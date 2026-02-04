Ministryně Schillerová: Rozpočet není vylhaný jako za vás. Naše čísla mluví jasně

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Omlouvám se, že jsem přišla později, měli jsme Bezpečnostní radu státu, takže jsem chvilku potřebovala naposlouchat tu diskusi, protože se mi zdálo, že se týká rezortu financí a Ministerstva financí, zadlužení, zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. My si o tom promluvíme příští týden podrobně, budeme tady mít první čtení rozpočtu, takže předpokládám, že hodiny tady budeme diskutovat o všech těchto věcech. Ale nemohu tady sedět a tvářit se, že ta diskuse se mě netýká. To nakonec nepatří ani k mé povaze, to už si myslím, že mě za ty roky znáte.
No, tak pojďme se držet čísel a nevytahujme si jenom to, co se nám hodí.
Dluh sektoru vládních institucí. (Ukazuje graf.) A mám to od roku 2008, ať je to férové. Ať je férově vidět ta čísla, jak se nám vyvíjela.
Toto je číslo, podle kterého se hodnotíme v rámci Evropské unie, to je vlastně jediné hmatatelné, srovnatelné číslo. Protože samozřejmě nominální čísla jsou sporná, ale já jsem jenom vždycky reagovala na to, jak jste mluvívali v době, kdy vy jste byli v opozici - neříkám všichni, někteří z vás tady ještě nebyli, dívám se na pana poslance, takže se ho to netýká, ale spousta z vás tady byla, která o tom hovoří.
Takže tady máte čísla od roku 2008, si je dovolím komentovat. A já myslím, že mluví jasně, že mluví o tom - mám to i rozděleno - vláda ODS, TOP 09, pak vlády hnutí ANO v tom roce 2013 - 44,1 přebírali jsme. A dostali jsme se v roce 2019 až na 29,6, takže my jsme to uměli. A tam byla samozřejmě i jiná čísla, s obsluhou státního dluhu. Přišel covid. Nerada se vymlouvám na covid, ale prostě byl to nepopiratelný fakt. Byla jsem v té době ministryní financí, vím, co to bylo za peklo, vím, jaké tady byly diskuse, vím, jak se chovala tehdejší opozice. Řada z vás tady nebyla, takže vás nechci z toho osočovat, ale řada z vás tady byla. Dejte víc, přidejte, malá kompenzace, to přece nemohou ti živnostníci přežít a tak dále. Byla jsem ráda, když po letech Nejvyšší kontrolní úřad označil náš kompenzační bonus, který byl z dílny Ministerstva financí, které jsem v té době řídila, za velice efektivní nástroj, který pomohl a zacílil, já nevím, obrovské množství kolem snad necelého milionu živnostníků rychle, efektivně. Ale to je jiný příběh.
Takže opravdu jsme tehdy ze dne na den - a zase se nevymlouvám, to je prostě fakt, a možná je poctivé, když si ti ministři financí někdy prožijí i tu dobu, kdy té ekonomice se daří, a i tu dobu, kdy se jí nedaří. A nám v covidu se stalo to, že ze dne na den vám klesly příjmy, vyskočily výdaje, protože prostě se zavřela ekonomika. Dělali jsme, co jsme mohli. Já mám svědomí čisté i celá naše vláda.
A samozřejmě logicky se to projevilo na tom zadlužení. To jasné. Přesto jsme v roce 2021 předávali ten dluh sektoru vládních institucí s číslem 40,7, takže lepším číslem po covidu, dramatickém covidu, kdy jsme museli dát do té ekonomiky na různých podporách, kompenzacích 600 miliard, než v roce 2013, kdy jsme to získali za 44,1. Ano, uznávám, že i tehdy byla krize, ale prostě ty přístupy byly jiné. My jsme tu ekonomiku nezaškrtili tak, jak se to stalo za vás.
No, a co přebíráme teď? V roce 2025 je to číslo zatím 43,9, čili pohybuje se kolem 44 procent. Tak to jsou fakta. To jsou naprosto nepopiratelná fakta. A můžete říkat, co chcete. Je to prostě tak.
