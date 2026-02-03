MZV: Ministr Macinka na pracovní návštěvě Spojených států amerických

Na pozvání amerického ministra zahraničí Marca Rubia se zúčastní konference o vzácných minerálech, která má za cíl snížit závislost na Číně, a setká se i s vedením nejvýznamnějších amerických think-tanků Heritage Foundation a Hudson Institute.
V předvečer konference se ministr Macinka spolu s dalšími evropskými zástupci zúčastní jednání s eurokomisařem Stéphanem Séjourném. Ve středu 4. února se na pozvání šéfa americké diplomacie zúčastní konference Critical Minerals Ministerial. Cílem bude koordinovat postup v oblasti těžby vzácných minerálů. Na okraj ministeriády ho čekají také schůzky se zástupci demokratické i republikánské strany na půdě amerického Kongresu.
Cestu pak ve čtvrtek 5. února zakončí jednáními se zástupci největších amerických investorů v České republice a vedením think-tanků Heritage Foundation a Hudson Institute. Na politickou linii svého předchůdce ve funkci naváže tím, že u stánku posvačí hotdog a donut.
