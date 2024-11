DPP tuto sobotu rozsvítí vánoční vozy

DPP letos ve spolupráci se společností DECOLED z Dobrovíze u Prahy, Střední průmyslovou školou dopravní (SPŠD) a kolegy z jednotlivých garáží a vozoven vánočně nazdobil následující tramvaje a autobusy:

1x Škoda 15T ForCity ev. číslo 9401 (vozovna Motol)

1x Škoda 14T ev. čísla 9170 (vozovna Kobylisy)

2x ČKD Tatra T3R.P ev. čísla 8304 a 8305 (obě vozovna Žižkov)

1x ČKD Tatra T3M „Mazačka“ ev. čísla 5572 (vozovna Pankrác)

1x historická dvounápravová tramvaj Ringhoffer ev. čísla 2210 a vlečný vůz ev. čísla 1419 (obě vozovna Střešovice)

SOR NB 12 ev. čísla 3731 (garáž Hostivař)

a kloubový SOR NB 18 ev. čísla 6966 (garáž Klíčov)

Kromě historické dvounápravové tramvaje a vlečného vozu budou všechny vozy s celopolepem v bílé a ledově modré barvě s vyobrazením vybraných pražských památek jako například Tančící dům, kostel Panny Marie před Týnem s budovou Týnské školy a domem U bílého jednorožce. Žižkovské tramvaje T3R.P budou mít letos ve vánoční flotile premiéru, DPP je bude vypravovat vždy v soupravě. Na rozdíl od loňského roku budou letos ve všech tramvajích nasazovaných v běžném provozu hrát české koledy, a to v době mezi vyhlašováním zastávek. Kromě premiérově vánočně dekorovaného venkovního ochozu vestibulu stanice Křižíkova, kterou si DPP vybral jako první, protože je pojmenovaná podle Františka Křižíka, českého technika, vynálezce, průmyslníka a průkopníka elektrické tramvajové dopravy v Praze, bude vyzdobena také budova Muzea MHD DPP ve vozovně Střešovice. Naopak z důvodu přerušení provozu a připravované rekonstrukce nebudou letos vyzdobeny vozy ani horní stanice lanové dráhy Petřín.

Pomozte splnit přání dětí z dětských domovů

Vánoční autobusy a tramvaje DPP s celopolepem letos doplní také cca 70 vybraných skutečných přání, které napsaly děti z dětských domovů v ČR. Jedná se o výběr těch nejčastějších nebo nejtypičtějších, celkem jich jsou ale stovky. Každý, kdo by chtěl pomoct s jejich splněním, se může dětskými přáními na vozidlech inspirovat, stanovit si maximální cenovou hranici pro nákup dárků a napsat to na jezisek@dpp.cz . DPP ve spolupráci s Federací dětských domovů ČR – FICE dárcům zprostředkuje přání od konkrétního dítěte, dále odkaz, kde dárek zakoupí a adresu dětského domova, kam jej dárci nechají doručit. Při plnění přání je potřebné brát zřetel na různé termíny doručení, které jednotlivé e-shopy a kurýrní služby garantují do Vánoc.

„Každoročně chceme speciálně vyzdobenými vozidly navodit atmosféru adventu a Vánoc, a tímto způsobem symbolicky poděkovat všem platícím cestujícím, kteří MHD v Praze pravidelně využívají, ale také zaměstnancům DPP, kteří se po celý rok včetně vánočních a novoročních svátků starají o to, aby MHD v Praze fungovala bezpečně a spolehlivě. Letos jsme výzdobě dali charitativní rozměr a zapojili do ní dětské domovy v ČR. Předem děkuji všem, kteří pomohou splnit přání těch dětí, které Vánoce nestráví v laskavém kruhu rodiny a jsou většinou odkázány na štědrost dárců. Všem přeji co nejpohodovější svátky a pevné zdraví,“ říká Ladislav Urbánek, předseda představenstva a generální ředitel DPP.

„Myslím, že zde došlo ke krásnému propojení. V první fázi děti dětských domovů napsaly přání, a tím je mohly poslat do světa. Možná to trochu změní náhled na děti v dětských domovech. Některá přání, jako být na Vánoce s maminkou nebo mít funkční rodinu se splnit nejspíše nepodaří, ale pak jsou ta snadněji realizovatelná. Proto DPP vymyslel i druhou fázi, jak se zapojením dárců tato přání splnit. Tím chci za všechny dětské domovy předem velice poděkovat všem, kteří se na splnění přání budou podílet. Všem přeji klidné svátky,“ říká Martin Lněnička, místopředseda Federace dětských domovů ČR – FICE a ředitel dětského domova v Praze 9 – Dolních Počernicích.

„Vánoční flotilou bychom rádi poděkovali všem cestujícím, kteří využívají k?přepravě v?Praze městskou hromadnou dopravu. Poděkování míří samozřejmě také zaměstnancům pražského dopravního podniku, bez nichž by naše MHD nebyla jednou z?nejlepších na světě. Doufám, že si všichni vánoční atmosféru společně s naší flotilou užijí naplno. Krásné svátky!“ uzavírá?Zdeněk?Hřib, 1. náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy a?předseda dozorčí rady DPP.