A jestli tedy použiju ta nominální čísla, která jednou se vám hodí, jednou ne - já si vzpomínám, jak nám tehdejší expert ODS, dnešní místopředseda Sněmovny Skopeček tady neustále připomínal ta nominální čísla. Tak za osm let, kdy Ministerstvo financí mělo hnutí ANO, jsme neudělali takový nominální zásek, jako vy a vaše vláda bývalá za čtyři roky, 1,2 bilionu, už to tady bylo řečeno.
No, a jestli chcete státní dluh celkem v číslech, tak taky tady mám zajímavý graf (ukazuje), taky a je od roku 2008, ať jsem korektní, ať tam skutečně nedávám tak, jak vy vždycky vypíchnete čtyři roky anebo dva roky, tak jak se vám to hodí. Prostě od roku 2008 jasná čísla, ověřitelná, můžete se podívat do rozpočtu v kostce, můžete se podívat na stránky Ministerstva financí, já si ta čísla nevymyslela, je to prostě tak.
No, a mám tady spoustu dalších grafů. Bezesporu je využiju příští týden a ještě si některé přidělám tak, jak se budu připravovat na diskusi stran státního rozpočtu.
Ale v minulém týdnu a předpokládám, že se ještě odehrají dozvuky na rozpočtovém výboru i na plénu, až budeme projednávat rozpočet, tady rezonovalo, že jsme porušili zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. A hrozná se z toho dělala tragédie. Řešilo se to v médiích. Všichni jste se předháněli, kdo na to upozorní rychleji a hlasitěji.
Tak já vás chci ubezpečit, že nesdílím tento názor, už jsem ho vysvětlovala v médiích asi dvakrát, vysvětlím ho znovu ráda a předpokládám, že se k němu vrátíme i ten příští týden. Ale dovolím si ještě předtím, než provedu ten expertní výklad, který je poměrně složitý, budu se ho snažit zjednodušit, tak si dovolím upozornit na jednu věc.
Vy z vás, kteří jste tu seděli to minulé volební období a zvedali ruku pro ty vylhané Stanjurovy rozpočty a dnes nás tady bijete po hlavě kvůli údajnému porušení zákona o rozpočtové odpovědnosti, nezlobte se, to je vrchol pokrytectví. Vy se tady chlubíte nějakou konsolidací? Konsolidací, kdy nebyl rok... A já tu stála pravidelně u každého rozpočtu a pořád jsem o tom mluvila, pořád jsem bila na poplach, dávala jsem podnět Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, který následně v rámci své kontrolní činnosti - neříkám, že na základě mého podnětu - tu kontrolu prováděl a konstatoval ta fakta. Nakonec se k tomu připojila i Národní rozpočtová rada, sice ze začátku trošku vlažněji, ale pak se to nedalo opomíjet. A většina ekonomů, komentátorů. O jaké konsolidaci mluvíte? O tom posledním vašem schodku 286 miliard, který ano, v té době dle legislativy byl na rámcích výdajových, ale kolik vám tam chybělo peněz? Vždyť to přece není normální.
Poprvé se stalo v historii, že se schválil Státní fond dopravní infrastruktury, rozpočet Státního fondu a nedala se na to navýšení ani koruna ze státního rozpočtu. Vždyť to je výsměch.
Mandatorní výdaje. I po aktualizaci a vlastně podrobném rozboru s Ministerstvem práce a sociální věci - pořád jsme tam museli přidat 17 miliard. Chyběly peníze v zemědělství, ve školství, prostě vy jste měli vylhaný rozpočet a bylo to rok co rok. Rok co rok Stanjurovo letadlo prostě letělo, až narazilo. Takže prosím. A to jste ještě napříč společností všem zvedli daně. Všem. Tři roky jsme se plácali kolem nuly z hlediska ekonomického růstu. Kolem nuly. Nebo jsme byli mírně pod nulou nebo mírně nad nulou. Okolní země nás předběhly.
