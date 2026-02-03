Ústecký kraj vyhlašuje soutěž Zlatý erb 2026

04.02.2026 7:33 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

V roce 2026 se bude soutěž Zlatý erb konat v inovované formě. Předchozích 27 ročníků vyhlašovala krajské kolo společnost Český zavináč, z. s., letos jej vyhlašuje Ústecký kraj.

Ústecký kraj vyhlašuje soutěž Zlatý erb 2026
Foto: Ústecký kraj
Popisek: Ústecký kraj, logo.

Zlatý erb je soutěž, která se dlouhodobě zaměřuje na hodnocení webových portálů měst a obcí. Klade si za cíl zviditelnit a ocenit implementace nových technologií a postupů při výstavbě obecních a městských webových portálů a inspirovat tak ostatní.

Díky přihlášení do soutěže získají města a obce zpětnou vazbu ke svým webovým portálům. Porotci weby hodnotí například z pohledu občana nebo turisty. Zároveň se přihlíží i k zákonným povinnostem, jako jsou třeba povinně zveřejňované informace.

Přihlášení je ZDARMA a je možné od 1. do 28. února 2026 prostřednictvím formuláře na titulní stránce webu Ústeckého kraje ZDE. Soutěžit budeme ve dvou kategoriích – obce s rozšířenou působností a města a obce. Pro první tři oceněné v každé kategorii je připravena finanční odměna.

Webové portály soutěžících bude hodnotit krajská porota, vítěz poté dostane volnou vstupenku na konferenci ISSS, kde proběhne vyhlášení nejúspěšnějších soutěžících za celou existenci Zlatého erbu, tedy za roky 1999–2025.

Psali jsme:

Svoloč u kormidla, psala Decroix ze Staromáku. Dostala lekci
Babiš nechce hnát prezidenta k soudu: „S Ústavním soudem máme své zkušenosti“
Jak Pavel s Baxou zrušili ústavu. Holec sepsal, kde skončil „řád a klid“
Zdeněk Jemelík: „Vyvlastnění“ Zamini

Zdroje:

http://www.kr-ustecky.cz/

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Ústecký kraj , TZ

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová byl položen dotaz

Zde ale přeci nešlo o soukromé SMS

Macinka je přeci psal jako ministr prezidentovi, nikoliv jako soukromá osoba, takže podle mě zveřejněním SMS k porušení zákona nedošlo. Ostatně podle vás by bylo lepší, kdyby prezident obvinil Macinku z vydírání bez důkazů? Podle mě je dobře, že se alespoň v tomto případě jedná transparentně. Kéž by...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Současné vyvrcholení pomocí žhavých ústSoučasné vyvrcholení pomocí žhavých úst Potravinový záškodník bránící hubnutí tuku na břišePotravinový záškodník bránící hubnutí tuku na břiše

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Ústecký kraj vyhlašuje soutěž Zlatý erb 2026

7:33 Ústecký kraj vyhlašuje soutěž Zlatý erb 2026

V roce 2026 se bude soutěž Zlatý erb konat v inovované formě. Předchozích 27 ročníků vyhlašovala kra…