů, které Lesy ČR předložily Krajskému úřadu Jjihomoravského kraje. Ten je schválil a již 5 rokem se naplňují. V loňském roce AOPK ČR přispěla na prosvětlování porostů 1,47 mil. Kč, za snížení zakmenění v dubových porostech 219 tisíci Kč, za ponechávání výstavků na pasekách vyplatila 2,67 mil. Kč a za prodloužení obmýtí 5,05 mil. Kč. Celkem bude za rok 2024 vyplaceno za šetrné přístupy v lesním hospodaření Lesnímu závodu Židlochovice 8,57 mil. Kč.
Pokračující diskuze o metodách obnovy
Lesy ČR (LČR) v závěru roku 2025 navrhly přehodnotit stávající dohodu uzavřenou mezi LČR a AOPK ČR a u části těchto porostů (cca 130 ha) se vrátit k holým sečím. Jako hlavní důvody uvádějí:
• Zajištění vysokého podílu dubu v následných generacích lesa.
• Využití ekonomické hodnoty mýtních porostů dříve, než dojde k jejich znehodnocení.
K posouzení návrhu LČR a výměně zkušeností proběhla společná místní pochůzka pracovníků Lesního závodu Židlochovice a AOPK ČR, Správy CHKO Soutok, které se zúčastnili také experti Mendelovy univerzity.
AOPK ČR, Správa CHKO Soutok zde prezentovala, že obnovní postupy průběžně vyhodnocuje s ohledem na přínos pro lesní ekosystémy. I když je každý porost svým způsobem unikátní, lze obecně shrnout přístup při vyznačování a realizaci zásahů. Javor babyka vytváří u starých porostů poměrně husté spodní patro, což brání úspěšné přirozené obnově ostatních dřevin. Při zásazích přednostně ponechávány biologicky hodnotné stromy a naopak stromy s vyšší ekonomickou hodnotou jsou těženy. Mýtní zralost je různá podle druhu dřeviny. Jasany rychleji dospívají a stárnou, navíc jsou decimovány houbovým onemocněním. Proto jsou těženy přednostně. Naopak jsou zásahů ušetřeny všechny vzácné dřeviny, jako jsou jilmy, hrušně apod.
Na základě terénních zkušeností lze konstatovat, že princip postupného prosvětlování není dogma. Pokud se v porostu objeví úspěšná přirozená obnova dubu, lze tempo zásahů upravit a zmlazení uvolnit dříve, avšak s ohledem na biologickou hodnotu těchto porostů.
• Umělá obnova: Je možná v místech, kde se v prosvětlovaném porostu vyskytuje vysoký podíl jasanu napadeného chalarou (odumírání jasanu) nebo v mezerách po vytěžení hospodářsky využitelných stromů.
• Maloplošné prvky: V porostech lze vytvářet menší obnovní plochy (cca do 0,30 ha), kde se duby vysadí uměle a ochrání proti tlaku zvěře.
Zástupci akademické obce (Mendelova univerzita a Školní lesní podnik Křtiny) potvrdili, že odlišný přístup v rámci platné dohody mezi orgánem ochrany přírody a hospodářem k předmětným 700 hektarům dubových porostů v mýtním věku je plnohodnotným hospodářským způsobem obnovy lesa. Zároveň však upozornili na nutnost:
1. Práce s mladými porosty: Je nezbytné pracovat již s mnohem mladšími porosty, aby byly plastičtější a lépe připravené na klimatické změny a budoucí prosvětlování.
2. Individuálního přístupu: Ke každému porostu je třeba přistupovat podle jeho aktuálního stavu a struktury.
Zvolené hospodaření je přínosem pro přírodu i ekonomiku
Zatímco při běžném hospodaření by tyto lesy byly vytěženy holosečně, současný dohodnutý model hospodaření v CHKO Soutok upřednostňuje kontinuitu jejich existence, světlo v porostech a podporu biologické hodnoty jednotlivých stromů významných pro uchování biodiverzity, a to při zachování ekonomicky smysluplného hospodaření.
Podle toho, jak budou reagovat porosty na zvolené modely hospodaření, by mělo být po diskuzi mezi Lesním závodem Židlochovice, Mendelovou univerzitou a AOPK ČR, Správou CHKO Soutok nastaveno hospodaření v nových lesních hospodářských plánech pro další období, tedy od roku 2030.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.