Dneska samozřejmě, že jsme rádi za ekonomický růst, v loňském roce zpřesněný 2,5 procenta, letos predikovaný 2,4 procenta, ale my jsme vyběhli se značným zpožděním. My jsme mohli být dál, nebýt těchto kroků, nebýt chybných kroků stran cen energie. Nezvládnutá tato situace. Ale to jsou všechno věci, které jsme si už dávno řekli a znovu si je zopakujeme, je dobré si je připomínat. Je dobré si je připomínat, protože tam byl ten zakopaný pes.
A teď k tomu zákonu o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Nesouhlasím s Mojmírem Hamplem, a to zcela zásadně, který hovoří o tom, že rámce jsou 237 miliard. Mám pro to několik důvodů.
První je procesní, neboli procedurální, kdy se opírám o rozpočtová pravidla, protože my musíme vycházet jednak ze zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, jednak i z rozpočtových pravidel. Jedny nám stanoví rámce podle jedněch a druhé říkají, že se mají dodržovat. A ten rozpočtový proces - hovoří o řádném rozpočtovém procesu, to znamená o tom, který se zpracovává na ministerstvu, rozpočet do konce srpna, a na vládě potom do konce září se schválí a posílá do Sněmovny.
Dokonce je ten nesoulad tak zřejmý, že do novely, do nového zákona přidáváme i ta pravidla, aby dopadala na novelu zákona nebo na situaci, ve které jsme teď, kdy tato ctěná Sněmovna vrátila rozpočet k přepracování. To je ad jedna.
Další podpůrný argument, máme stanovisko, usnesení této ctěné Sněmovny s doporučeními, které vláda by měla naplnit. A tam se jasně říká, jak má, jak, co se doporučuje vládě, aby udělala. V posledním bodě se říká, udělejte tohle, zreálněte tyhle výdaje, toto, toto, toto, toto, udělejte škrty, to všechno se stalo a nebude-li cesty jiné, zvedněte deficit.
No, a teď k výši těch rámců. Ti, kteří tvrdí, že je to 237 miliard, to znamená, že jsme měli překročit o nějakých víc než 60 miliard, tak bych chtěla upozornit, že 30. 6. 2025 vstoupil v účinnost takzvaný fiskální pakt Evropské unie, který má ustanovení, některá musíme implementovat, což se stalo, vláda schválila ten zákon minulý týden, a některá mají přímý účinek. Přímý účinek znamená, že to dopadá přímo vlastně na naši..., na to, jak se má postupovat v České republice. Vysvětluji to zjednodušeně, ať nejsem technická, vím, že je to složité. No, a tam se počítá ta úniková doložka jiným způsobem. Zkrátím to, ty rámce jsou 292 miliard s únikovou doložkou, podle fiskálního paktu a přímých jeho účinků. Takže jenom tohle si dovolím říct, ale znovu opakuji, znovu opakuji, politickou debatu. Tohle byla technická věc, budu vysvětlovat opakovaně a znovu, a teď si dovolím tu politickou - prosím vy, kteří jste hlasovali na kterékoliv úrovni pro vylhané rozpočty Zbyňka Stanjury a vlády Petra Fialy, tak skutečně nemáte žádné právo nás tady kritizovat, protože náš rozpočet je pravdivý a vypovídá skutečně o realitě.
Slyšela jsem, ještě jednu malou doušku, že díky ekonomickému růstu, zrychlejícímu se, že nám napadaly nové příjmy. Ano, asi 15 miliard z té nové predikce lednové. A víte, co se stalo? Musela jsem s nimi zalepit vaše díry. Vaše vylhané příjmy, 9 miliard na sociálním pojištění, dále přepálené dividendy jste tam měli přes 12 miliard a tak dále. Zkrátím to, minus 5. Ale výbor pro rozpočtové prognózy řekl jasně, že ten odhad těch našich příjmů, a to, jak jsme s tím naložili, je realistický, protože není vylhaný, jako byly ty vaše. Děkuju. (Potlesk.)
JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.
