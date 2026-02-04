„Kde jsou ty peníze? Proč se nikdo neptá?“ Rajchl vytáhl na Mináře minulost

Pane poslanče, sledoval jste nedělní akci Milionu chvilek pro demokracii v Praze? Co říkáte na organizátory prezentovanou vysokou účast?
Nešlo o žádnou spontánní akci, protože už spolek Pražský majdan si loni v prosinci rezervoval všechny neděle na Staroměstském náměstí až do června tohoto roku. Evidentně jsme tuto neděli viděli připravené divadlo a SMS Petra Macinky sloužily jako pouhá záminka, aby se celá ta show mohla rozjet.
Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?
Anketa
Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?
V neposlední řadě je nadsazený počet účastníků, protože všichni samozřejmě vědí, že na Staroměstské náměstí se víc než 20 tisíc lidí nevejde. Přesto není problém v médiích vidět, že tam bylo 100 tisíc lidí a podobné nesmysly. Vidíme, jak se tu odehrává divadlo, jehož cílem je snaha fakticky torpédovat vládu Andreje Babiše a zvrátit výsledek voleb. To by mělo znepokojovat každého občana České republiky. V říjnu proběhly volby a aniž vláda porušila jeden jediný svůj slib, už tu za dva měsíce máme demonstrace lidí, kteří nejsou ochotni se smířit s tím, že prohráli.
Mediální prezentace té jejich akce však byla spíše pozitivní. Občanská společnost, podpora prezidenta apod.
Je to fascinující. Média ani slovem nezmíní, že Mikuláš Minář fakticky zpronevěřil šest milionů korun, které vybral od lidí na založení politické strany. Stranu nezaložil, ale peníze nevrátil. Ty se ztratily v nenávratnu. Kdyby to udělal kdokoli z nás, média to budou připomínat v každém článku. Místo toho je Mikuláš Minář adorován a o ztracených šesti milionech v jeho rukou nikdo nemluví. Na tom vidíte, jak média neuvěřitelným způsobem straní celému tomu sorosovskému spolku.
Nejabsurdnější je, že tento spolek za čtyři roky vlády Petra Fialy, když tu byl bitcoin, kampelička, Dozimetr a další kauzy, neudělal jednu jedinou akci. Teď kvůli nějakým SMS zprávám s květnatým jazykem Petra Macinky jdou do ulic. Není to žádná nezávislá organizace, ale nátlaková struktura řízená sorosovskými skupinami z EU. Jejím cílem je za každou cenu zabránit tomu, aby se Česká republika vydala svou vlastní cestou a nebyla jen poslušnou loutkou Bruselu.
Prezident Pavel je navíc otevřeně podpořil. To není moc nadstranické a spojující, jak sliboval.
Samozřejmě. Petr Pavel se definitivně přihlásil k jedné straně politického spektra a fakticky už není prezidentem všech. On sice nikdy nebyl, ale od nynějška je definitivní, že se rozhodl pro jednu stranu a stal se prezidentem menší poloviny občanů České republiky. Chce-li být prezident nadstranický, neměl by se k tomu vyjadřovat nebo děkovat lidem, že na tuto akci přijdou.
Sněmovna na popud opozice jednala o nedůvěře vládě, přestože celou kauzu s SMS zprávami rozpoutal Hrad a prezident Pavel, když emotivně vystoupil a obvinil ministra zahraničí z vydírání. Nebo je třeba se na to dívat jinak?
Petr Pavel se dopustil bezprecedentního kroku na české politické scéně, který by za normálních okolností musel být odmítnut úplně všemi, kdo ctí jakékoli principy nejenom zákonné, ale i slušného chování. Zveřejňovat soukromou konverzaci bez souhlasu té druhé osoby je nemorální, ale i nezákonné. Petr Pavel to podle mého názoru dobře věděl, proto se na své tiskové konferenci třásl, mluvil velmi nejistým hlasem a veškerý text svého prohlášení četl. Myslím, že mu ho připravil jeho přítel po boku Petr Kolář. Z mého pohledu se jednalo o skandální tiskovou konferenci a jejím účelem nebylo nic jiného než znovu nahrát opozici, aby mohla torpédovat snahy vlády o pozitivní změny a práci na základě přání voličů z říjnových voleb. Celá Pavlova tisková konference je pokračováním snahy zvrátit výsledky voleb a rozbít vládu Andreje Babiše. O nic jiného nejde.
Reagovala opozice předvídatelně? Hrad jí navíc pomohl, když tiskovku uspořádal hodinu před plánovaným začátkem schůze Sněmovny. Lídři opozice spustili kritiku o bezprecedentním vydírání hlavy státu.
