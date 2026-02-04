Takhle Fiala nadával „proruskému“ Václaváku. Usadilo to Rakušana

Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?
Bouřlivou situaci s pokusem o vyslovení nedůvěry vládě server ParlamentníListy.cz sleduje.
V tomto duchu se u řečnického pultíku vyjadřovali jak předseda Pirátů Zdeněk Hřib, tak předseda STAN Vít Rakušan. Ten přitom zdůrazňoval, že nejde jen o „frackovské“ chování jednoho ministra, ale i o střet zájmů Andreje Babiše a o tlak jeho vlády na veřejnoprávní Českou televizi. „Opravdu nejde jenom o jedno frackovité chování jednoho konkrétního ministra, to je jenom ta poslední kapka,“ pokračoval s tím, že jde o plánované zásahy do základů plnohodnotné a funkční demokracie.
„Myslíte, že umlčíte lidi na náměstích?“ ptal se ve sněmovně Rakušan.
Předsedkyně poslaneckého klubu STAN Michaela Šebelová se přidala a konstatovala, že premiér Andrej Babiš a někteří další poslanci koalice znevažovali protesty občanů.
Hned svou myšlenku rozšířila. Mimo jiné vyzvala občany, aby vstupovali do politických stran. Zdůraznila, že to mohou být i strany vládní.
„Bojíte se aktivních občanů, lidí, kteří se zajímají o to, co se děje v jejich okolí, co se děje v jejich městech a obcích? My se toho nebojíme, naopak vyzýváme, aby se lidé zapojili, aby vstupovali do politických stran i hnutí, klidně i do těch z vládní koalice. Samozřejmě, protože každý má právo se zapojit tam, kde je mu to blízké. Je tady samozřejmě celá řada lidí, která tíhne ke stranám vládní koalice, ale jde o to, abychom nemlčeli, abychom se zapojili do toho, co nás trápí, abychom rozhodovali o svých životech, protože já jsem přesvědčená o tom, že budoucností naší země jsou aktivní občané, kteří se starají o sebe, o své zdraví, o své okolí, o své blízké, o potřebné, kterým jde o budoucnost naší země. A pro takové občany my tady jsme, jsme tady i pro ty ostatní. A rozhodně tato schůze není zbytečná, přestože vy se snažíte vytvořit dojem, že je. Děkuji za pozornost,“ uzavřela své vystoupení.
V jednu chvíli se proti slovům Víta Rakušana a Michaely Šebelové důrazně ohradil místopředseda sněmovny Patrik Nacher. Ten Rakušanovi otloukl o hlavu slova expremiéra Petra Fialy (ODS).
Ing. Patrik Nacher
Jmenovitě udeřil ještě na šéfku pirátských poslanců Olgu Richterovou.
„… tady řekla, že někteří měli projevy a měli nějaké notičky k těm projevům, a jmenovala mě. Tak já bych poprosil, aby se mi Olga Richterová, která teď vešla, omluvila. Já jsem žádné notičky nedostal. Já si ty projevy připravuji sám, případně se svými kolegy. Víte, že jsem jako jeden z mála, kdo tady mluví spatra, maximálně cituji. Žádné notičky jsem nedostal. A opravdu to je věc, to je typická, jasná, jednoznačná, doložitelná lež. A když to takhle někdo tady řekne a nikdo se tady vůči tomu nevymezí, tak to pak vypadá jako pravda, že tady někdo posílá přípravy projevů a my to tady jako čteme. Tak to tak není,“ rozzlobil se Nacher.
PhDr. Olga Richterová, Ph.D.
