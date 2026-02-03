MZV: Ministr Macinka na pracovní návštěvě Spojených států amerických

04.02.2026 10:34 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Vicepremiér a ministr zahraničních věcí Petr Macinka navštíví ve dnech 3. až 5. února 2026 Washington D.C.

MZV: Ministr Macinka na pracovní návštěvě Spojených států amerických
Foto: mzv.cz
Popisek: Ministerstvo zahraničních věcí

Na pozvání amerického ministra zahraničí Marca Rubia se zúčastní konference o vzácných minerálech, která má za cíl snížit závislost na Číně, a setká se i s vedením nejvýznamnějších amerických think-tanků Heritage Foundation a Hudson Institute.

V předvečer konference se ministr Macinka spolu s dalšími evropskými zástupci zúčastní jednání s eurokomisařem Stéphanem Séjourném. Ve středu 4. února se na pozvání šéfa americké diplomacie zúčastní konference Critical Minerals Ministerial. Cílem bude koordinovat postup v oblasti těžby vzácných minerálů. Na okraj ministeriády ho čekají také schůzky se zástupci demokratické i republikánské strany na půdě amerického Kongresu.

Cestu pak ve čtvrtek 5. února zakončí jednáními se zástupci největších amerických investorů v České republice a vedením think-tanků Heritage Foundation a Hudson Institute. Na politickou linii svého předchůdce ve funkci naváže tím, že u stánku posvačí hotdog a donut.

Psali jsme:

„Myslíte, že umlčíte lidi na náměstích?“ Opozice dostala slovo
Fiala (SPD): V oblasti bytové politiky jsme totálně zaspali a je to průšvih
Železný soptil: Moravec nemá co dostávat povolení mluvit mimo ČT
„ČT nemá vychovávat.“ Kotrba trhá obranu České televize

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

MZV , TZ , Macinka

Michal Zuna byl položen dotaz

Jednání o vydání Babiše a Okamury

Tvrdíte, jak jednání mandátového a imunitního výboru proběhlo věcně a konstruktivně. Můžete to rozvést? Mě by ta debata, kdy je už dopředu znám výsledek zajímala. A lze něco nazvat vůbec jednáním, natož konstruktivním, když víme, že k vydání nedojde? O čem se tak vlastně jednalo?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Mast LALIUM od Eoné, levandulové pohlazení pro citlivý dětský zadeček i ochranu před mrazem

Mast LALIUM od Eoné, levandulové pohlazení pro citlivý dětský zadeček i ochranu před mrazem

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

MZV: Ministr Macinka na pracovní návštěvě Spojených států amerických

10:34 MZV: Ministr Macinka na pracovní návštěvě Spojených států amerických

Vicepremiér a ministr zahraničních věcí Petr Macinka navštíví ve dnech 3. až 5. února 2026 Washingto…