MŽP: Neformální Rada ministrů životního prostředí

04.02.2026 16:26 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Ve dnech 5. a 6. února 2025 se v kyperské Nikósii uskuteční neformální zasedání Rady ministrů životního prostředí Evropské unie, pořádané v rámci kyperského předsednictví v Radě EU.

MŽP: Neformální Rada ministrů životního prostředí
Foto: Ministerstvo životního prostředí
Popisek: Ministerstvo životního prostředí

Hlavními tématy neformálního jednání budou zejména další postup v oblasti mezinárodní ochrany klimatu, budoucí konkurenceschopnost evropského průmyslu, odpadové hospodářství a vodohospodářská odolnost. V rámci bilaterálních jednání bude pozornost věnována také systému obchodování s emisními povolenkami (ETS).

Českou republiku bude na neformálním jednání Rady EU pro životní prostředí zastupovat náměstek ministra životního prostředí Vladislav Smrž a ředitel odboru mezinárodních vztahů Michal Pastvinský. Vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal Filip Turek se neformálního zasedání nezúčastní z důvodu své účasti na jednání Poslanecké sněmovny o vyslovení nedůvěry vládě.

Ministerstvo životního prostředí děkuje slovenské straně za nabídku společné cesty na jednání neformální Rady ministrů životního prostředí na Kypru, která však musela být zrušena z důvodu jednání Národní rady Slovenské republiky.

Psali jsme:

„Myslíte, že umlčíte lidi na náměstích?“ Opozice dostala slovo
Fiala (SPD): V oblasti bytové politiky jsme totálně zaspali a je to průšvih
Železný soptil: Moravec nemá co dostávat povolení mluvit mimo ČT
„ČT nemá vychovávat.“ Kotrba trhá obranu České televize

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

MŽP , TZ

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová byl položen dotaz

Zde ale přeci nešlo o soukromé SMS

Macinka je přeci psal jako ministr prezidentovi, nikoliv jako soukromá osoba, takže podle mě zveřejněním SMS k porušení zákona nedošlo. Ostatně podle vás by bylo lepší, kdyby prezident obvinil Macinku z vydírání bez důkazů? Podle mě je dobře, že se alespoň v tomto případě jedná transparentně. Kéž by...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Mast LALIUM od Eoné, levandulové pohlazení pro citlivý dětský zadeček i ochranu před mrazem

Mast LALIUM od Eoné, levandulové pohlazení pro citlivý dětský zadeček i ochranu před mrazem

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

MŽP: Neformální Rada ministrů životního prostředí

16:26 MŽP: Neformální Rada ministrů životního prostředí

Ve dnech 5. a 6. února 2025 se v kyperské Nikósii uskuteční neformální zasedání Rady ministrů životn…