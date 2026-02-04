Ševčík (SPD): Pane Činčilo, zvedli jste dluh o bilion a 200 miliard. Nastudovat!

Projev na 8. schůzi Poslanecké sněmovny 4. února 2026 k hlasování o důvěře vládě.

Dámy a pánové, milé slečny a paní poslankyně, vážení pánové poslanci. Prostřednictvím předsedajícího, pane Činčilo, vy jste se spletl, vždyť to, co jste tady říkal, tak to přece není možné, abyste si nepamatoval, že jste zvedli zadlužení o bilion 200 miliard, že jenom na úrocích budeme platit víc než dvakrát tolik, než se platilo, když ta předchozí vláda tady nastoupila. Tady vám ukážu tabulku, potom, když se budete chtít podívat i na ty podíly dluhu, mohu vám ukázat i tabulku, kdy tady nastoupila Babišova vláda předtím, tak ona měla za roky 2015 až 2019 celkový deficit 32,8 miliardy, za pět roků, pane Činčilo. Nastudovat!

A potom bych poprosil, abyste se podívali i na podíl dluhů veřejných rozpočtů na HDP, jinak jsou to údaje z Eurostatu vždycky, jsou notifikované, potom ještě na podzim jsou vydávány vždycky v dubnu. A když se podíváte, tak vy jste nastupovali po covidu, kdy ten dluh byl 42 procent a teď je 43,6 - v roce 2024, protože za to jsou poslední čísla. Takže prosím, nemaťte veřejnost a podívejte se na to, jak jste hospodařili, jak jste zatížili dopředu rozpočet úrokovými výdaji na splácení dluhů, a potom se o tom můžeme bavit.

Jinak bychom si mohli potom sednout, říci, co to je strukturální deficit, jakým způsobem se počítá. Víte, že došlo k novelizaci i ze strany Evropské unie a že se bude muset dělat i ten zákon o rozpočtové zodpovědnosti, že se tam budou muset zapracovat i novelizované záležitosti z loňského léta.

Takže ještě jednou. Vaše hospodaření bylo katastrofální a my se snažíme to vylepšit a doufám, že na rozpočtovém výboru nás podpoříte. Děkuji za pozornost.

