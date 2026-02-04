Munzar (ODS): Schillerová konečně přiznala, že rozpočet je jejich

Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená paní ministryně, mám jenom dvě minuty, zasloužilo by si to víc času, abych na všechno, co tady paní ministryně řekla, mohl zareagovat. Nicméně já si vážím jedné věci, a to, že paní ministryně na rozdíl od všech předchozích dní přiznala a řekla, to je náš rozpočet. Do té doby, říkala, je to rozpočet předchozí vlády. Tak já si cením toho, že to tady přiznala a budeme se tím tedy řídit. To je první věc.
Druhá věc, zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Víte, co říká, paní ministryně, § 21 tohoto zákona? Že podle tohoto paragrafu je za výklad tohoto zákona odpovědná Národní rozpočtová rada, nikoliv Ministerstvo financí, nikoliv ministryně financí. To znamená, ta vaše snaha, že nesouhlasíte s Mojmírem Hamplem a se všemi členy Národní rozpočtové rady, kteří kritizují vaši vládu za to, že porušuje tento zákon o rozpočtové odpovědnosti, to je snaha z toho se vymluvit. A vlastně podívejme se na to fakticky - Evropská unie má nějaká pravidla, my jsme si nastavili přísnější pravidla, co se týká výše salda, a zároveň vy nám tady říkáte, že je můžeme porušovat a že platí jenom, když se schvaluje rozpočet mezi zářím a prosincem a už neplatí v průběhu roku. No, tak to je samozřejmě nesmysl.
Nicméně já jsem chtěl zareagovat původně ještě na jednu věc, a to je, když jste tady ukazovala ty vaše tabulky, tak vy taky neříkáte úplně celou pravdu. Neříkáte, že od roku 2016 rostly výdaje rychleji než příjmy a ekonomika i státní rozpočty jsou o trendech. Neříkáte, že za rok 2019 Nejvyšší kontrolní úřad vám vyčetl, vaší vládě, že veřejné rozpočty jsou na případnou krizi připraveny hůř než v roce 2008. Je to ve zprávách NKÚ. Přečtěte si je. A na to už zapomínáte a zapomínáte na to (Barták: Čas) - dořeknu poslední větu, zapomínáme na to, že jste třeba rozpustili Fond národního majetku, abyste si zlepšili čísla. Děkuji za pozornost. (Slabý potlesk.)
