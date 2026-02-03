MŽP: Neformální Rada ministrů životního prostředí

Hlavními tématy neformálního jednání budou zejména další postup v oblasti mezinárodní ochrany klimatu, budoucí konkurenceschopnost evropského průmyslu, odpadové hospodářství a vodohospodářská odolnost. V rámci bilaterálních jednání bude pozornost věnována také systému obchodování s emisními povolenkami (ETS).
Českou republiku bude na neformálním jednání Rady EU pro životní prostředí zastupovat náměstek ministra životního prostředí Vladislav Smrž a ředitel odboru mezinárodních vztahů Michal Pastvinský. Vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal Filip Turek se neformálního zasedání nezúčastní z důvodu své účasti na jednání Poslanecké sněmovny o vyslovení nedůvěry vládě.
Ministerstvo životního prostředí děkuje slovenské straně za nabídku společné cesty na jednání neformální Rady ministrů životního prostředí na Kypru, která však musela být zrušena z důvodu jednání Národní rady Slovenské republiky.
