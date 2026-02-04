Ukrajina vzdoruje jenom díky EU, tvrdí Romancov

Vztahy mezi Ruskem a Ukrajinou se po letech ničivého konfliktu nacházejí v bodě, který mnozí pozorovatelé označují za kritický zlom. Hostem nejnovějšího vydání podcastu Za hranicí byl politický geograf Michal Romancov. V rozhovoru s moderátorem Samuelem Drozdou nabídl střízlivý a často až mrazivý pohled na to, co se údajně odehrává v zákulisí vysoké politiky mezi Moskvou, Kyjevem a Washingtonem.
Hned v úvodu debaty se jeho pozornost stočila k avizovanému setkání Volodymyra Zelenského a Vladimira Putina. Podle šéfa ukrajinské diplomacie je taková schůzka na spadnutí a měla by řešit především územní otázky. Michal Romancov však varuje před přehnaným optimismem a zdůrazňuje, že samotný fakt, že se o jednání mluví, ještě neznamená rychlý konec bojů.
„Nedokážu to v tento okamžik vůbec odhadnout, protože spekulovat o tom, jak reálný nebo nereálný je mír, budeme moci teprve v okamžiku, až to setkání proběhne,“ vysvětlil Romancov.
Jednání vedou k cíli pouze tehdy, když obě strany dospějí k závěru, že diplomacií získají více než pokračujícím krveprolitím. Zajímavým aspektem je reputační rovina celého problému, zejména pro ruského prezidenta. Putin dlouhodobě buduje obraz Ruska jako velmoci první kategorie, která jedná pouze s těmi největšími hráči na světové scéně.
„Pro Putina je přímé jednání s Volodymyrem Zelenským určitě do nějaké míry ztrátou tváře,“ podotkl politický geograf s tím, že ruský vůdce by se raději viděl u stolu se Si Ťin-pchingem nebo americkým prezidentem než s někým, koho ruská propaganda léta častovala nálepkami nelegitimního režimu.
Putin válku potřebuje, Ukrajina odolává díky EU
Přesto se zdá, že Moskva je ochotna z těchto pozic slevit. „Teď tedy vidíme, že nejsou ani proti vyjednávání přímo s ukrajinskou delegací vedenou Volodymyrem Zelenským. Čili v tomto ohledu Rusové ustupují,“ dodal host.
„Ukončení války znamená, že padne ta univerzální výmluva, kterou teď režim používá. Něco se nám nedaří, protože je válka,“ vysvětlil mechanismus, který známe už z dob Sovětského svazu.
Na druhé straně stojí Ukrajina, jejíž schopnost vzdorovat je přímo úměrná podpoře západních spojenců. „Všichni víme, že Ukrajina je schopná odolávat Rusku tak dlouhou dobu jenom proto, že za ní stojí až dosud Evropská unie,“ připomněl Romancov.
Rusové si setkání s Američany užívají
Klíčovým hybatelem současného posunu směrem k jednacímu stolu jsou však podle všeho Spojené státy. Změna politického klimatu ve Washingtonu po návratu Donalda Trumpa do Bílého domu vytvořila značný tlak na Kyjev. Romancov je přesvědčen, že právě tento vnější vliv motivuje Zelenského k souhlasu s perspektivou jednání.
Rusové si setkání s americkými emisary nesmírně užívají, protože jim to dodává pocit návratu do nejvyšších pater světové politiky, i když při samotných rozhovorech často tahají za kratší konec provazu kvůli obrovskému nepoměru ekonomické a vojenské síly mezi USA a Ruskem.
Jedním z nejvíce překvapivých bodů případného mírového plánu je údajný souhlas Ruska se vstupem Ukrajiny do Evropské unie kolem roku 2027. Romancov tento bod označil za „obrovský ruský ústupek“, uvážíme-li, že celá krize začala v roce 2013 právě odporem Moskvy k ukrajinské asociační dohodě s EU. Zároveň však varoval, že Moskva může kalkulovat s vnitřním rozvratem Unie. Může se spoléhat na to, že proces integrace Ukrajiny efektivně zablokují země jako Maďarsko pod vedením Viktora Orbána nebo další státy, v nichž sílí proruské či skeptické nálady.
V závěru rozhovoru se Michal Romancov věnoval budoucnosti ruského režimu a bezpečnosti Evropy. Vyjádřil hlubokou skepsi nad akceschopností Evropské unie, kterou označil za katastrofální. Podle něj si Rusko uvědomuje, že je se Západem ve válce, zatímco Západ se stále tváří, že jde o lokální problém.
„Evropa bude muset převzít záruku za bezpečnost nejen Ukrajiny, ale celé Evropy. Otázka je, jestli se to bude dít na půdorysu evropských členských států NATO, nebo jestli bude zapojena EU. Momentálně se jeví pravděpodobnější vstup Ukrajiny do EU než do NATO,“ řekl Romancov.
Pokud jde o vnitřní stabilitu Ruska, nečeká tamní společnost nic dobrého. Putin bude i po válce potřebovat obraz nepřítele, aby udržel kontrolu nad vyčerpanou populací, a pravděpodobnost, že by byl svržen vnitřním převratem, odhaduje Romancov na pouhé jedno procento.
