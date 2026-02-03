Ústecký kraj vyhlašuje soutěž Zlatý erb 2026

Zlatý erb je soutěž, která se dlouhodobě zaměřuje na hodnocení webových portálů měst a obcí. Klade si za cíl zviditelnit a ocenit implementace nových technologií a postupů při výstavbě obecních a městských webových portálů a inspirovat tak ostatní.
Díky přihlášení do soutěže získají města a obce zpětnou vazbu ke svým webovým portálům. Porotci weby hodnotí například z pohledu občana nebo turisty. Zároveň se přihlíží i k zákonným povinnostem, jako jsou třeba povinně zveřejňované informace.
Přihlášení je ZDARMA a je možné od 1. do 28. února 2026 prostřednictvím formuláře na titulní stránce webu Ústeckého kraje ZDE. Soutěžit budeme ve dvou kategoriích – obce s rozšířenou působností a města a obce. Pro první tři oceněné v každé kategorii je připravena finanční odměna.
Webové portály soutěžících bude hodnotit krajská porota, vítěz poté dostane volnou vstupenku na konferenci ISSS, kde proběhne vyhlášení nejúspěšnějších soutěžících za celou existenci Zlatého erbu, tedy za roky 1999–2025.
