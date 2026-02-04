Takhle Fiala nadával „proruskému“ Václaváku. Usadilo to Rakušana

04.02.2026 9:05 | Reportáž
autor: Miloš Polák

Ve sněmovně to vřelo i ve večerních hodinách. Místopředseda sněmovny a poslanec hnutí ANO Patrik Nacher obrazně otloukl poslancům opozice o hlavu slova dnes již bývalého premiéra Petra Fialy (ODS). Ostře se vymezil i proti šéfce pirátského klubu Olze Richterové. Předsedkyně poslaneckého klubu STAN Michaela Šebelová vyzvala občany, aby vstupovali do politických stran. Zdůraznila, že má na mysli i strany vládní, tedy ANO, Motoristy a SPD.

Takhle Fiala nadával „proruskému“ Václaváku. Usadilo to Rakušana
Foto: Hans Štembera
Popisek: Mimořádná schůze sněmovny svolaná k opozicí k vyslovení nedůvěry vládě. Slovy klasika- maximálně se nic nestane

Poslanci opozice svolali mimořádnou schůzi sněmovny, kde se rozhodli hlasovat o vyslovení nedůvěry koaliční vládě Andreje Babiše (ANO). Vzhledem k tomu, že má Babiš (ANO) se svými koaličními partnery SPD a Motoristy pohodlnou většinu 108 hlasů, opozice ve snaze odvolat Babišovu vládu pravděpodobně selže. Opoziční poslanci přesto považovali za důležité veřejnosti sdělit, že to, co předvádí především ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé), považují přímo za absolutní nehoráznost, ke které nelze mlčet.

Bouřlivou situaci s pokusem o vyslovení nedůvěry vládě server ParlamentníListy.cz sleduje.

V tomto duchu se u řečnického pultíku vyjadřovali jak předseda Pirátů Zdeněk Hřib, tak předseda STAN Vít Rakušan. Ten přitom zdůrazňoval, že nejde jen o „frackovské“ chování jednoho ministra, ale i o střet zájmů Andreje Babiše a o tlak jeho vlády na veřejnoprávní Českou televizi. „Opravdu nejde jenom o jedno frackovité chování jednoho konkrétního ministra, to je jenom ta poslední kapka,“ pokračoval s tím, že jde o plánované zásahy do základů plnohodnotné a funkční demokracie.

„Myslíte, že umlčíte lidi na náměstích?“ ptal se ve sněmovně Rakušan.

Předsedkyně poslaneckého klubu STAN Michaela Šebelová se přidala a konstatovala, že premiér Andrej Babiš a někteří další poslanci koalice znevažovali protesty občanů.

„A co mě osobně mrzí, že pan premiér a mnozí z vás, koaličních poslanců a ministrů, znevažujete nedělní demonstraci, která tady proběhla. Já myslím, že někdo říká, jak to kdo komentuje, kolik lidí se zúčastnilo. No, ti lidé se sami rozhodují, jakých demonstrací a za jakým účelem se zúčastní a zjevně v tomto případě k tomu našli dobrý důvod. Ono nejenom, že byla přeplněná Praha, nakonec to bylo na více náměstích, ale dokonce se spontánně konaly akce v mnoha městech, větších i menších, v regionech. Prostě opravdu v celé řadě měst a obcí se lidé na těch náměstích sešli. Zjevně jsou nervózní, nelíbí se jim to a přišli se postavit za slušnost. Já si myslím, že ten hlavní nositel toho apelu je to, že se tady najednou vláda nechová slušně, nechová se slušně směrem k prezidentovi ani k nám, k opozici. A mám pocit, že pohrdáte občany, nebo se jich bojíte?“ ptala se.

Hned svou myšlenku rozšířila. Mimo jiné vyzvala občany, aby vstupovali do politických stran. Zdůraznila, že to mohou být i strany vládní.

Bojíte se aktivních občanů, lidí, kteří se zajímají o to, co se děje v jejich okolí, co se děje v jejich městech a obcích? My se toho nebojíme, naopak vyzýváme, aby se lidé zapojili, aby vstupovali do politických stran i hnutí, klidně i do těch z vládní koalice. Samozřejmě, protože každý má právo se zapojit tam, kde je mu to blízké. Je tady samozřejmě celá řada lidí, která tíhne ke stranám vládní koalice, ale jde o to, abychom nemlčeli, abychom se zapojili do toho, co nás trápí, abychom rozhodovali o svých životech, protože já jsem přesvědčená o tom, že budoucností naší země jsou aktivní občané, kteří se starají o sebe, o své zdraví, o své okolí, o své blízké, o potřebné, kterým jde o budoucnost naší země. A pro takové občany my tady jsme, jsme tady i pro ty ostatní. A rozhodně tato schůze není zbytečná, přestože vy se snažíte vytvořit dojem, že je. Děkuji za pozornost,“ uzavřela své vystoupení.

V jednu chvíli se proti slovům Víta Rakušana a Michaely Šebelové důrazně ohradil místopředseda sněmovny Patrik Nacher. Ten Rakušanovi otloukl o hlavu slova expremiéra Petra Fialy (ODS).

„Za prvé, bývalý ministr vnitra Vít Rakušan. Já jsem za ním hned šel, tak jsem mu to řekl. Tady říkal, že premiér Andrej Babiš a zbytek vlády si neváží lidí na ulici a že to komentoval nějakým prapodivným způsobem. Tak já jsem si našel citaci, prosím pěkně, jakým způsobem to Andrej Babiš komentoval pro iDNES: ‚Jsem rád, že žijeme v době, kdy se lidé mohou svobodně scházet a vyjadřovat své názory kdykoliv, kdekoliv a na cokoliv.‘ No a při té příležitosti, jak mě znáte, tak jsem si našel, jak komentoval premiér Petr Fiala demonstrace například ze září 2022. Tam on pro Reuters to komentoval takhle, cituji: ‚Svolaly to síly, které jsou proruské, blízko extrémním postojům a proti zájmům Česka.‘ V tomto podobném duchu jste měli komentáře téměř na všechny demonstrace, které byly proti vládě Petra Fialy,“ vmetl nejen Rakušanovi Nacher ve večerních hodinách.

„Tak jenom, prosím pěkně, když šli lidi do ulic za vaší vlády, tak dostávali jednu nálepku za druhou. Když šli teď lidi do ulic za této vlády, tak to premiér komentoval tak, jak jsem vám tady četl. Přečtu to teda znovu: ‚Jsem rád, že žijeme v době, kdy se lidé mohou svobodně scházet a vyjadřovat své názory kdykoliv, kdekoliv a na cokoliv,‘“ připomínal znovu Nacher.

Jmenovitě udeřil ještě na šéfku pirátských poslanců Olgu Richterovou.

„… tady řekla, že někteří měli projevy a měli nějaké notičky k těm projevům, a jmenovala mě. Tak já bych poprosil, aby se mi Olga Richterová, která teď vešla, omluvila. Já jsem žádné notičky nedostal. Já si ty projevy připravuji sám, případně se svými kolegy. Víte, že jsem jako jeden z mála, kdo tady mluví spatra, maximálně cituji. Žádné notičky jsem nedostal. A opravdu to je věc, to je typická, jasná, jednoznačná, doložitelná lež. A když to takhle někdo tady řekne a nikdo se tady vůči tomu nevymezí, tak to pak vypadá jako pravda, že tady někdo posílá přípravy projevů a my to tady jako čteme. Tak to tak není,“ rozzlobil se Nacher.