Nepochybně to bylo časově naplánované. Bezprecedentní je to, že se udělala na Hradě taková tisková konference. Politická jednání jsou tvrdá a je to zcela běžné. Čtyři roky zpátky tu Piráti vyhrožovali, že pokud Miloš Zeman nejmenuje jejich vládu, sníží mu rozpočet na nulu. Markéta Pekarová Adamová dokonce řekla, že jsou v krajním případě připraveni zbavit Miloše Zemana prezidentských pravomocí pro nezpůsobilost. To jsou daleko závažnější věci, než které napsal Petr Macinka do svých zpráv. Miloš Zeman se tomu tehdy smál, protože byl silný prezident, zatímco Petr Pavel je loutka Petra Koláře a v tuhle chvíli už je pouze k smíchu.
A pokud jde o tu opozici? Slyšeli jsme například prohlášení o gangsterských praktikách ministra Macinky. To říkal, myslím, exministr vnitra Rakušan.
Tady skutečně platí, že potrefená husa nejvíc kejhá. Čtyři roky jsme tu byli rukojmími vlády gangsterů v čele s Vítem Rakušanem. Petr Fiala byl nejslabší premiér v historii a reálně této zemi vládl Vít Rakušan, tedy mafie. Na dalších odhaleních, která ve vyšetřování kauzy Dozimetr přibývají, to jasně vidíme. Organizovaný zločin prorůstal do nejvyšších pater naší politiky a já pevně doufám, že parlamentní vyšetřovací komise, kterou zanedlouho zřídíme, snad do celé to dozimetrické tmy vnese světlo. Pokud chce pan Rakušan mluvit o vládě gangsterů, ať se podívá do zrcadla.
Kdo je vinen současnou situací?
Anketa
Kdo je vinen současnou situací?
Má ta vyšetřovací komise smysl?
Důkladné vyšetření lumpáren, které se tu za uplynulé čtyři roky děly, jsme slíbili před volbami voličům. Přestože se to bude střetávat s obrovským odporem ze strany opozice a jde o záležitost nebezpečnou s ohledem na dění v kauze Dozimetr, jsem velmi rád, že se toho poslanci současné koalice nezalekli. Komise bude sestavená z vynikajících odborníků a slib našim voličům splníme. Jedná se samozřejmě o první krok a sám budu usilovat o to, aby vznikly parlamentní vyšetřovací komise i na další kauzy. Hodláme našim voličům dokázat, že nám jde o spravedlnost a nebudeme nic zametat pod koberec.
Jste právník, proto se zeptám ještě na vaše hodnocení toho údajného vydírání. Prezident dal podnět policii, která to začala šetřit. Může to mít úspěch?
Když opozice nesmyslně hovoří o vydírání prezidenta, nejsem tolik překvapen, protože od této opozice se nic normálního čekat nedá. Horší je lehkost, s jakou na tuto lež naskočila média, která opět jen foukají do plachet opozici a Petru Pavlovi. O žádné vydírání v žádném případě nejde a každý soudný právník by řekl totéž. Aby šlo o vydírání, musíte někomu vyhrožovat buď násilím, pohrůžkou násilí, nebo jinou těžkou újmou. Takto hovoří ustanovení paragrafu 175 trestního zákoníku. Petr Macinka rozhodně nevyhrožoval násilím ani pohrůžkou násilí, natož žádnou těžkou újmou. Celý tyjátr o podání trestního oznámení a vyšetřování NCOZ nebo tajných služeb je naprosto absurdní, směšný a vůbec nechápu, že to jsou média schopna tolerovat. Jedná se o očividnou lež. Z hlediska právních konsekvencí z toho nebude vůbec nic, protože se o trestný čin vydírání nejedná. Nesmírně mě mrzí, že opět selhávají mainstreamová média, která nejsou schopna sebemenší objektivity, protože zde je víc než zřejmé, že zkrátka o žádné vydírání nešlo.
Jde skutečně o selhání médií? Není to tak, že některá z nich naopak dělají dobře svou práci, protože z podstaty nestojí o vyváženost?
Mediální mainstream nepokrytě fandí opozici, je absolutně neobjektivní a střetávám se s tím každý den v různých rozhovorech, kde straní opozičním poslancům, nechávají je domluvit, zatímco nám vstupují neustále do řeči. Manipulativně upravují fakta. Nejsou to média, ale čistá propaganda. Joseph Goebbels by měl z našich médií obrovskou radost, protože to s vyváženým popisem skutečnosti nemá co dělat.
JUDr. Jindřich Rajchl
- PRO
- Předseda strany Právo Respekt Odbornost
- poslanec
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.