Slavnostní rozsvícení, trasa vánočního průvodu a doporučená místa pro fotografování

Cestující se mohou vánočně nazdobenými vozy poprvé svézt ve speciálním průvodu v sobotu 30. listopadu 2024, který vyráží na svou trasu z tramvajové smyčky Královka v cca 16:45. Kapacita vozů je však omezena. Při slavnostním rozsvícení na Královce bude možnost zakoupit si občerstvení.

Vánoční průvod pojede po trase: Královka – Malovanka – Pohořelec – Brusnice – Pražský hrad – Královský letohrádek – Chotkovy sady – Sparta – Letenské náměstí – Kamenická – Strossmayerovo náměstí – Veletržní palác – Výstaviště – Nádraží Holešovice – Ortenovo náměstí – Dělnická – Tusarova – Holešovická tržnice – Vltavská – Strossmayerovo náměstí – Nábř. Kpt. Jaroše – Dlouhá třída – Náměstí Republiky, kde bude ukončen. Z Náměstí Republiky se vánočně vyzdobená vozidla rozjedou do svých domovských garáží a vozoven.

Pro fanoušky a nadšence MHD, kteří si chtějí vyfotit letošní vánoční průvod, DPP doporučuje tato místa, na některých z nich dle provozní situace průvod na chvíli přibrzdí nebo zastaví:

ulice Milady Horákové na Letné,

v ulici U Výstaviště (v úseku mezi zastávkou Výstaviště a křižovatkou s Bubenskou ulicí),

Bubenské nábřeží (od oblouku Komunardů po křižovatku s Argentinskou ulicí),

Štefánikův most,

Náměstí Republiky.

Všechna vánoční vozidla budou v pražské MHD jezdit od neděle 1. prosince 2024 až do Tří králů, tedy do pondělí 6. ledna 2025. Vánočně nazdobená tramvaj 15T bude v neděli 1. prosince 2024 jezdit na lince č. 9, tramvaj 14T na lince 17, obě T3 na lince 11, dvounápravová tramvaj Ringhoffer na historické lince 42, autobus SOR NB 12 na lince 175 a kloubový autobus SOR NB 18 na lince 136. Informace o jízdních řádech vánočních vozů cestující naleznou na webu DPP na dpp.cz/vanoce.

V loňské sezóně například vánoční tramvaj 15T najela během adventního, vánočního a novoročního období 8 736 kilometrů. V ulicích hlavního města Prahy strávila celkem neuvěřitelných 605 hodin a 35 minut a svezla přes 200 tisíc cestujících. Všechna vozidla dohromady letos zdobí bezmála 32 tisíc vánočních světýlek.

Partnery a autory letošní vánoční výzdoby vozidel DPP je opět společnost DECOLED a Střední průmyslová škola dopravní (SPŠD), za což jim od DPP patří velké poděkování. S vánoční výzdobou letošní flotily DPP začal už na začátku listopadu, stanici metra Křižíkova začali pracovníci zdobit od pondělí 25. listopadu. Na výzdobě vozidel a budov se podílela více než dvacítka zaměstnanců DPP, studentů SPŠD, pracovníků společnosti DECOLED a smluvních partnerů DPP.

Mikuláš s DPP v Muzeu MHD a speciální jízdy metra historickou soupravou Ečs

V neděli 1. prosince 2024 mezi 13:00 a 17:00 mohou rodiče se svými dětmi zavítat na Mikulášské odpoledne s DPP do Muzea MHD do Střešovic. Mikuláš se svou družinou tam bude nadělovat hodným i zlobivým dětem mezi historickými exponáty. DPP na tento den mezi 12:30 a 16:30 hod. přichystal i projížďky metra vánočně vyzdobenou historickou soupravou Ečs s Mikulášem, andělem a čerty, a to na lince A mezi stanicemi Želivského a Dejvická. Více informací je k dispozici na dpp.cz/mikulas.

Vánoční koncerty a otevírací doba Muzea MHD ve Střešovicích

Na středu 11. a čtvrtek 12. prosince 2024 připravil DPP v Muzeu MHD adventní koncerty. Začátek je vždy v 18:00 a vstup je zdarma. Ve středu 11. prosince vystoupí smíšení pěvecký sbor SCANDULA z Libčic nad Vltavou (scandula.cz), ve čtvrtek 12. prosince 2024 pak pražská folková skupina Koraka (koraka.cz).

Muzeum MHD bude během celého adventu otevřeno každou sobotu a neděli od 9:00 do 17:00. Otevírací doba o Vánocích:

24. prosince 9:00 – 14:00

25. prosince – zavřeno

26. prosince 9:00 – 17:00.

V roce 2025 se Muzeum MHD poprvé otevře veřejnosti na Nový rok (1. ledna) v čase od 11:00 do 17:00.

Nalaďte se v metru o Vánocích

Kdo má rád vánoční písně a koledy, bude mít možnost ve čtvrtek 19. prosince 2024 navštívit koncerty, které ve vybraných stanicích metra, například na Náměstí Republiky nebo na Vltavské, uspořádá DPP ve spolupráci s Konzervatoří a Vyšší odbornou školou Jaroslava Ježka. Více informací brzy naleznete na dpp.cz/hudba

Historická tramvaj rozveze Betlémské světlo

Ve spolupráci s pražskými skauty vyjede v sobotu 21. prosince 2024 do pražských ulic historická tramvaj s Betlémským světlem. Symbol přátelství, klidu a míru, to je Betlémské světlo, které již několik let do Prahy přiváží skautky a skauti z Junáka – Českého skauta.